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高雄萬豪新菜單！京樂推出A5黑毛和牛日式漢堡排，期間限定手打限量供應。

2023-11-02 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：高雄萬豪 人氣：155
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編輯 李維唐

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高雄人新菜單！高雄萬豪酒店京樂日本料理餐廳為了讓高雄美食家，不用飛出國也能品嚐到最正宗的日式A5黑毛和牛漢堡排，特別在館內人氣「京樂」日本料理餐廳推出期間限定手打限量供應頂級A5和牛漢堡排，除了焦香多汁的漢堡排外，套餐搭配開胃前菜、刺身沙拉與海藻味噌湯，定價880元。

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京樂日本料理餐廳日式漢堡排套餐

由料理長渡邊正紀嚴選日本頂級A5黑毛和牛，質地肥美柔嫩，加入爽脆洋蔥與及特製調料均勻混合，每日新鮮手打，增加肉質彈性與緊實度。和牛漢堡排每日現點現烤，烤爐鋪上乾燥朴葉以炭火直烤至焦糖色澤，鎖住飽滿肉汁，微透木質調薰香，搭配被譽為「清香美人」的高雄在地147號有機米，米粒飽滿晶瑩透著淡雅芋頭香氣。推薦一口肉排搭配一口米飯，在口中細細咀嚼品味豐腴的牛脂與米香的融合。
京樂日本料理餐廳日式漢堡排套餐

同時，日式漢堡排套餐含有3塊各90公克的A5和牛漢堡排，份量感十足，搭配五款佐料如櫻花鹽、味噌醬、七味粉、蔥鹽及橙醋佐蘿蔔泥，打造多重迷人風味。而最令人驚豔的，就屬用台灣紅殼土雞蛋的生蛋黃拌入照燒醬，蓋在漢堡排上使蛋液傾瀉而出，大口咬下讓鹹、香、醇、鮮的滋味在口中迸發。讓人有一秒飛日本的感覺。
京樂日本料理餐廳日式漢堡排套餐

 

 

 

 

京樂日本料理餐廳日式漢堡排套餐

販售日期：即日起至12月29日，平日週一至週五的午餐時段限量供應
建議售價：每份880元另加10%服務費
訂位專線：07-559-6918
 

 

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#漢堡排
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漢堡排 高雄萬豪 A5和牛漢堡排 和牛
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