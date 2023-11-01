不管是不是咖啡控想必都有聽聞過「% ARABICA」！2014年發跡於京都，甚至飄洋過海來到台灣設店，一開幕就大排長龍，吸引大批民眾前往朝聖，這次% ARABICA直接進軍繁華的東京麻布台Hills，且一次開設兩家分店，提供消費者不同的咖啡體驗。喜愛咖啡的旅人們趕快列入必訪清單吧！

一次兩間店，% ARABICA插旗東京麻布台Hills！

% ARABICA於2014年在古色古香的京都開幕，為了追求最優質的咖啡，買下位於夏威夷科納島的咖啡農場，成立了生豆貿易公司，成為了日本咖啡烘焙機和世界頂級的咖啡機代理商，經過精心預備，開始挑戰國際市場，目前在全球21個國家經營了164家店舖。

% ARABICA 的經營理念是「See The World Through Coffee-透過咖啡看世界 - 增廣見聞，設定生活目標，充分享受一生。」，開始擴張版圖，在世界各地設立「% ARABICA」 的據點，讓年輕咖啡師在世界各地沖泡咖啡，拓展自己的視野，學習國際的標準，並努力面對自己的生活，為客人提供最優質的咖啡。



▲圖片來源／ASIAMIX株式会社



這次% ARABICA選定了 東京麻布台Hills，同時開設2家店舖。第一家店位於麻布台Hills入口，毗鄰地鐵日比谷線神谷町站，而第二家店則位於日本最高建築 「 麻布台Hills 森JP大廈」的4樓，2家店舖將同步於2023年11月24日開幕！

% ARABICA Tokyo Azabudai Hills B1店

位於麻布台Hills地下一樓，鄰近地鐵神谷町站入口的% ARABICA專為每天在 麻布台Hills工作的人們及通勤族們開設的咖啡店。店內提供早餐麵包、世界頂級的咖啡，並設有烘焙機，提供定制烘焙的服務，提供來客最極致的咖啡體驗。



▲圖片來源／ASIAMIX株式会社





% ARABICA Tokyo Azabudai Hills 4F店

位於麻布台Hills 森JP大廈4樓的% ARABICA 設有可遠眺東京街景的陽台座位區，還並設精心峇里島的植物肉餐廳「alchemy（アルケミー）」，提供消費者豐富的餐飲選擇。



▲圖片來源／ASIAMIX株式会社





■店舖資訊

% ARABICA Tokyo Azabudai Hills B1店

地址：東京都港区虎ノ門五丁目9番1号 麻布台ヒルズガーデンプラザB B1F

營業時間：08：00～20：00

開幕日期：2023年11月24日



% ARABICA Tokyo Azabudai Hills 4F店

地址：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズタワープラザ4F

營業時間：11：00～20：00

開幕日期：2023年11月24日

