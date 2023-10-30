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正北極破冰之旅158萬起！佳繽旅遊「佳繽饗嘉賓」線上旅展5大特殊行程，玩出人生新高度。

2023-10-30 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：佳繽旅遊 人氣：373
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編輯 李維唐

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為了讓國人對「旅行」有更多的體驗，佳繽旅遊領先全台同業，搶先推出5大特殊行程，包括西非18國、中美洲10國、南美洲5國、南極三島極地探險，以及今年首度開賣即造成全台熱潮的一個房屋頭期款「指揮官夏古號」正北極破冰之旅，只有你想去、沒有你去不了的旅遊景點。
佳繽旅遊線上旅展5大特殊行程
佳繽旅遊線上旅展5大特殊行程

佳繽旅遊表示，這一次推出的5大特殊行程，之中，「中美洲馬雅文明及赤道南美探索28天」(每人410,800元起)、「南美5國生態奇景遊28天」 (每人508,400元起)、「西非18國古文明41天」 (每人1,039,000元起)、「南極三島極地探險27天」 (每人851,000元起)，以及「《指揮官夏古號》正北極破冰之旅21天」 2025年航程預購名額 (參考售價每人1,580,000元起)。

同步搭配「佳繽饗嘉賓」線上旅展，自即日起至2023年11月20日止，報名五大獨家行程即贈送教父牛排餐飲 D&C Residence 佳繽專屬米其林星級套餐乙套（價值4,950元）；報名其他行程即可享  D&C Residence 餐券乙張（價值2,000元）。
​​​​佳繽旅遊線上旅展5大特殊行程
佳繽旅遊線上旅展5大特殊行程

佳繽旅遊創辦人暨總經理彭文欽表示：佳繽旅遊的特殊行程，目前已累積近四千名忠誠旅客的支持，根據今年最新顧客調查資料顯示，佳繽客群已經從收集100國紀錄的百國玩家、成長至以收集150國紀錄為人生目標的全球玩家，有多組客人甚至自備破紀錄的紅布條、在機場拍下人生最珍貴的畫面，也有客人特別停下事業兩年，來向佳繽報名多組行程，只為了一圓自己的環遊世界夢想，這些動人的顧客迴響，也成為佳繽團隊開發更多秘境國度的最大動力。
佳繽旅遊線上旅展5大特殊行程
佳繽旅遊線上旅展5大特殊行程




 

 


中美洲馬雅文明及赤道南美探索28天

2024年出團日期：2/25、3/17、10/20、11/17、12/8
預計團費：每人410,800元起
官網介紹：https://reurl.cc/y6O0AM


南美5國生態奇景遊28天

2024年出團日期：1/7、2/18、3/31、4/7）
預計團費：每人508,700元起
官網介紹：https://reurl.cc/q0p643


南極三島極地探險27天

2024年出團日期：2/25
預計團費：每人851,000元起
官網介紹：https://reurl.cc/9RWqRO


西非18國古文明41天

2024年出團日期：5/3
預計團費：每人1,039,000元起
官網介紹：https://reurl.cc/dmpAmy


指揮官夏古號 正北極破冰之旅21天

2025年預計出團日期：7/23
預計團費：每人1,580,000元起
官網介紹：https://reurl.cc/QZVWrq



 

 

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