9個免費尖石景點新竹人搶先攻略！尖石作為新竹溫泉聚集地之一，加上有著以司馬庫斯、薰衣草森林為首的自然生態景點，是北部人秋冬泡湯小旅行的好去處，窩客島這次便整理了「9個新竹尖石景點」，讓你秋冬時期來到尖石泡溫泉，除了走訪司馬庫斯，也可以順遊這些免費打卡點，打造最完美的尖石之旅。





身為山地鄉的尖石，有像是「老鷹溪步道」、「青蛙石天空步道」、「馬胎古道」等絕美的山林景觀步道，其中被稱為夢幻級古道的「霞喀羅古道」，沿途有高聳竹林、滿山紅黃的楓樹林，是每年秋天必訪的賞楓步道；「新光部落」則有上百株香杉林立的戶外森林教室，以及由白色大理石打造的教堂，是熱門的部落區；而年初1、2月時，除了司馬庫斯，也可以走訪免費的「財伯觀光果園」觀賞壯麗的櫻花步道。





新竹尖石景點推薦：水田林道

部落客 泰瑞吃飽飽 造訪 水田林道 說：

鱸潭瀑布的路況就顯得友善許多，有著石階、木棧道、簡易的護繩；但臨近溪水，所以因水氣造成的路面潮濕是無法避免，行走時還是要小心注意。<全文介紹>



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#水田林道

地址：新竹縣尖石鄉新樂村水田199之1號

電話：0988 597 088







新竹尖石景點推薦：老鷹溪步道

部落客 焦糖曼曼 造訪 老鷹溪步道 說：

後段是沿著石壁的木棧步道，過了拱橋就很接近老鷹溪瀑布了，走上瀑布廣場前的魯鰻溝，這水潭是鱸鰻棲息地…<全文介紹>



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#老鷹溪步道

地址：新竹縣尖石鄉







新竹尖石景點推薦：霞喀羅古道

部落客 Jessica Lin 造訪 霞喀羅古道 說：

也可以來個兩日走霞克羅古道全程，你會發現不虛此行，美到不行，楓葉季來更是旺季，美麗的楓葉會讓你狂殺記憶卡，驚嘆連連，霞喀羅楓葉，真的不是浪得虛名。<全文介紹>



#霞喀羅古道

地址：新竹縣尖石鄉控溪1之1號







新竹尖石景點推薦：青蛙石天空步道

部落客 女子的休假計劃 造訪 青蛙石天空步道 說：

步道盡頭有一座懸空的玻璃彩虹步道，這邊經陽光的折射瀑布那會有彩虹出沒取名為彩虹橋，不過想拍到彩虹要看運氣。玻璃彩虹步道底下是中空，欣賞著那羅溪生態，這可是新竹唯一的透明中空步道，步道中最熱門場景。<全文介紹>



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#青蛙石天空步道

地址：新竹縣尖石鄉錦屏道路







新竹尖石景點推薦：馬胎古道

部落客 泰瑞吃飽飽 造訪 馬胎古道 說：

從步道入口到400M處，幾乎都是木棧道、枕木組成，步道非常很平穩好走，伴著步道旁油羅溪的水聲，走起來特別輕鬆愜意。<全文介紹>



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#馬胎古道

地址：新竹縣尖石鄉







新竹尖石景點推薦：新光部落

部落客 銀菁夢 造訪 新光部落 說：

教堂建材取自當地的秀巒溪石與花蓮白色大理石，是族人們一磚一瓦親自打造，花了十年時間於1947年落成，教堂最上面的圓形標誌是台灣基督長老教會 的標誌：焚而不燬。二樓欄杆以木頭築成，看起來很有特色。<全文介紹>



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#新光部落

地址：新竹縣尖石鄉36號







新竹尖石景點推薦：軍艦岩吊橋

部落客 銀菁夢 造訪 軍艦岩吊橋 說：

由上往下可以看到軍艦岩吊橋，還蠻新的，感覺做好沒很久的樣子。站在吊橋上終於看到傳說中的軍艦岩了，立於玉峰溪間，碩大的岩石很壯觀，真的有點像是艘軍艦。<全文介紹>



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#軍艦岩吊橋

地址：新竹縣尖石鄉秀巒道路







新竹尖石景點推薦：財伯觀光果園

部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 造訪 財伯觀光果園 說：

財伯目前非常佛心!完全免費入場!寵物可入場!請大家好好愛惜這個美好空間!垃圾!寵物的便溺請自行處理並帶走!請共同維持這個免費場地的整潔!<全文介紹>



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#財伯觀光果園

地址：新竹縣尖石鄉竹60鄉道35號

電話：0921 632 019







新竹尖石景點推薦：宇老觀景台

部落客 銀菁夢 造訪 宇老觀景台 說：

宇老觀景台是要往司馬庫斯必經路程，大多數的人都會在此休息停留，我們早上六點從高雄出發，抵達宇老觀景台就是中午，午餐就在此解決。觀景台上可看到層層山巒，雲瀑流動快速，時霧時清，涼涼的天氣很舒服。<全文介紹>



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#宇老觀景台

地址：新竹縣尖石鄉玉峰村1鄰1號

電話：03 584 1001



