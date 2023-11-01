神奇寶貝大師又多一個收藏品了！喜歡精靈球悠遊卡的粉絲們一定不能錯過的第五款「寶可夢造型悠遊卡」3D豪華球，同時「豪華球」設計忠於原作、以全新3D開模製作，於11月1日上午11時起至11月12日23:59，在全台7-ELEVEN ibon便利生活站、全家FamiPort、電商通路Pinkoi不限量預購，Pinkoi再加碼雙11再免運優惠。
2023年11月全新推出「寶可夢造型悠遊卡—3D豪華球」，悠遊卡球體外觀製作細節再度升級，球體運用鏡面設計，搭配霧金、紅配色塗裝。外觀全新3D開模製作，豪華球獨特銀色立體邊框，真實還原、增加細節、質感再加分，更是100%呈現出豪華球的華麗外觀。感應後會發出綠光的趣味設計，精緻逼真又實用，讓人彷彿置身寶可夢世界。
Pinkoi為了滿足更多寶可夢粉絲，將在11/1上午11時起開放限時、不限量預購活動，這次也開放超過千組現貨，Pinkoi為線上獨家販售通路，豪華球以2顆1組售價998元，配合雙11檔期再享免運優惠。同時，在全台7-ELEVEN ibon便利生活站、全家FamiPort也同步預購。
寶可夢造型悠遊卡 3D豪華球
活動期間：2023/11/1 (三) 11:00 起~ 2023/11/12(日) 23:59
銷售通路
Pinkoi購買頁面：https://www.pinkoi.com/product/ijZCB9vX
實體通路：7-ELEVEN ibon
實體通路：全家便利商店FamiPort