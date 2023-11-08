迪士尼鐵粉準備2024新年衝一波了！萬聖節才剛過完不到一週，東京迪士尼度假區就已經宣布2024年1月1日～1月8日期間限定的正月新年活動，不管是迪士尼樂園或是迪士尼海洋，兩大園區都各自有精彩的節目與買不完的精緻周邊，粉絲們一年也只有這麼一次能看到和式風格的米奇、米妮與人氣夥伴們出來向遊客打招呼，鐵粉們可要把握這珍貴的一週，飛到東京感受不同氛圍的迪士尼樂園了。
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▲圖片版權／©️Disney
不知不覺2023年已經進入倒數，東京迪士尼度假區也如往年一樣超前佈署，在11月初就率先公布了2024年的新年限定活動及周邊品項！除了在兩大園區的入口處懸掛日本過年時一定會出現的迎神裝飾物「門松」，並放置繪有穿著和服拜年的米奇與米妮掛畫，加上明年即將迎來龍年，所以《花木蘭》劇中的「木須龍」也將會躍昇為重點角色之一，在園區內都將可能會看見牠俏皮的身影。
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不少迪士尼粉絲們最期待的遊行活動也相當精采，在「東京迪士尼樂園」當中，米奇、米妮與其他夥伴們將會穿著和服現身，來向訪客拜年之外，這也是疫情爆發的4年以來，遊行花車上首次載著迪士尼角色與12人規模的樂隊一同出演，如此盛大的情景，已經讓許多遊客未出發前就相當興奮；「東京迪士尼海洋」也不惶多讓，身穿和服的米奇和米妮，將會改搭上佈置得相當華麗的新年主題遊輪，現身地中海港灣，熱情與訪客們打招呼。
▲此為2023年1月時東京迪士尼海洋的海上遊行。圖片版權／©️Disney
而周邊商品的部分，更是會提早與鐵粉們相見歡！即將搶先在11月16日販售的迪士尼生肖娃娃，將會有大小兩種不同尺寸的米奇、米妮、唐老鴨、黛西鴨、小熊維尼、奇奇蒂蒂，穿上龍的服裝化身為超萌的龍寶寶玩偶，為新的一年帶來新氣象，逼得粉絲只想整套收藏。
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另外還有一些帶有傳統日本新年氣息的繽紛周邊，像是不倒翁、筷子組、碗盤組這類會出現在年夜飯桌上的商品，則會從12月1日起販售；12月26日開始，東京迪士尼樂園的「甜心咖啡餐館」和東京迪士尼海洋的「尚比尼兄弟餐廳」，還會同步推出全新的甜點「抹茶凍黑芝麻慕斯」，只要購買這款甜點，還能得到一款2024新年限定的迪士尼日式茶杯，不管是留著當紀念或是送人都非常合適。
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2024迪士尼新年特別活動
實施期間：2024年1月1日～1月8日
東京迪士尼樂園遊行：1天1次，約25分鐘
東京迪士尼海洋遊行：1天2次，約10分鐘