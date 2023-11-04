「2023台北國際旅展」日本館大放異彩！台灣人最愛到日本旅遊，只要舉辦各種大大小小的旅展，日本相關攤位與旅行社總是會人潮滿滿，今年的「2023 ITF台北國際旅展」參展攤位更多達151格，從北海道、秋田、靜岡、東京、德島、香川、熊本到沖繩的觀光單位皆齊聚一堂，現場不僅有豐富旅遊交通資訊、可愛贈品小物，還有各種優惠要送給哈日族，例如近鐵集團於現場推出「近鐵電車周遊券五日券plus版」只要1,020元、香川縣更帶來人氣吉祥物寶可夢「呆呆獸」現場吸引大量民眾排隊合影，想知道這次的旅展有哪些日本攤位特別有亮點，就跟著編輯的腳步一一來開箱。



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香川縣（攤位：J2404）

由於寶可夢的呆呆獸日文名字「YADON」和香川縣代表特產讚岐烏龍麵「UDON」的發音很像，所以呆呆獸就被任命為「烏龍麵縣宣傳隊」，來幫忙香川縣做觀光宣傳。此次 11 月 3 日至 6 日舉行的 ITF 台北國際旅展，呆呆獸來到香川縣攤位舉辦「收服呆呆獸吧！和呆呆獸一起拍照」活動。活動開始前30分鐘會發放共15張的號碼牌，在各指定時段帶著號碼牌回來香川縣攤位，就可以和呆呆獸一起拍照留念，還會贈送呆呆獸貼紙（每張號碼牌都有指定時段，超過時間就無法使用號碼牌）。



收服呆呆獸吧！和呆呆獸一起拍照

活動日期：2023年11月3日至6日

活動地點：ITF 台北國際旅展（南港展覽館1館）香川縣攤位等

活動時間（請於活動前30分鐘至攤位領取號碼牌）

11 月 3 日：13:15～13:35（※此時段的拍照地點是在中華航空攤位，發放10 張號碼牌）、16:00～16:20

11 月 4 日、5 日：10:30～10:50、12:30～12:50、14:30～14:50、16:30～16:50

11 月 6 日：10:30～10:50（※此時段的拍照地點是在中華航空攤位，發放10 張號碼牌）、12:30～12:50、14:30～14:50





秋田縣（攤位：J2513）

由於秋田機場睽違4年再度有國際包機直飛，除了旅行社優惠之外，秋田縣與秋田市也將連袂參加2023「ITF台北國際旅展」。台灣虎航從今年12月起每週2班往返秋田機場和台灣桃園國際機場，飛航期間為12月10日至明年3月，共計4個月，每週四和週日往返各1班。

▲圖片來源／秋田縣



今年秋田縣與秋田市都來參加2023年11月3日～11月6日在台北南港展覽館舉辦的「ITF台北國際旅展」，專程空運來台許多觀光資料和精美可愛的小禮物想要送給喜歡日本的民眾，更想告訴大家秋田的冬季不僅可以賞雪、玩雪、滑雪、泡湯、賞樹冰，更有許多獨特的冬季祭典和旅遊景點與活動，全家大小都適合一同感受。

▲圖片來源／秋田縣

東京觀光財團（攤位：J1512）

東京一直都是深受台灣人喜愛的旅遊首選城市，這次東京觀光財團除了在旅展現場提供豐富的東京觀光資訊外，今年特別精心設計沈浸式體驗，力邀到展場的朋友感受踩著自行車，透過「虛擬實境（360°VR）」探訪東京多摩地區的美景；或在拍照區自拍上傳，就可拿好禮，參加攤位活動，也可獲得限量東京原創禮品，讓大家在造訪東京之前，先身歷其境，領略東京的無限魅力。

▲圖片來源／ⒸTCVB



東京給人的印象就是繁華、時尚，但許多人不知道在東京也有好山好水的大自然幽境，這次主打的「多摩地區」就是值得遊客造訪的東京後花園；為了讓前來的訪客充分感受當地之美，展場特別設計虛擬實境（360°VR）來介紹東京多摩地區；體驗方法簡單又有趣，只要在現場騎上自行車，戴上VR配備，馬上置身於多摩地區的自然美景中，一邊騎車前進、一邊觀賞四周景致，絕對讓體驗多摩地區好風光的朋友直呼過癮，恨不得想馬上動身前往東京多摩地區一遊，而且VR體驗之後，還可獲得東京原創好禮喔。

