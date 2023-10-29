喝一口就忘不了、喝一次就會很喜歡的人頭馬RÉMY MARTIN，2024年將迎來品牌300週年慶典。對此，將於2024年1月26日於台北Legacy舉辦「人頭馬RÉMY MARTIN 1738魔幻奇境派對演唱會」，攜手金曲獎獲獎藝人：年度專輯創作才女-阿爆、最佳樂團-落日飛車、最佳樂團-宇宙人，以及歡慶300年演唱會限定特調酒款。夢幻表演陣容、難忘的微醺歡樂體驗，人頭馬RÉMY MARTIN一日限定魔幻奇境，開啟光彩絢爛2024新的一年。





適逢人頭馬RÉMY MARTIN慶祝300週年之際，2024年「人頭馬RÉMY MARTIN 1738魔幻奇境派對演唱會」集結台灣樂壇獨具特色樂團/歌手：金曲獎年度專輯、製作人等多項得主 - ABAO阿爆；金曲獎最佳樂團 & 首個榮登美國最大音樂節Coachella科切拉音樂節台灣樂團 - 落日飛車；金曲獎最佳樂團、多項音樂盛會超高人氣團體 – 宇宙人，與人頭馬RÉMY MARTIN攜手演譯頂級干邑生活藝術的生活態度。夢幻卡司齊聚，透過絕佳唱功、極具爆發力的樂曲，完美以音樂詮釋人頭馬RÉMY MARTIN傳承歷史釀酒工藝與現代生活的連結，貫徹「生活是場美好旋律」，為光榮的300年喝采，期許迎向璀璨未來。



「人頭馬RÉMY MARTIN 1738魔幻奇境派對演唱會」延續上一次Magic Hour魔幻時光的情境意象，今年則多了神祕感，現場以彷彿置身奇境的沈浸式氛圍視覺與觸覺，搭配300週年演唱會限定的多款特色調酒帶來的味覺與嗅覺體驗，感受Live Music帶來的共振魅力，微醺歡愉間進入五感體驗的極致美好饗宴。





演唱會MC為知名 YouTuber 恩熙俊 (aka MC Jeng)，聯手創作歌手、演員多棲的DJ馬念先，以獨特Funk舞曲帶動演出氣氛。甫獲得金曲獎最佳樂團的宇宙人，以輕快節奏揭開序幕，多首耳熟能詳的金曲引人入勝；緊接著是以多變曲風獨具魅力，擁有多國樂迷的金曲獎最佳樂團-落日飛車，以獨有風采精采詮釋復古、迷幻、浪漫等各類曲風。壓軸演出則是多次受邀參與世界級大型音樂祭，以《母親的舌頭 kinakaian》專輯獲得金曲獎最佳年度專輯肯定的排灣普普女神—ABAO阿爆，其極具渲染力的歌聲感動人心，音律繚繞，為演唱會畫下完美句點。





除了能近距離欣賞樂團/藝人們精彩絕倫的演出，本次演唱會最大亮點則是由知名酒吧為「人頭馬RÉMY MARTIN 1738魔幻奇境派對演唱會」精心設計的演唱會限定特調與人頭馬君度集團旗下酒款純飲。以享譽法國皇室肯定、法王路易十五欽點加冕，濃郁多層次香氣與風味的「人頭馬1738特優香檳干邑」為基底，3-4款一日限定「魔幻奇境」派對主題的神祕專屬特調，除為演場會增添驚喜元素外，透過不同酒款與食材的搭配，一起進入到干邑豐富華麗風味的全新感受。







人頭馬RÉMY MARTIN 1738魔幻奇境派對演唱會 品飲酒款

法王路易十五欽點加冕 - 人頭馬1738特優香檳干邑

工藝琴酒指標 - 植物學家琴酒

艾雷島單一麥芽蘇格蘭威士忌 - 布萊迪經典萊迪單一麥芽蘇格蘭威士忌

調酒愛好者首選 - 君度橙酒



人頭馬1738魔幻奇境派對 活動資訊

時間：2024/1/26(五) 19:30

地點：台北華山Legacy

台北市中正區八德路一段1號華山1914創意文化園區中5A館

購票方式：KKTIX及全台全家便利商店

購票網址：https://remy-cointreau-taiwan-pte.kktix.cc/events/kuy4032

票價：NT$1,200



人頭馬1738魔幻奇境派對 演出名單 (依出演順序)

超人氣主持人 恩熙俊 aka MC Jeng

Youtube頻道超過53萬人次訂閱

金曲獎最佳樂團—宇宙人

第34屆金曲獎最佳樂團獎

DJ 馬念先

創作歌手、演員、主持人多棲藝人

首個登上Coachella 的台灣樂團—落日飛車

第32屆金曲獎最佳樂團獎

排灣普普女神—ABAO阿爆（阿仍仍）

第31屆金曲獎年度專輯獎、最佳原住民語專輯獎、年度歌曲獎

