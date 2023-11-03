長年以服務身心障礙（愛奇兒）家庭的天使心家族基金會， 12月1日將於夏凱納靈糧堂舉辦歲末感恩音樂會，此次邀請友好天使-金曲歌手王宏恩參與演出，今年並首度開放免費索票入場，邀請社會大眾及愛奇兒家庭齊聚一堂，共享愛與希望的感人時刻。



天使心家族20多年來運用音樂的力量鼓勵愛奇兒家庭改變眼光走出人群，也倡議大眾走進音樂會理解家庭面臨的困境與挑戰，積極實踐聯合國SDGs10「消弭不平等」永續發展目標，期待社會大眾友好支持更多愛奇兒家庭勇敢走出來，享受人人皆平等的人生，一起為建立更具包容性、更平等的社會努力。





金曲歌手王宏恩唱出祝福與力量

今年音樂會特邀金曲歌手王宏恩參與，為這場音樂會增添更多感動和希望，第一位以原住民語創作之姿拿下金曲獎演唱人的王宏恩，將用真誠的歌聲以及對音樂的熱愛，融合古典、流行和台灣布農族元素為觀眾帶來力量與祝福，並號召更多人將愛心化為助力幫助更多愛奇兒家庭，行動支持愛奇兒家庭譜寫的生命樂章。





愛奇兒母親一個微小的跨越，帶來人生巨大改變

感恩音樂會主題-「生命樂章」，串連愛奇兒母親-美如的故事，她在28年前生下重度多重障礙的愛奇兒，在當時負面社會觀感氛圍下，獨自承受不被親友及大眾理解的暗夜人生。後來，美如踏進天使心家族獲得幫助及滋養，並進入基金會開始服務其他家長，這個小小的跨越為人生翻轉出新的改變，20多年來用同路人的經歷，幫助關懷許多內心傷痕纍纍的愛奇兒父母，美如從受助者轉變為助人者的動人故事將在本次音樂會中深刻呈現。





傳承祝福，做他人生命中的光

天使心家族期待被幫助的家庭，在未來也能走出困境翻轉人生，讓自己也能成為給出去的人，做他人生命中的光，讓愛奇兒家庭成為社會的祝福，也讓社會祝福愛奇兒家庭，共創美好社會，在基金會持續不懈的努力下，服務成果亦透由歲末慈善音樂會呈現，勸募收入將全數做為來年服務愛奇兒家庭的經費。



天使心家族誠摯邀請所有喜愛音樂、樂於付出愛的民眾們，12月1日週五晚上七點半一起到夏凱納靈糧堂，感受生命之美分享恆久的記憶與感動！此次活動首度開放免費索票入場，邀請大家搜尋「天使心家族」官網進行活動報名，名額有限敬請把握，一起用愛與希望支持身心障礙家庭！



2023天使心家族「生命樂章」歲末感恩音樂會

日期 : 12/1 (五)

時間 : 晚上7:30開場

地點 : 夏凱納靈糧堂／台北市中山區植福路170號

卡司 : 金曲歌王／王宏恩

更多音樂會詳情 : https://www.ah-h.org/activity （本次音樂會由企業贊助票款）