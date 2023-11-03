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肯德基雞塊11元！雙11優惠「必勝客比薩11元、肯德基買一送一」優惠推薦，速食雙十一優惠「買一送一」連續30天免費抽。

2023-11-03 文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹 人氣：1,613
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編輯 張人尹

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雙十一速食優惠，肯德基必勝客買一送一！針對年度最大「雙11購物節」盛事，肯德基與必勝客2大速食品牌攜手，在會員APP推出限定「1111 PK金銀島」優惠主戰場，其中包含天天抽買一送一優惠券、天天搶限量11元優惠券，讓速食控優惠很有感。

推薦閱讀：雙11肯德基買一送一！肯德基雙11優惠「雞塊、薯條買一送一」連續13天，1111限定「3項點心66元」速食控開搶。
肯德基 爸氣爽嗑歡聚餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
肯德基開學禮-「優惠錦囊包」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

這次必勝客、肯德基共同在「PK雙饗卡APP」推出雙11限定優惠活動，包含登入抽獎、每天限量優惠券、以及專屬優惠套餐等多款內容。在11/1-11/30期間，會員每天登入APP就能抽「肯德基、必勝客雙11買一送一」優惠券，包含比薩買一送一、花生起司雞柳捲2個90元等優惠，中獎機率100%。
必勝客優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
必勝客DISS系比薩 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

此外，在11/9-11/11每天上午10:00推出11元、111元、1111元優惠餐券，包含「肯德基8塊雞塊、必勝客熱人比薩」都只要11元就能吃，其他還有111元雙人餐、1111元派對餐，通通限量開搶。如果錯過優惠券也沒關係，在11/30前還有不限量供應的「肯德基、必勝客隨饗券」，包含個人餐、雙人餐下殺42折起，並且用APP下單再抽iPhone 15 Pro，速食控優惠通通要搶。
肯德基「連假歡聚好時雞」優惠套餐 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
肯德基 爸氣爽嗑歡聚餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載




 

必勝客、肯德基「1111 PK金銀島」雙11優惠

活動平台：PK雙饗卡APP

攻略一
活動期間：11/9 -11/11
活動內容：連續3天瘋搶比薩、雞塊11元起，限量11元/111元/1,111元隨饗券限時開搶。

攻略二
活動期間：11/1-11/30
活動內容：PK會員登入APP，點選APP首頁活動橫幅，即可進入1111 PK金銀島抽獎活動頁，參加抽獎有機會抽到雙11限定買1送1、買1送3等超值優惠券，每帳號每日可參加一次。

攻略三
活動期間：11/1-11/30
活動內容：凡於PK APP消費 (限透過PK 雙饗卡APP訂餐或購買隨饗券/禮物卡者)，不限金額，即能參加iPhone 15 Pro抽獎，名額共1名。

攻略四
活動期間：11/1-11/30
活動內容：開賣雙11限時隨饗券 優惠折扣42折起。

詳細活動規範及供應情形，依 PK雙饗卡APP 官方公告為準。

 

 

 

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