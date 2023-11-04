玥老師在 Walker 占星提醒注意事項，雙子座突發意外緩衝時間，金牛座與人衝突引起內傷，水瓶座花錢消災別太糾結。



牡羊座：兼差打拼，累積財富

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢在財運方面會有不錯的發展，但是需要腳踏實地打拼，多注意身邊有什麼兼職跟外快的門路，遇到機會積極爭取，替自己增加收入。感情緣分平平，別把忙碌當藉口，在日常生活中關心伴侶。







金牛座：引發衝突，暗自內傷

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週跟人的互動會遇到許多矛盾，如何平衡自己跟他人的關係就是這段期間的功課，當你跟對方想法不同的時候，別急著抒發情緒，委婉說出訴求，避免引發衝突，給予彼此冷靜的空間，千萬別一個人生悶氣。







雙子座：保留彈性，預防意外

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢充滿突發狀況，出門在外必須預留寬裕的時間，以防不時之需。工作的部分，請注意！你原本預計好的行程可能因為同事出包被迫延誤，提前規劃備案就減少煩惱。財運不佳，謹慎理財不虧損。







巨蟹座：投資理財，提升獲利

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★☆

新的一週財運高漲，花時間研究國際趨勢，可以賺到短波段的時機財。工作表現出色，這段時間很適合跟不同領域的專業人士交流，拓展自己的視野，還能累積新的人脈資源，增加更多的發展空間。







獅子座：穩扎穩打，保守行事

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢進入穩定的磁場，凡事都要按部就班的執行，工作上跟著公司規定進行，就能有進一步的發展。感情方面，容易遇到其他的誘惑，需要守住自己的好奇心，多看伴侶的優點，以珍惜彼此的感情。







處女座：先愛自己，內心喜樂

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週把時間留給自己，對於外界的紛擾，不用花太多心思，利用空閒時間安排喜歡的活動跟行程，放鬆心情才能有開心的生活。感情緣分佳，自信就是最好的保養品，把歡樂帶給伴侶讓雙方互動甜蜜。







天秤座：保持距離，杜絕麻煩

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢一般，跟大家都有好關係的你，很容易聽到他人的傾訴，各種不同的言論，不管事情是真是假，都別做評論，這陣子請跟人群保持距離，才能遠離是非的困擾。財運欠佳，遇到借貸，記得拒絕別雞婆。







天蠍座：拓展人際，合作賺錢

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★☆

新的一週外緣運勢旺，職場或是生活都可以主動與人交流。工作之餘，透過參加活動認識新朋友，也是增加人脈的好方法。多思考手上負責的工作，有哪些合作或是創新的機會，試著整合資源，打開獲利的模式。







射手座：追求異性，蓄勢待發

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢桃花盛開，遇到心儀的對象，請勇敢主動出擊，但是不能冒然追求，必須先從對方身邊的朋友打聽相關興趣跟習慣，找機會拉近彼此的距離，才能讓你早日脫單。工作成效符合預期，跟同事保持友好，互助合作。







摩羯座：心態正面，迎刃而解

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週在工作方面還是有一些挑戰，先不用擔心，值得慶幸的是，會有貴人出手相助，遇到問題不用一個人瞎忙，多找前輩請教，讓你少走許多冤枉路。提醒自己正面思考，才能吸引更多正能量，扭轉不佳的局勢。







水瓶座：破財消災，別太在意

整體運勢★☆☆☆☆

愛情運勢★★☆☆☆

金錢運勢★☆☆☆☆

事業運勢★☆☆☆☆

本週運勢有破財的機率，注意自己的心情起伏，碰上倒楣事也別抱怨，與其浪費時間在發洩不滿上，還不如調整心態才能即時停損，把花錢消災當成買經驗，告訴自己平安就是福！







雙魚座：身體不適，注重健康

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週要多留意身體的狀況，別因為一時貪玩，傷害了健康，如果經常熬夜跟飲酒作樂，卻只想用保健食品補充營養，其效果可是會大打折扣，建議你規畫一張健康檢核表，正常作息跟均衡飲食才是保健的最高原則。



不論正財還是偏財，先做好理財規劃，積少成多讓我們找到自己的生財之道。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。