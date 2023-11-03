為了給老饕們最美味的秋蟹料理，山海樓行政主廚蔡瑞郎，嚴選臺灣各式特色蟹種如澎湖海域獨有的扁蟹、肉質鮮美扎實的野生石蟳、海味十足的三點蟹、蟹膏蟹黃飽滿無毒生態大閘蟹及安心紅蟳…等各式蟳蟹，推出山海寶島蟹宴四人合菜，要給老饕們最有台灣味的秋蟹料理。





山海樓「山海寶島蟹宴」八道菜品中，一共用了四種螃蟹的烹調方式，前菜「扁蟹香酥球」選用澎湖海域特有的扁蟹，蟹身肉質鮮甜細緻適合做為冷菜，與臺灣酪梨、剝皮辣椒混合填入脆餅球中，再點綴上臺灣宜蘭產的鱘龍魚子醬，鮮美滋味中藏著剝皮辣椒辛香氣息，揭開盛宴序幕。





再來就是緊接著「蟹黃花鈿琉璃瓜」登場，將有機冬瓜片成薄可透光的薄片，包覆切碎的紅蘿蔔、手工豆腐、二番湯葉、鴨蛋黃等製成的「蟹黃」，與特製沾醬一同享用，別有一番風味。而膏黃香濃的大閘蟹，是秋季裡最銷魂的美味，引用大屯山礦物質豐沛的純淨水源飼養大閘蟹，孕育在天然無毒的生態中。



山海樓行政主廚蔡瑞郎說：「大閘蟹有著香濃飽滿的蟹膏，與國寶鴨鴨蛋黃、銀芽以猛火快炒，讓大家所熟知的桂花蟹，有著鍋香鑊氣外，更保留了大閘蟹豐盈濃郁的滋味！」 同時使用了與大閘蟹共生的溪蝦，以台味十足的鹹酥蝦為概念，加上有機南瓜、地瓜，製成「溪蝦天婦羅」一口咬下驚喜又熟悉的味道，讓用餐中感受到無比的樂趣，以及大自然生態所帶來的美好禮讚。





同時，四面環海的台灣，有著絕佳的海洋資源，天然海域中生長的野生海蟹，香甜、細緻的肉質，濃郁「海味」令人垂涎。蔡瑞郎主廚提到：「肉質豐厚、緊實有彈性的石蟳；蟹膏帶有海水鹹香的三點蟹，都適合與紹興酒及麻油一同烹調，但因為都是野生捕撈，所以要依當天取得的螃蟹種類製作，讓用餐中多了些驚喜。」





以閩菜著名的煎紅蟳的手法，依每日新鮮取得的蟹種所做成的「松鶴延年燒蟳」，使用古法壓製而成的黑麻油將老薑爆香，再將以20年典藏陳年紹興 – 松鶴延年浸醉螃蟹後放入鍋中並加入陳紹燒製而成，佐酥炸薑絲、麻油薑，在滿足口腹之慾同時還可以溫胃散寒。





除了各式精彩螃蟹外，全套餐點還包含「鵪鶉親子燒」- 高雄六龜養殖的香檳鳥，加入香料一同滷製後燒烤，搭配花生、黑豆干及糖心鵪鶉蛋；山海樓經典菜色之一「紅蟳極品海鮮米糕」，使用無重金屬及藥物殘留的安心紅蟳，紅蟳與有機糯米一同蒸炊，搭配各式鮮美海鮮，宛如台灣豐盛海鮮的嘉年華會。秋冬盛產的大白菜，水分豐沛、纖維軟柔，與扁蟹蟹管肉、日曬蝦乾、魚皮、段木香菇一同蒸煮，讓山珍海味一口享盡。









山海樓「山海寶島蟹宴」四人合菜

建議售價：NT$ 19,900 / 八人合菜 NT$ 39,800

合作內容：包含三款臺灣地酒或無酒精餐酒搭配，每日限量供應．敬請於三天前預訂。11 月 6 日起極鮮上桌，預約專線：02-23513345

