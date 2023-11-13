這些東京法餐真的超特別！來到日本東京，許多遊客都會不免俗來場購物、美食之旅，雖說少不了品嚐壽司、拉麵、燒肉等最道地的日式美食，但其實東京也有不少法式料理頗具特色，像是由水果店起家的法式小館「BISTRO SABLIER」，這裡的餐點是以各種水果為主角，因此深受不少女性喜愛；還有主打用筷子進餐的「ichiRyu」，能讓亞洲客人盡情使用自己最熟悉的餐具。下次來到東京時，不妨來到本文介紹的這3間「創意和式法菜餐廳」，讓你的東京美食之旅充滿驚奇、留下滿滿的味覺記憶點。



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▲圖片版權／Ⓒ關口史彥、ⒸBISTROSABLIER



ichiRyu：用筷子品嚐的法式料理

「ichiRyu」就位於將於11月24日開幕的日本最高摩天大樓「麻布台之丘」附近，主廚金子隆一來歷可不小，他曾經獲得日本競賽節目「電視冠軍」的「一匙就感到幸福的湯品職人選手權」優勝，餐廳也曾被著名美食雜誌《東京Calendar》的讀者們選為「No.1」。說到ichiRyu的招牌菜，就不得不提到深受顧客們喜愛的「湯品」，店內每個月幾乎都會更換一次湯品內容，不少人就是為了喝湯而來；而採用時令蔬菜的前菜、各種美味的肉類或魚類主菜，加上充滿獨特性與驚喜的甜點，皆由金子隆一一手包辦，因此會獲得「No.1」的頭銜，絕非浪得虛名。

▲圖片版權／ⒸichiRyu



採無菜單料理形式的ichiRyu，以「用筷子吃和風法式料理」為概念，讓亞洲客人以較熟悉的餐具來食用，因而成為一大亮點；而金子隆一對食材也極為要求，高湯以昆布、鰹魚、小魚乾等材料以傳統方式製成，藉此展現「和」的風味，也使用豐富的時令蔬菜，並盡量不用奶油，讓客人們的身體減少負擔。如果你喜歡在用餐時小酌一杯，店內所提供的酒類除了法國產之外，也有日本的釀造家所製作的酒，多樣種類皆可挑選。

▲圖片版權／ⒸichiRyu



但值得注意的是，ichiRyu由主廚金子隆一一人經營，除了採取完全預約制之外，能使用的語言只有日文，因此建議熟悉日文的旅人光顧，或是與日本友人同行，在沒有語言隔閡的前提下前往用餐，確保獲得最佳的用餐體驗。



ichiRyu

地址：東京都港区麻布台3-4-8 VKビルB1F

網址：https://www.ichiryu-world.com/

▲圖片版權／ⒸichiRyu



HASABON：感受質感器皿盛裝的法式佳餚

「HASABON」位於法式文化濃厚、有「小法國」之稱的神樂坂，由老民宅改造而成，整個店內外空間都充滿了濃濃的文青感；進入店裡，映入眼簾的是架上陳列的各種陶製器皿，無論是茶碗、水壺、盤子、酒器，都是由新銳陶藝家所製作的作品。HASABON將料理盛裝在這些各具特色的容器上，不僅相當吸睛，使用有機蔬菜、注重養生健康的料理，也經常帶給顧客不同驚喜，吸引很多回頭客。

▲圖片版權／Ⓒ關口史彥



說到法式料理，都不免配上美酒一起品嚐，但在HASABON可以將飲品換成「茶」，店家還會將茶飲與料理做出搭配，例如魚料理配台灣烏龍茶、乳酪塔配煎茶等，且因為對於喝茶的器皿茶杯相當重視，所以會讓客人選擇想使用的茶杯來品茶。此外，HASABON也設有茶道、和菓子、和服等相關課程，在2樓的特設茶室中，將可透過專家指導沏出香濃好茶，如果有興趣的話，不妨在出發前先至HASABON的官網事先預約，就能享受到法式料理與日本茶文化相互融合的特別體驗。



HASABON

地址：東京都新宿区横寺町30 神楽坂茶ノ木テラス101

網址：https://www.hasabon.com/

▲圖片版權／Ⓒ關口史彥

BISTRO SABLIER：水果店起家的法式小館

「BISTRO SABLIER」是由老牌水果店「Imano Fruits Factory」所開設的法式料理小館，食材使用店內的新鮮水果，發揚出「水果法式料理」的獨特餐點。有別於一般法式料理，這裡會隨著四季將當季水果變成料理的主角，帶給客人們不同層次的口感與驚艷。

▲圖片版權／ⒸBISTROSABLIER



「BISTRO SABLIER」的水果會以最合適的調理方式與料理結合，像是蜜桃湯、煙燻鮭魚與水果沙拉、烤鴨肉佐凸頂柑汁等，每一道料理都能完美發揮水果的最佳滋味，也讓餐盤上的各色蔬果像是畫作一般，滿足現代人喜歡拍照打卡的習慣。另外水果店也會同時販售時令水果冰沙、水果三明治等經典商品，而BISTRO SABLIER第2間分店也於2023年5月開幕，讓更多造訪東京的遊客能享受法式料理融合水果的獨特滋味。



BISTRO SABLIER 茅場町本店

地址：東京都中央区日本橋茅場町1-4-7 2F

網址：https://imanofruits.jp/

▲圖片版權／ⒸBISTROSABLIER