HOME HOTEL集團為了搶攻2023最後住房優惠，即日起至11/30，推出線上旅展銷售集團旗下三館旅展聯票，結合台北信義「HOME HOTEL」、基隆八斗子「HOTEL BEGINS倉箱蜜境文旅」與花蓮鳳林「丘丘‧森旅CHU Resort」三館，每張$2,500，一組10張、買10張送1張，就是要吸引飯店控的目光。



推薦閱讀：承億2023線上旅展！承億酒店親子房寒暑假平日不加價，住宿券優惠下殺1.8折。







同時，僅需使用1張集團聯票即可於HOME HOTEL一樓全新創意餐酒館「rén Bistronomy」折抵$3,000元餐點費用，再加贈指定飲品兩杯；2張則可享雙人平日入住HOME HOTEL「原創客房」一晚，享受臺北時尚生活近在咫尺。除了集團聯票亦首次推出「HOME HOTEL原創客房一泊二食4張套組」每張$7,200超值4折優惠。





此次旅展HOME HOTEL集團聯票專案，即可以2張入住HOTEL BEGINS倉箱蜜境文旅「蜜境雙人房一泊一食」、3張入住HOTEL BEGINS倉箱蜜境文旅「蜜境家庭房一泊一食」，皆依入住人數贈送和平島門票或海科雙館門票，週末就決定來場說走就走小旅行，玩不一樣的基隆。





還有，「丘丘‧森旅CHU Resort」攜手「礁溪寒沐酒店」11月周年慶檔期獨家推出「雙城聯票」優惠，二泊三食 $13,499+10%起，於11月1日起開放官網預訂至2024年3月31日止，可入住至2024年5月31日。「雙城聯票」專案入住房型為丘丘‧森旅 CHU Resort獨棟森屋客房「空旭 Sunrise」VIP房，擁有24坪獨棟挑高空間、兩大床含浴缸以及前後陽台；礁溪寒沐12坪「乘風居」雙人客房，以溫潤沉穩的木韻質樸，展現溫暖自然的主調。客房更擁有獨立的碳酸氫鈉泉(美人湯)溫泉浴池，打造回歸自然的度假時刻。





最後開幕剛滿週年的丘丘‧森旅CHU Resort首次參與線上旅展，推出住宿專案「買6送1」，早晚餐券、大眾湯泡湯券「買10送2」優惠，最低31折起。心流‧靜旅FLOW Retreat更因應現代人廣泛面臨失眠、焦慮等身心失衡狀態，推出單人入住的「溫泉舒眠專案」一泊二食每晚$5,990，一樣享有「買6送1」優惠，專案贈送個人湯屋、每週三至週日加贈「頌缽聲音療癒」課程，體驗深層紓壓的睡眠修復之旅。



HOME HOTEL集團線上旅展

活動期間：即日起至11/30

活動官網：https://twanga.mohist.com.tw/LIKEGO/index.php?GetStore=HOM

優惠內容：

1、集團聯票 每張2,500，每組10張、買10送1

2、HOME HOTEL原創客房4入套票，28,800元

3、礁溪寒沐酒店X花蓮丘丘森旅 二泊三食 $13,499+10%

4、丘丘‧森旅 CHU Resort 小島住宿區，買6送1