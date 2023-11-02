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勝王牡蠣雞湯泡麵開箱！7-ELEVEN「勝王牡蠣雞湯風味拉麵泡麵」社團最夯話題，不用排隊膝蓋友善、69元就能吃拉麵。

2023-11-02 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：1,029
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編輯 張人尹

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拉麵控都在吃這碗！近期在拉麵社團、在超商社團討論度都超高的「勝王泡麵」，不管評價如何，這如此高話題度讓人都想親自品嚐。這一款「勝王牡蠣雞湯風味拉麵泡麵」即日起限定在7-ELEVEN門市開賣，一碗嚐鮮價69元，光是不用排隊、銅板價格，就吸引許多拉麵控嚐鮮吃起來。

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勝王牡蠣雞湯風味拉麵泡麵 販售資訊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
勝王牡蠣雞湯風味拉麵泡麵 7-ELEVEN獨家 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

中山區拉麵名店「勝王」因為老闆超有個性的作風、以及2022年榮獲台灣拉麵愛好會評選「全台拉麵年度金賞TOP 1」，在網路上更有「GOOGLE一星負評名店」的稱號，總是有許多拉麵控排隊朝聖。這次特別研發「牡蠣雞湯風味拉麵」，主打將濃厚牡蠣、香濃雞湯結合，用拉麵職人精神打造一碗全新泡麵。
勝王牡蠣雞湯風味拉麵泡麵 限定口味 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
勝王牡蠣雞湯風味拉麵泡麵 雞白湯 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

在「勝王牡蠣雞湯風味拉麵泡麵」中，包含有蔥花的調味粉包、膏狀的高湯包、以及含有多塊肉塊的調理包，搭配圓型粗麵體，打造限定版的牡蠣佃煮雞湯拉麵，一上市就掀起話題，讓讓爭相吃麵、打卡、分享心得。7-ELEVEN在11/1~11/6以及11/13~11/28期間推出優惠價69元，高CP值就能讓人朝聖拉麵名店。
勝王牡蠣雞湯風味拉麵泡麵 開箱 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
勝王牡蠣雞湯風味拉麵泡麵 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



 

勝王牡蠣雞湯風味拉麵泡麵 販售資訊

販售通路：7-ELEVEN
售價：原價79元
優惠活動：11/1~11/6以及11/13~11/28期間，優惠價69元。

詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。
勝王牡蠣雞湯風味拉麵泡麵 販售資訊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

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