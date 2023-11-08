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初鹿牧場小饅頭餅乾！初鹿牧場「蜂蜜牛奶風味小饅頭」新口味升級，雙11優惠買1111折111元，零食控整箱囤起來。

2023-11-08 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：初鹿牧場 人氣：561
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編輯 張人尹

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初鹿牧場牛奶小饅頭超涮嘴！台東「初鹿牧場」不只是親子度假朝聖的超夯景點，還有各大通路開賣的「顯奶點心」系列，讓人在家也能吃到各式各樣的濃純香。這次初鹿牧場針對超人氣辦公室點心「牛奶口味小饅頭」全新升級，推出蜂蜜牛奶新口味，還可以搭配1111優惠現折111元，讓人辦公室揪團購、買起來。

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初鹿牧場 蜂蜜牛奶風味小饅頭 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

初鹿牧場經典點心「牛奶口味小饅頭」把綿密的奶香加進酥脆的小饅頭餅乾裡，讓人在家、在辦公室越吃越涮嘴，這次特別推出新口味「蜂蜜牛奶風味小饅頭」，用清甜的蜂蜜香氣，讓風味一秒升級，並且使用黃色包裝作為呼應，即日起就能在momo購物網下單，直接宅配到家開吃。
初鹿牧場 蜂蜜牛奶風味小饅頭 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

配合雙11優惠，初鹿牧場自即日起至11/30，只要在「初鹿牧場官網」全站單品滿$1111元、就折$111元，其中還有含運熱門組滿額再享92折，結帳金額滿$3000還送牧場門票兩張(數量有限，送完為止)。如果想要挑戰新品，在11/6~11/20期間還有專屬的「蜂蜜牛奶風味小饅頭」加購活動，鐵粉手刀下單。
初鹿牧場 蜂蜜牛奶風味小饅頭 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

初鹿牧場 蜂蜜牛奶風味小饅頭 販售資訊

上市日期：即日起上市
販售通路：初鹿牧場官網與台東園區、momo購物網、7-11
 

初鹿牧場 雙11官網優惠活動

活動期間：即日起至11/30
活動內容：
1、全站單品滿$1111元、折$111元。
2、含運熱門組滿額再享92折，結帳金額滿$3000還送牧場門票兩張(數量有限，送完為止)。

詳細活動規範及供應情形，依 初鹿牧場 官方公告為準。

 

 

 

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