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半筋半肉牛筋堡來了！屠夫漢堡「台式牛肉麵漢堡」配上冬瓜茶香蕉奶昔，每一口都絕了。

2023-11-06 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：屠夫漢堡 人氣：651
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編輯 李維唐

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一口下去，會讓漢堡控忘了自己在吃漢堡，每一口都絕了。由人氣美式漢堡店「Butcher by LànPéngYǒu」屠夫漢堡推出全新「台式牛肉麵漢堡」半筋半肉牛筋堡，還沒上市就讓聞風的漢堡控期待不已。再配上，搭配香酥炸甜不辣和古早味冬瓜茶香蕉奶昔配餐，真的要讓美式漢堡台翻天。

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屠夫漢堡 #CHILL堡光棍SET 清燉半筋半肉牛筋堡
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屠夫漢堡表示，這一幕的活動是由潮癮發起，邀請屠夫漢堡一同打造一款新台式口味漢堡「清燉半筋半肉牛筋漢堡」，以台灣美食就是個戒不掉的癮為宗旨，發想出使用最具台灣美食代表的牛肉麵為基底，透過 3oz. 熟成牛肉漢堡排與清燉牛筋，搭配自製煙燻醬與美乃滋，組成最潮的台式清燉半筋半肉牛筋漢堡。
屠夫漢堡 #CHILL堡光棍SET 清燉半筋半肉牛筋堡
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並且，在配餐部分也真的不隨著，很認真的搭上最道地的香酥炸甜不辣佐十倍蒜味蒜香沾醬或蔥辣醬，最後再來上一口古早味冬瓜茶香蕉奶昔，不只是最潮的「 #CHILL堡光棍SET 」，更是每一口都是滿滿的台灣味、一秒讓人忘記要先網美照。
屠夫漢堡 #CHILL堡光棍SET 清燉半筋半肉牛筋堡
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屠夫漢堡雙11光棍節週末加碼送

活動一：活動期間只要點1份「#CHILL堡光棍SET」並秀出身分證空白配偶欄，即可以11元加購薯條1份（每人限加購乙份薯條）
活動二：活動期間來店內用並出示身分證字號有4個「1」，即可免費獲得1份「#CHILL堡光棍SET」（每人限兌換乙份）
活動三：活動期間來店內用結帳為第11位／111位／1111位客人，結帳帳單含「#CHILL堡光棍SET」，即可獲得整張單1元優惠
活動詳情：https://event.chilling.tw/special/2023double11


屠夫漢堡 #CHILL堡光棍SET 清燉半筋半肉牛筋堡

內容物：清燉半筋半肉牛筋堡＋香酥炸甜不辣＋古早味冬瓜茶香蕉奶昔
售價：NT $520


屠夫漢堡Butcher by LanPengYou

地址：台北市信義區基隆路二段87號
營業時間：週一公休，週二至週五11:00～14:30,17:30～22:00，週六至週日11:00～22:00  


Butcher jr. by Lanpengyou

地址：台北市中山區中山北路一段140巷2-2號1樓
營業時間：週ㄧ至週五11:30～14:30,17:30～21:00，週六至週日11:30～21:00

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