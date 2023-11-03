汪汪隊立大功快閃店最終站，終於來到在台中啦！汪神、汪粉們必來的快閃最終場，將於11/2-11/12日在台中中友百貨13F(C棟)盛大舉辦，讓中部粉絲可以一起體驗電影情節中的世界，還有各種最值得收藏的限定款，以及第二波秋冬長袖聯名限定款，在倒數3天(11/10-11/12)，重頭戲全台汪汪隊舞台劇將引爆現場，趕快把握機會！





為了呈現汪汪隊立大功超級大電影的場景情節，這次也特別把賽道搬到現場，讓粉絲們可以置身體驗在總部座車的超狂感受，並和您喜愛的汪神們，準備一場拯救冒險灣市民們的大冒險。



汪汪隊快閃店限定優惠這邊看

只要在活動期間，於汪汪隊立大功超級大電影快閃店消費，單筆滿1千元即可抽盲包，有價值7,999超級大總部到6,990航空母艦，限量兒童小包袋、水壺袋、吸管水杯，另外現場只要預購秋冬服飾2件，即可再加贈電影版抱枕，數量有限，贈完為止!



汪汪隊立大功快閃店必買服飾｜UCA奧特創藝

靈感來自秋冬季節的氛圍及汪汪隊立大功顯少使用的大地元素，結合時尚美拉德色系與季節時熱時冷的機能穿搭性，並讓威力狗的超能力貫穿，透過拼接色和色彩的撞色，經典設計為本次必敗收藏款之一。



汪汪隊立大功快閃店必買周邊｜UCA奧特創藝-舞台劇公演

這次由台中中友百貨所舉辦的汪汪隊舞台劇活動，將於11/10-11/12盛大演出，所有汪汪隊成員大集結，是前所未有的公開亮相，讓小孩看得愉快，家長也跟著開心，現場快閃店只要消費滿$3000，即可獲得舞台劇門票乙張，限台中中友百貨領取，兌完為止。





汪汪隊立大功快閃店必收電影版獨家限定玩具周邊

這次台中中友快閃店更是重磅推出多款限定玩具周邊，包括阿奇豪華聲光變形警車、天天噴射機、27吋絨毛布偶、狗狗英雄角色4入組、超值小車組及相關限量電影版抱枕，滿足各位汪汪隊的忠實粉絲！



汪汪隊立大功-超級大電影快閃限定店活動資訊

時間 : 11月2日至11月12日

地點 : 台中中友百貨13F國際大廳 (C棟)

地址 : 台中市北區三民路三段161號13樓

更多詳情請見：Ultra Creative Arts奧特創藝粉絲團 https://www.facebook.com/UCAartdept