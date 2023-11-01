按摩椅的誕生，讓緩解人類的疲憊感再也不需要假手於人，1954年創造全球首台按摩椅面世的FUJIIRYOKI，在日本按摩椅市占率第一，全世界第一台按摩椅就是由FUJIIRYOKI所生產的，並在2014年獲日本機械學會認定為[機械遺產]第68號，用以表彰為全人類開發出全球第一台按摩椅的卓越貢獻； FUJIIRYOKI也多次榮獲日本最佳醫療設備金獎、日本G-mark設計大賞及美國最佳產品獎，並具有多項世界專利，這代表FUJIIRYOKI按摩椅領域存在象徵性以及歷史的意義。





承襲日本人不斷精益求精的專業精神，多年來不斷進行突破性的改良，超過半世紀的醞釀，從敲打、向上和向下揉捏、小圈揉捶、氣壓、從背部延伸到仿人手按摩的按摩手技等等，不斷領先業界，賦予家用按摩椅功能更加多元化，讓每個人都能感受到更深更細膩的按摩體驗。日本是按摩椅的創始發源地，日本原裝進口是金字塔頂層的首選，更是全球富裕層按摩椅的唯一產地，今年周年慶喬山推出新品，日本製 FUJIIRYOKI大乘Daijo按摩椅(型號:JP-3000)。



大乘Daijo按摩椅擁有多項特點，以AI雙重檢測，精準感應肩頸背脊線條曲線，並搭載5D-AI Plus機芯與晶片，4.3吋全彩超大觸控手控器並具語音導覽，多達24種自動行程與獨特15種類各部位集中技法，提供53個類型98種按摩技巧，最大約12.5cm按摩球突出量，讓按摩技法可以直達深層肌集中按摩；而Condition護理調適行程提供全身深層包覆伸展的調適，Ｍindfulness正念專注行程提供身體深層疲累的舒壓，亦再搭配客製化方式與結合APP模式，以AI調整精準力道，打造專屬最適化個人按摩手感的5D按摩行程；還可再搭載集中按摩放鬆特定部分的7分鐘迷你行程舒緩全身；高效能氣壓系統，搭7階段調整全身8部位氣壓強度，透過緩急變化確實加壓，重現按摩的手勁強度與律動感，同時腰腹部與足底具有雙重溫熱功能，讓您盡情享受最具有日本按摩技巧味道與舒適奢華的按摩體驗。





即日起至11/5止，歡慶喬山週年慶全館買5,000送700優惠活動實施中，現購買喬山FUJIIRYOKI 大乘Daijo按摩椅(型號:JP-3000)，原價:288,000元，特價:278,000元。

