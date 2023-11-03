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日本社群最療癒角色「Chiikawa」化身冰涼Q彈車輪餅，8款療癒圖案Ｘ奶油風味的獨家車輪餅日本全家限定販售。

2023-11-03 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社バンダイ　キャンディ事業部 人氣：31
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特派員 Trish

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日本推特爆紅的療癒角色Chiikawa，在動畫推出後人氣更是水漲船高，成為目前最火紅的療癒角色，不管是官方周邊、聯名商品，或是主題店舖通通都有！這次Chiikawa與Q彈車輪餅結合，化身香濃甜點，且在日本全家限定販售！

 ▲圖片來源／株式会社バンダイ　キャンディ事業部

 

Chiikawa冰涼Q彈車輪餅，日本全家限定登場

這次Chiikawa推出的甜點新品「ちいかわ まんまる焼き」，類似台灣人耳熟能詳的車輪餅，只不過這款獨家Q彈車輪是需要放冰箱冷藏的！僅在約16,500家的全家便利商店販售，鐵粉們一到日本就先衝一波全家吧！
 
 ▲圖片來源／株式会社バンダイ　キャンディ事業部

這款商品是知名玩具大廠萬代（Bandai）所推出，將類似車輪餅的冰涼甜點結合熱們角色，打造吸睛又美味的獨家甜點。每一款的Ｑ彈車輪餅除了夾有豐富的內餡外，上方還印有合作角色的圖案，並且還隨機附上了一張原創的角色貼紙，擄獲粉絲們的心。

▲圖片來源／株式会社バンダイ　キャンディ事業部

而這次Chiikawa款的「ちいかわ まんまる焼き」甜點，為濃郁的奶油餡料，且一共有9種圖案，分別印上了主角群Chiikawa、Hachiware、兔子等角色圖案，附贈的貼紙則有8款，每一張貼紙都展現了角色們的日常生活，療癒感爆表，身為粉絲的你一定不能錯過！
 
▲圖片來源／株式会社バンダイ　キャンディ事業部
▲圖片來源／株式会社バンダイ　キャンディ事業部


■商品資訊
商品名稱：ちいかわ まんまる焼き～なんかおいしくてもちもちしたやつ～（ミルク味）
售價：230日幣(含稅)
販售店鋪：日本全家便利商店（部分店舖除外）
販售日期：2023年10月10日起
詳細介紹

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全家便利商店 日本 甜點 車輪餅
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