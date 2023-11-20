想擁有美好的一天？吃對早餐讓自己充滿朝氣就對啦！什麼樣的早餐才能讓人充滿陽光、朝氣滿滿？當然就是「晨光土司」～ 特有「糯米湯種工法」，讓土司吃起來柔軟又濕潤，還有小麥的微微香甜，讓人一早就充滿朝氣！現在立刻來體驗看看晨光土司有多厲害！





特有糯米湯種工法

打造晨光土司柔軟甘甜口感

首先看看晨光土司這柔軟濕潤的質地，是特有技術糯米湯種工法的功勞！晨光土司選用特有的糯米湯種工法，搭配12小時7度C低溫熟成，把水分緊緊鎖在麵糰中，讓土司的柔軟度、濕潤度，口感超級好！



再搭配三道壓延工法，壓出麵糰氣泡讓質地更細緻，以日本進口石板烤爐均勻烘烤、分段式溫層冷卻，讓每一條土司都是外層皮薄細緻、內裡柔軟綿密，以講究工藝造就不簡單的晨光土司。



3款調味土司+1款經典原味

晨光土司讓早晨超精彩

當然啦，挑嘴的土司控不會就此滿足，要有更多選擇、更多享受才行。晨光土司還有三款超讚的調味土司，現在一口氣開箱看個夠！「晨光葡萄土司」使用精選日曬葡萄乾，粒粒多汁的葡萄美味，水果香甜點綴晨光土司綿密柔軟，大人小孩都喜歡。





「晨光奶油土司」有著飽滿奶油香氣，是小編私心推薦款！使用關鍵煉乳配方、特選濃郁奶油，用料實在不手軟，入口散發的奶油甜香讓人美味感破表。稍微烤過之後外酥內軟的口感更是讓人無法抵抗，天天吃也吃不膩。





超有口感層次的「晨光莓果核桃土司」，是將蜜漬香脆核桃、酸甜莓果、特調草莓泥一起拌入土司麵糰中，讓柔軟的土司中點綴著酸甜的莓果、酥香的堅果，每一口都有不同的層次與驚喜，感受超豐富！





當然，經典中的經典「晨光嚴選土司」，肯定不能錯過的簡單高質感美味！直接吃，可以完整體驗糯米湯種工法的綿密濕潤質地與香甜；搭配果醬、製作三明治，更能襯托出其他食材的美味，而且製作快速又方便，即使早晨總是匆忙，多口味又百搭的晨光土司，一樣能讓人用豐富多變的方式讓自己朝氣滿滿！





別再煩惱每天早餐該吃什麼，晨光土司就是最佳選擇！今天就用晨光土司為自己開啟朝氣滿滿的一天，4種口味讓人隨心所欲，天天都精彩多變，現在就到統一超商尋找晨光土司，為自己創造愉悅的早餐時刻吧！



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