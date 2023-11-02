2023年10月20日，創立於1860年、位於京都祇園的宇治茶「祇園辻利」時隔45年推出全新品牌線「BUBURU（ぶぶる）」。同一天，「BUBURU」品牌首家店面已經於京都車站2樓新幹線中央出口前的商業區域「ASTY SQUARE（アスティ スクエア）」內開幕囉！

BUBURU

「宇治茶」，產自京都的南部地區：京都、滋賀、三重、奈良，長期以來一直以日本代表性的茶葉品牌而聞名。自1860年創立以來，祇園辻利專注於推管「宇治茶的魅力」，尤其在1970年大阪世界博覽會後，祇園辻利更於1978年開設了甜點店「茶寮都路里」，旨在推廣有別於西方咖啡、紅茶的魅力。如今，「BUBURU」將以老字號的專業知識和技術，根據茶葉原料的特性，推出「揉捻茶（煎茶、玉露、焙茶、玄米茶等）」的主題甜點。



▲圖片來源／祇園辻利





BUBURU 點心捲

BUBURU 點心捲（ぶぶるロール）是口感薄脆的捲餅，口味共有5種（抹茶、玉露、焙茶、玄米茶、白巧克力），外皮則包覆了香濃的巧克力。每根點心捲長達11.5公分，具有酥脆的口感、溫和的甜味，以及茶香的餘韻。特別推薦的是「玄米茶內餡×苦甜巧克力」（玄米茶クリーム×ビターチョコ），以及「白巧克力內餡×紅茶巧克力」（ホワイトクリーム×和紅茶チョコ）的口味。



▲圖片來源／祇園辻利



■商品資訊

5根入（每種1根入） 1,296日圓（含稅）

10根入（每種2根入） 2,700日圓（含稅）

20根入（每種4根入） 4,536日圓（含稅）

30根入（每種6根入） 5,940日圓（含稅）



BUBURU 薯條

BURURU 薯條（ぽてと）將茶粉與條狀炸馬鈴薯混合在一起。玉露、玄米茶、焙茶、和紅茶的香氣和馬鈴薯本身的鹽味恰到好處地融合在一起，口味老少咸宜，除了適合當飯後零嘴，也能搭配啤酒。



▲圖片來源／祇園辻利



■商品資訊

4袋裝（玉露・玄米茶）每種2袋入 1,080日圓（含稅）

4袋裝（焙茶・和紅茶）每種2袋入 1,080日圓（含稅）





BURURU 巧克力脆餅

巧克力脆餅（ちょこくらんち）主打「茶拿鐵」風味，口味包括玉露芒果、煎茶香蕉、和紅茶草莓、橙子焙茶。這款質地酥脆的巧克力脆餅為個別包裝，非常適合作為伴手禮。



▲圖片來源／祇園辻利



■商品資訊

12顆裝（每種3顆） 993日圓（含稅）





■商店資訊

店名：ぶぶる

營業時間：08：00〜21：00 ※不定休

店址：京都府京都市下京区東塩小路高倉町8-3，JR東海京都車站內ASTY SQUARE 2樓

※提供內用區 / 亦可外帶

※支援手機點餐