雙十一速食優惠，肯德基必勝客買一送一！針對年度最大「雙11購物節」盛事，肯德基與必勝客2大速食品牌攜手，在會員APP推出限定「1111 PK金銀島」優惠主戰場，其中包含天天抽買一送一優惠券、天天搶限量11元優惠券，讓速食控優惠很有感。



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這次必勝客、肯德基共同在「PK雙饗卡APP」推出雙11限定優惠活動，包含登入抽獎、每天限量優惠券、以及專屬優惠套餐等多款內容。在11/1-11/30期間，會員每天登入APP就能抽「肯德基、必勝客雙11買一送一」優惠券，包含比薩買一送一、花生起司雞柳捲2個90元等優惠，中獎機率100%。







此外，在11/9-11/11每天上午10:00推出11元、111元、1111元優惠餐券，包含「肯德基8塊雞塊、必勝客熱人比薩」都只要11元就能吃，其他還有111元雙人餐、1111元派對餐，通通限量開搶。如果錯過優惠券也沒關係，在11/30前還有不限量供應的「肯德基、必勝客隨饗券」，包含個人餐、雙人餐下殺42折起，並且用APP下單再抽iPhone 15 Pro，速食控優惠通通要搶。





必勝客、肯德基「1111 PK金銀島」雙11優惠

活動平台：PK雙饗卡APP



攻略一

活動期間：11/9 -11/11

活動內容：連續3天瘋搶比薩、雞塊11元起，限量11元/111元/1,111元隨饗券限時開搶。



攻略二

活動期間：11/1-11/30

活動內容：PK會員登入APP，點選APP首頁活動橫幅，即可進入1111 PK金銀島抽獎活動頁，參加抽獎有機會抽到雙11限定買1送1、買1送3等超值優惠券，每帳號每日可參加一次。



攻略三

活動期間：11/1-11/30

活動內容：凡於PK APP消費 (限透過PK 雙饗卡APP訂餐或購買隨饗券/禮物卡者)，不限金額，即能參加iPhone 15 Pro抽獎，名額共1名。



攻略四

活動期間：11/1-11/30

活動內容：開賣雙11限時隨饗券 優惠折扣42折起。



詳細活動規範及供應情形，依 PK雙饗卡APP 官方公告為準。