秋冬必拍7個南投景點！南投除了有外國人也會朝聖的日月潭、清境農場外，其他地區也蘊藏許多療癒的自然風景，秋冬時期滿山紅黃景色更是賞楓秋遊的首選地，窩客島這次便以秋冬景點為主，整理了「7個南投必拍打卡景點」，無論是夢幻銀杏步道、秋意滿滿的楓葉群，全都要抓緊時間趕緊朝聖一波。





秋天想打卡銀杏美景，可以先衝「銀杏森林步道」以及一旁的「大崙山觀景台」，一次享受銀杏、茶園，以及夕陽雲海美景；擁有許多自然系景觀步道的「杉林溪」則有金黃銀杏湖、水杉林和新規劃的紅楓觀賞區，超夢幻絕景讓你待上一整天都拍不完；除了必拍的紅楓外，也能走訪「松雅園」朝聖超罕見的黃金楓葉群，是近期IG超夯的秋季打卡祕境，快趁本月最佳觀賞期一次攻略這些絕美景觀。





打卡必拍南投景點推薦：銀杏森林步道

秋季必拍的金黃色銀杏森林！銀杏森林步道作為全台最大的銀杏造林地，一株株銀杏林立在大崙山觀光茶園中，可以一次觀賞茶田、銀杏以及壯闊山景，而金黃樹林與木棧步道交錯的夢幻景色，更是吸引許多遊客前來打卡，也可以順遊附近的大崙山觀景台，觀賞壯闊的雲海山景。



#銀杏森林步道

地址：南投縣鹿谷鄉





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打卡必拍南投景點推薦：杉林溪森林生態渡假園區

杉林溪園區中有多個森林、瀑布步道以及各種花卉生態，是各時節踏青遊賞的首選之一，其中秋季限定的銀杏、楓葉都已進入轉色期，包括超夢幻的銀杏湖、全新規劃的楓葉觀賞區，與浪漫的金黃水杉林都是10、11月才能觀賞到的絕美景色，晚上甚至還有螢火蟲、星夜可以觀賞，讓遊客們一次朝聖多種美景，想要朝聖必須抓緊在本月最佳觀賞期前往。



#杉林溪森林生態渡假園區

地址：南投縣竹山鎮溪山路6號

電話：04-9261-1217



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打卡必拍南投景點推薦：大崙山觀景臺

可以輕鬆攻頂的雲海觀景台！位在銀杏森林步道附近的大崙山觀景台，不僅全程都是輕鬆好走的木棧步道，沿途有著寬廣的茶園風光，從山頂觀景台望去，更是一覽整片山嵐的壯麗景觀，除了是夕陽的最佳觀賞地外，雲霧繚繞的雲海絕景也是來到此處必拍的夢幻景象。



#大崙山觀景臺

地址：南投縣鹿谷鄉羊灣巷800-1號





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打卡必拍南投景點推薦：楓紅谷

隱藏在中橫路上楓紅谷祕境！楓紅谷在秋季楓紅時期，滿滿的楓紅落葉飄散在溪谷上，形成絕美的楓紅谷景象，是攝影高手們才知道的隱藏秋季祕境。由於位在中橫公路105.6K處的溪谷中，進入時需要溯溪前往，屬於難度較高的挑戰級打卡景點。



#楓紅谷

地址：南投縣仁愛鄉中部橫貫公路105.6k





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打卡必拍南投景點推薦：松雅園

松雅園位在種滿楓樹的楓林社區附近，有著紅楓、青楓、松樹等植觀，其中最特別的便是罕見黃金楓，高聳的楓葉林在秋末呈現金黃樹海隧道，是近期才爆紅的打卡勝地，平時為販售景觀植物園區，打卡朝聖完，還能購買居家型植栽回去栽培、欣賞。



#松雅園

地址：南投縣仁愛鄉中正路123之1號

電話：0939-066-558





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打卡必拍南投景點推薦：長源圳生態步道

沿著水圳而行的長源圳步道，有整片竹林群圍繞，而形成清幽的竹林隧道之景，途中可以通往同樣是竹林隧道的「孟宗竹林古戰場」，順路朝聖清朝林爽文事變的最後戰場，春冬時期還能走訪附近的賞櫻勝地「石馬公園」，一次搜刮南投幽美的竹林、櫻花祕境。



#長源圳生態步道

地址：南投縣鹿谷鄉愛鄉路





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打卡必拍南投景點推薦：日月潭自行車道

來到南投當然不能錯過日月潭，除了坐纜車俯瞰整個湖景外，也可以走訪環湖自行車道，最熱門的「向山段」有落羽松段道和湖光山景相伴，一路通往落羽松群聚的向山遊客中心，不少內行人都會趁冬季落羽松轉紅時前來，享受水上自行車道與落羽松之美。



#日月潭自行車道

地址：南投縣魚池鄉中山路

電話：04-9285-5668





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