為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 生活 > 3D豪華球！寶可夢「3D豪華球」造型悠遊卡11/1開放預購，雙11再加碼免運優惠。

3D豪華球！寶可夢「3D豪華球」造型悠遊卡11/1開放預購，雙11再加碼免運優惠。

2023-11-01 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：Pinkoi、悠遊卡公司 人氣：1,649
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

神奇寶貝大師又多一個收藏品了！喜歡精靈球悠遊卡的粉絲們一定不能錯過的第五款「寶可夢造型悠遊卡」3D豪華球，同時「豪華球」設計忠於原作、以全新3D開模製作，於11月1日上午11時起至11月12日23:59，在全台7-ELEVEN ibon便利生活站、全家FamiPort、電商通路Pinkoi不限量預購，Pinkoi再加碼雙11再免運優惠。
寶可夢造型悠遊卡 3D豪華球

2023年11月全新推出「寶可夢造型悠遊卡—3D豪華球」，悠遊卡球體外觀製作細節再度升級，球體運用鏡面設計，搭配霧金、紅配色塗裝。外觀全新3D開模製作，豪華球獨特銀色立體邊框，真實還原、增加細節、質感再加分，更是100%呈現出豪華球的華麗外觀。感應後會發出綠光的趣味設計，精緻逼真又實用，讓人彷彿置身寶可夢世界。
寶可夢造型悠遊卡 3D豪華球

Pinkoi為了滿足更多寶可夢粉絲，將在11/1上午11時起開放限時、不限量預購活動，這次也開放超過千組現貨，Pinkoi為線上獨家販售通路，豪華球以2顆1組售價998元，配合雙11檔期再享免運優惠。同時，在全台7-ELEVEN ibon便利生活站、全家FamiPort也同步預購。


 

 

 

寶可夢造型悠遊卡 3D豪華球

活動期間：2023/11/1 (三) 11:00 起~ 2023/11/12(日) 23:59
銷售通路
Pinkoi購買頁面：https://www.pinkoi.com/product/ijZCB9vX
實體通路：7-ELEVEN ibon
實體通路：全家便利商店FamiPort

 

有沒有發現，Walkerland浮水印變可愛了！
Walkerlnad LOGO即日起與「beanfun! 創作者」合作，在報導裡會有插畫聯名的LOGO小彩蛋，讓我們一起認識這些可愛的「beanfun! 創作者」。

beanfun! 創作者
緩緩

角色簡介：緩緩是以公仔與插畫藝術為主的品牌，在變化快速的時代，作者利用作品去傳達如何好好與自己相處，希望用藝術陪伴大家。
bf!連結：https://walkr.tw/b0dHWboQ
IG連結：https://walkr.tw/t4pZMjmh

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#悠遊卡
morechevron_right
文章關鍵字
悠遊卡 寶可夢 神奇寶貝 神奇寶貝球
延伸閱讀

還魂梅冰沙！泰國Mag Mag「枝仔冰城頭等艙梅子冰沙」一口就還魂，7-ELEVEN預購199元。

 編輯 李維唐

我不是胖虎悠遊卡！3D造型「我不是胖虎立體造型悠遊卡」胖且生氣限量預購，實體化「氣噗噗胖虎悠遊卡」售完不補要先搶。

 編輯 張人尹

[分享]滿滿的咖波~~台北市松山高中對面的7-ELEVEN 松高門市滿滿的咖波~~

 姬蝶
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 李維唐

編輯 李維唐
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 李維唐最新文章

morechevron_right

COUPON

全新開幕！博多運河城最大級體育用品中心「Alpen FUKUOKA」優惠券

最高激省17%OFF! ~2023最新版Bic Camera優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up