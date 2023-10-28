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台中李方艾美2023線上旅展！住宿每人2500元起、餐券現省5050元。

2023-10-28 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：台中李方艾美 人氣：329
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編輯 李維唐

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近年來玩台中一定不能錯過的新酒店之一「台中李方艾美」，將於即日起-11/06於官網推出2023年ITF線上旅展，獨家販售超低價住宿券、下殺餐飲優惠，平日住房套票優惠最低每晚一人含早餐只要NT$2,500起，再贈住宿券、下午茶券、新食譜全日餐廳午餐券。
台中李方艾美酒店線上旅展

台中李方艾美酒店現為萬豪集團旗下於中部地區最高級的飯店，次旅展住宿券推出超值的平日經典雙人房含早餐套票組，套票最高下殺3.1折，再加碼贈平日住宿券、各式餐飲優惠券，加碼贈送總價值高達21,784元。同時，而館內餐廳齊優惠，一樓北緯二十四，販售英式下午茶、新鮮出爐麵包、以及各式咖啡此，平假日雙人下午茶餐券，優惠7.1折。
台中李方艾美酒店下殺餐券

此外，二樓新食譜全日餐廳(Latest Recipe)，全天候提供豐富多元的各國風味料理，以及紅白酒、啤酒免費暢飲，更有現煎燒烤台提供多種新鮮食材現點現烤，於旅展推出各餐期的自助餐券套票，買十張就送三張，最高現省NT$4,554；三樓樂美中餐廳(Le Mei)，為高級粵式料理，提供經典掛爐片皮鴨、烤乳豬及中式菜餚，經典必吃的一鴨三吃套組，直接現省NT$5,050。
台中李方艾美酒店優惠好康

 

 

台中李方艾美酒店2023 ITF線上旅展

活動時間：10/13-11/06
官網線上購買網址：https://lemeridien.pse.is/ITF2023
訂購專線：04-2224-0888
台中李方艾美酒店旅展優惠

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線上旅展 台中李方艾美酒店 2023旅展 下殺住宿券
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