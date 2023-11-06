身為日本五大都市之一的福岡縣，不只擁有高山與海灣等自然美景，更是數一數二的時尚重鎮，是絕對多數人到九州旅行時，一定會首先造訪的地區。而境內最有名的城堡「小倉城」，就位於福岡縣最北邊的北九州市，除了既有的歷史資料，還結合了數位互動遊戲、免費和服體驗等服務，還能體驗小倉織DIY與道地的日式茶道，自2019年起小倉城在每年10月底還會舉辦浪漫滿點的「竹燈祭」，一整天下來有許多玩法，保證讓你不無聊。



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小倉城簡介

雖然在日本歷史當中，絕大多數知名的戰役都發生在關西或中部地區，但北九州市的小倉地區，隔著一個關門海峽就能抵達日本本州，其優越的海陸地理位置，自古以來也是熱門的兵家必爭之地。1602年受封至小倉的領主細川忠興，在此處建設了「小倉城」，到了1632年隨著細川氏移封至熊本地區，便改由小笠原藩所擁有，但小倉城在1866年小倉藩與長州藩的戰事之中遭受燒毀破壞，直到1959年因為當地市民的請願，才重新建造了天守閣、庭園、大名宅地等設施。





必拍打卡點1：古裝體驗區

小倉城自從在2019年3月30日經整修重新開幕後，城內便結合了數位互動遊戲、免費和服體驗與無障礙空間，讓國內外的旅客能以更輕鬆的方式，了解這座古城的歷史。天守閣共有5層樓，1樓有遊戲與打卡拍照區，像是可以體驗騎馬射箭的「流鏑馬」、坐上領主專用的轎子，還能穿上江戶時代的城主與公主衣裝，進行免費的和服體驗，還有影視廳會不斷播放淺顯易懂的小倉城歷史影片，並且有多國字幕翻譯，方便民眾理解。





必拍打卡點2：歷史感滿滿的領主甲冑與小倉城等比模型

2樓展覽則是介紹小倉城至今的歷代城主事跡，並以小倉城最初的領主「細川忠興」為重點，現場可看到他在關原之戰所穿的甲冑模型，還有小倉城的基本介紹與等比縮小模型，讓歷史迷可以近距離觀察小倉城的每一寸設計。



必拍打卡點3：「宮本武藏、佐佐木小次郎」的決鬥舞台

來到3樓地區，就是日本劍豪「宮本武藏」與「佐佐木小次郎」的決鬥舞台了，在這層樓可以看到兩名劍客的愛刀模型，並在兩人知名的「巖流島決鬥」拍照區，裝扮成佐佐木小次郎，迎接宮本武藏的砍擊。4樓地區則會不定期舉辦北九州藝術家的展覽，因此每次前往，都會有不同的作品等待著旅客來欣賞。





必拍打卡點4：5樓360度展望台

最後則不能錯過5樓的展望台，在這裡可以透過360度的全方位角度，盡情飽覽小倉市區的街景，而且小倉城因為使用了日本國內少見的「唐造」建築方式，所以5樓面積比4樓面積寬敞，還會不定時舉辦活動，如果逛得有些累了，還能在這層樓坐下休息。





必拍打卡點5：小倉城庭園

來到小倉城，還有一處特別推薦要造訪的地區，就是寧靜優雅的「小倉城庭園」。這裡位於小倉城天守閣外圍的城區，是由小笠原時代藩主的其他府邸遺跡建築而成的日本庭園，庭園中有大型水池、拱橋與茶室，不只能以不同的角度欣賞小倉城的優雅姿態，還是賞月的名所。





在小倉城庭園還能報名參加「小倉織DIY」與「茶道體驗」，「小倉織DIY」的部分就算是不熟悉手作DIY的人也不用擔心，一旁會有熱心的老師親切教導參加者，完成之後館內就會快速進行收尾後製，製做成鑰匙圈送給大家。





而優雅的「茶道體驗」則是會從泡茶、享用和菓子、茶具擺設等各個細節，由老師一一細心帶領著大家認識傳統的泡茶步驟，讓遊客們體驗最正宗的日式茶道文化，有興趣的民眾在出發前，可先透過小倉城的官網預約。





必拍打卡點6：小倉城與鳥居同框

除此之外，小倉城旁有一座八坂神社，只要找好角度，就能同時將小倉城與神社的鳥居一同入鏡，這在日本是非常難得一見的拍照景點，因此曾在網路上蔚為話題，也成為遊客現在來小倉城不可錯過的打卡必拍勝地之一。





必拍打卡點7：一年一度「小倉城竹燈祭」

如果你剛好在每年的10月底造訪小倉城，還有機會能夠在夜裡造訪小倉城，參加一年一度的「小倉城竹燈祭」！小倉城自2019年起，都會固定舉辦這個浪漫的點燈活動，由於北九州市是擁有日本最大竹林面積的地方之一，但因為竹子生長速度很快，反而會影響其他樹木生長，這個活動除了可以從中讓民眾了解到竹害的現狀，還能透過美麗的竹燈籠吸引遊客來觀賞，打造循環型社會之理念，可說是一舉兩得。





每年竹燈祭的日期不太一定，例如在2023年迎來第5屆的小倉城竹燈祭，舉辦日期為10月27日～29日、11月2日～5日，總共7天的時間每晚都有3萬盞竹燈籠在城堡四周同時亮起來，畫面美到讓人屏息。





由於3萬盞的竹燈點起來相當耗費人力，所以除了會號召民間各單位與市民一同來點燈，一般觀光客也可以在活動期間的17:30以後，自行攜帶長型打火機一起進入小倉城，加入點燈的行列。有興趣的民眾，不妨把握明年的機會，選在10月底造訪位於北九州市的小倉城，欣賞這些美到像走進畫的夜間限定絕景。









小倉城

地址：福岡県北九州市小倉北区城内2-1

營業時間：

4月～10月9:00～20:00

11月～3月9:00～19:00

門票：一般票350日圓、國中和高中生200日圓、小學生100日圓



小倉城庭園

地址：福岡県北九州市小倉北区城内1-2

營業時間：

4月～10月9:00～20:00（7月〜8月的週五和週六開放到21:00）

11月～3月9:00～19:00

門票：一般票350日圓、國中和高中生200日圓、小學生100日圓