白色戀人推出雪見大福了！北海道知名伴手禮多到數不清，始祖級的「白色戀人」地位更是難以被動搖，那香甜酥脆的餅乾配上濃郁的白巧克力夾心，讓人有種一口接著一口停不下來的魔力，最近更是宣布和日本國民冰品「雪見大福」聯手，即將在11月13日推出香濃又誘人的「白色戀人雪見大福」，不管對於白色戀人的愛好者或是麻糬控來說，這次超夢幻的合作新品一定要搶吃一波。
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▲圖片來源／株式会社ロッテ
知名北海道甜點企業「石屋製菓」成功打造出多項觀光客都耳熟能詳的美味伴手禮，其中最為人所知的就是「白色戀人」巧克力夾心餅乾，只要在日本各大機場，總是能看到來自世界各國的觀光客，毫不客氣狂掃帶貨。
▲圖片來源／株式会社ロッテ
同樣擁有超高知名度的日本老字號冰品甜點「雪見大福」，則是零食大廠樂天製菓自1981年起就開始販售的長銷商品，之所以會一路紅了將近半世紀，是因為當年主打「窩在暖桌賞雪吃冰」的概念，將冰淇淋大福取名為「雪見」，更是成功讓「冬天吃冰」這件事廣泛被日本國民接受。如今雪見大福攜手同樣會讓人聯想到冬季的白色戀人，開發出超夢幻的全新軟Q甜點「白色戀人雪見大福」，讓不少甜點控已經摩拳擦掌等待著上市日期到來。
▲圖片來源／株式会社ロッテ
為了忠實白色戀人的風味，「白色戀人雪見大福」的內餡使用了石屋製菓ISHIYA所監製的白巧克力醬與貓舌餅乾風味的冰淇淋，其特點在於奶香濃郁、甜味柔和，外層再裹上冷凍後仍能保持柔軟的茶色麻糬外皮，就完成這款超級邪惡的飯後甜點以及追劇小點心。
▲圖片來源／株式会社ロッテ
雪見大福X白色戀人
販售日期：2023年11月13日
販售地區：日本全國
售價：205日圓