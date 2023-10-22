東京又有新地標誕生了！即將於11月24日正式開幕的日本最高大樓「麻布台之丘」（Azabudai Hills），以現代都市村的概念，打造綠意盎然又充滿新穎設計的新興景點，而高達330公尺的建築體也成為日本第一摩天大廈；除了彙集世界頂級名品、星級料理名店之外，眾所期待的teamLab自台場搬遷後也將進駐在此，還有國際奢華酒店集團安縵全新姐妹品牌「Janu」全球首家酒店也同步插旗麻布台之丘，絕對是未來東京必訪新景點之一。



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亮點1、日本現今最高大樓！新穎造型超吸睛

眾所矚目的「麻布台之丘」是日本知名不動產開發商「森大廈」以「現代都市村（Modern Urban Village）」的概念，將精緻的都市與充滿綠意的鄉村互相結合，以大約2.4公頃的樹木草皮來綠化此區，而除了3棟高樓大廈為主體外，還包含低樓建築A、B、C、D共4棟，涵蓋辦公區域、住宅、飯店、零售店鋪、餐廳和文化設施等空間，未來預計每年將吸引超過3,000萬人次造訪。





最引人注目的，就是麻布台之丘的主棟「森JP塔（Mori JP Tower）」，由於高達330公尺，成為目前日本最高摩天大樓；低樓設計也相當獨特前衛，採用格狀的花柵與棚架樣態的特殊構造，弧線造型呈現嶄新美感，上頭種滿植物，上下起伏猶如一座都市中的山丘。





亮點2、全域綠化！以大師藝術品妝點，令人耳目一新

整片建築全域綠化達2.4公頃，其中就約有6,000平方公尺的「中央花園廣場」，步行其中猶如身處大自然內，廣場種植著約320種植物，包含果樹園與菜園，而各種樹木的種植也賦以巧思的規劃，像是2月春季臨近時，就能陸續看到不同品種的櫻花依時序盛開，讓花季能延展至5月。此外，廣場中裝置著藝術家奈良美智的《東京的森林之⼦》、雕塑家曽根裕的《Log（long version）》等作品，增添了濃厚的藝術氣息。





亮點3、市場品項多樣！各地美食名店齊聚

中央廣場地下則打造出4,000平方公尺的「麻布台之丘Market」，共有31間店家在此開幕，提供生鮮食品、蔬菜、點心、酒類、麵包等，全區域將於2024年1月開幕（一部分店家將先開幕），空間設計獨特令人耳目一新。



▲懷石料理名店「富小路Yamagishi」提供精緻而富有傳統特色的京都料理。

▲使用高級和牛與時令食材的人氣名店「神樂坂 鐵板燒 Nakamura」進駐麻布台之丘。

亮點4、集英社、teamLab Borderless全新面貌進駐

值得期待的是，進駐麻布台之丘的餐廳也別具特色，有好幾家名店是從日本各地前來展店，讓遊客不必遠赴當地也可享受區域性特色美味，例如遠從名古屋遷來的米其林2星天婦羅店「天風良 Niitome」，特色是配合食材而採取適合的麵衣包裹，為炸物帶來美味的星級口感；而使用高級和牛與時令食材的人氣名店「神樂坂 鐵板燒 Nakamura」，也從神樂坂插旗麻布台之丘；還有懷石料理名店「富小路Yamagishi」也在此開設東京分店，帶來精緻而富有傳統特色的京都料理，還有本店位於博多的精緻和菓子「鈴懸」等，眾多美食名店集結於此，滿足前來造訪的遊客味蕾。

除了美食之外，眾家精品時尚品牌也紛紛進駐麻布台之丘，像是Hermès、Cartier、DIOR、BVLGARI、Bottega Veneta等，其中值得一提的是出版人氣動漫《ONE PIECE》等的出版社「集英社」，也在此展開該社漫畫藝術畫廊「SHUEISHA MANGA-ART HERITAGE」，這也是該社首度新形態的展店，希望能夠吸引動漫迷前來一探究竟。





原本坐落在台場的數位藝術美術館「MORI Building DIGITAL ART MUSEUM：EPSON teamLab Borderless」（以下稱teamLab Borderless） 因台場的重建計畫而關閉，令粉絲們雀躍的是，這項人氣景點很快就在麻布台之丘重生，「teamLab Borderless」將以全新面貌於麻布台之丘「花園廣場 B」的地下一樓亮相，勢必也會成為東京最新的藝術景點。





亮點5、奢華酒店全球首間據點！紓壓設施完備

另一亮點是國際奢華酒店集團安縵（Aman）的全新姐妹品牌「Janu」，其全球首間據點「Janu Tokyo」也坐落於麻布台之丘內，「Janu」是梵文，意為「魂（Soul）」，位於「住宅棟A」的低層部（1～13樓），122間客房均設有大片窗戶，能近觀東京鐵塔、俯瞰中央廣場景色。飯店內共有8家餐廳與酒吧，可盡享美食好酒。飯店另設有水療、溫水游泳池等設施，在面積達4,000平方公尺的身心靈療癒空間裡，享受奢華、釋放壓力。









麻布台之丘（Azabudai Hills）

開幕日期：2023年11月24日

地址：東京都港區虎之門五丁目、麻布台一丁目、六本木三丁目的部分場地

網址：https://project.azabudai-hills.com/