▲圖片來源／ⒸTCVB



這次東京攤位還特別規劃拍照區，讓訪客可拍出一遊東京鐵塔與東京晴空塔的視覺，彷彿瞬間來到東京境內，感受時空交錯的樂趣！同時，立即將照片上傳至個人社群帳號，使用 #TokyoTokyoITF 標籤，即可獲得小巧可愛的「TokyoTokyo環保便條本」（ITF旅展限量500本），精美而實用。此外，除了彙整東京旅遊資訊的東京旅遊官方網站「GO TOKYO」提供一手消息外，「TokyoTokyo」官方IG也時時上傳觀光景點、美食、活動等照片；GOTOKYO FB粉絲專頁則提供許多東京的最新消息、觀光路線、住宿資訊與著名景點等豐富旅遊資訊。只要在現場直接掃QR CODE按讚，並追蹤東京旅遊官方IG或FB，出示畫面即可獲得贈品。

▲圖片來源／ⒸTCVB



靜岡縣（攤位：J2114）

靜岡縣內有日本最高山「富士山」與日本最深海灣「駿河灣」，觀光資源非常豐富。每年夏季便是富士山登山旺季，靜岡縣內就有三條富士山登山道，冬季便是富士山能見度最高的時節旅途中美景相伴，春秋兩季更是賞櫻、賞楓旺季。本次「2023 ITF台北國際旅展」當中，來到靜岡縣攤位並參加活動追蹤粉絲專頁「發現。五感靜岡」，利用濱名湖花博背板「拍照上傳」即可獲得「靜岡精選小禮」。在主舞台與日本館的迷你舞台上，將介紹靜岡的吃喝玩樂景點給大家，舞台的最後還有「有獎贈答」活動。

▲圖片來源／靜岡縣



熱海市（攤位：J2214）

為了宣傳距離東京搭乘新幹線僅需40分鐘車程、依山傍海擁有豐富自然景觀的熱海市，將在展攤上透過照片、影片等資訊，向民眾提供熱海的旅遊資訊。同時，也開放預購「SAPHIR踊子號列車伊豆（熱海）・富士5日遊」行程。在攤位上，透過照片和影片介紹熱海的溫泉、海灘、煙火、美食、具有昭和復古風情的歷史街區，以及新開幕的旅館、飯店和餐廳等旅遊資訊。此外，準備了熱海的甜點、熱海吉祥物「あつお」、「まめっこ」的周邊商品做為禮物，以感謝為了更加了解、熟悉熱海而填寫問卷和追蹤社群媒體的民眾。11月6日上午11:30～12:00將在「ITF2023」會場內的主舞台上與熱海車站前商店街連線，由熱海小姐帶來人氣甜點、海鮮等熱海魅力的介紹。此外，也將播放由熱海市的齊藤市長所錄製的影片，向參觀民眾傳達熱海觀光的歡迎訊息。

▲圖片來源／熱海市



屋久島町（攤位：J2302）

屋久島町1993年屋久島成為日本首個被登錄為世界自然遺產的地方，擁有代表日本豐富的自然與生態系、獨特的歷史與多樣魅力的文化。在日本館的迷你舞台上，將透過影片的方式穿插介紹屋久島的魅力，同時也將舉行有獎徵答活動，是獲得屋久島原創周邊商品的大好機會，攤位上更提供VR體驗，讓來賓身歷其境般感受屋久島的魅力。

▲圖片來源／屋久島町



近鐵集團（攤位：J2314）

「近鐵電車」是日本最長的私鐵，搭乘範圍包括大阪、奈良、京都、三重跟名古屋，而近鐵電車推出針對外國旅客的優惠套票「近鐵電車周遊券」，分為一日、二日、五日和五日plus版共四種票券，方便旅客根據旅行規劃購買不同票種，期間內無限次搭乘，根據票種亦包含當地巴士，還享有相關優惠設施，是規劃關西自由行時高CP值的旅遊票券。近鐵集團今年於ITF國際旅展日本區出展，還特別提供「近鐵電車周遊券」旅展限定價，並向日方爭取了實體票，省去平常去日本換票的步驟。









2023ITF台北國際旅展 日本館

活動期間：2023年11月3日～11月6日

活動地點：南港展覽館一館（台北市南港區經貿二路1號）