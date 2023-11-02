萬聖節還可以這麼 chill！今年電車界的最狂盛事「快閃台北橋」在 10 月 28 日重磅回歸啦！這次活動超級嗨，現場有邀請超人氣歌手韋禮安、金曲樂團麋先生 MIXER、知名 DJ 賴皮 MR. SKIN 輪番演出，以及富有萬聖氣息的好吃好玩的風格美食市集，陪你一路從下午狂歡到夜晚。





此外，現場更集結 Powered by Gogoro Network® (PBGN) 聯盟全員出動，包含 Gogoro、宏佳騰智慧電車、中華汽車 eMOVING、eReady 台鈴智慧電車、YAMAHA 台灣山葉機車、PGO 電動車、威速登科技，更邀請 GoShare 用戶、一般大眾，與愛車一起變裝出席最盛大的電車萬聖趴，到深夜更號召 1,500 輛電動機車一同夜騎台北橋，再現最經典的畫面—台北橋寧靜瀑布。





風格美食市集

有吃有玩陪你度過完美的夜晚

現場規劃多樣好吃好玩的活動市集。主舞台周圍環繞著精選排隊名店，有汁男一品料理組合、曼曼啃手功薄脆 PIZZA、杦月初、新村站著吃...等多樣知名特色美食攤位，此外還呼應萬聖節活動，店家還貼心發想創意菜單或細心打扮，就是為了讓共襄盛舉的車主們，不需大老遠朝聖排隊名店，在活動市集裏頭，聽著音樂、環繞在萬聖節氛圍中，便能同時輕鬆享用排隊美食。







人氣歌手樂團重磅登場

陪你唱夜狂歡

藝人的表演活動，將活動再次推向高潮。活動邀請到超人氣歌手韋禮安擔任活動壓軸，帶來耳熟能詳的歌曲，和全場一起大聲唱。此外還邀請到金曲最佳樂團的麋先生 MIXER，透過高強度的親和力與粉絲互動發放萬聖糖果，以及知名 DJ 賴皮 MR. SKIN，以多種音樂歌曲結合混搭，就是要帶著全場車主們跳得一次比一次還瘋狂！





油車布滿台北橋不稀奇，滿滿電車且萬聖裝扮形成的寧靜瀑布才壯觀！在 2023 快閃台北橋的活動尾聲，上千名用心變裝的 Gogoro、PBGN 車主、GoShare 騎士，與裝飾萬聖氣氛的超吸睛電車一起快閃台北橋！此外今年的快閃台北橋更推出了「首屆 PBGN 電車改裝大賽」，車主們莫不發揮創意與實踐力，在各有千秋的改裝電車中，滿滿的電車改裝魂展露無遺。並於當晚舉辦決賽，自 275 件參賽作品中選出 15 位晉級決賽，所有決選車輛一字排開十分吸睛。經過當晚觀眾投票與專業評審打分，從風格完整度、個性化創意、性能提升度與改裝實用性四個面向評比，最終，車主徐沛麒的「鋼鐵號」 Gogoro 2 車款奪下金獎榮耀，榮獲 $15,000 元獎金。台北橋是連接台北新北的關鍵橋樑，擁有百年歷史，也因為每到上下班尖峰通勤時段，台北橋滿滿都是機車騎士，這彷如「機車瀑布」的畫面，甚至多次登上國際版面。久違三年，今年疫情重啟，再次號召上千名騎士一同快閃台北橋，形成壯觀無聲的電車瀑布流，車友齊聲高喊「We're Back!」，寫下今年最震撼的電車騎聚時刻。這麼酷、這麼潮的萬聖 PARTY！你也在其中嗎？如果有的話，快上社群 Show 出你的精彩萬聖裝扮，如果沒有的話，趕緊抓住萬聖節的尾聲，精心變裝，帶上你的糖果、騎上你的電車，和朋友們出去搞怪吧！當然你也可以追蹤 Gogoro 粉專 不錯過各種有趣活動！