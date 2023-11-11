玥老師在 Walker 占星教你如何不踩雷，巨蟹座愛情口角請小心，射手座預防破財別傷身，雙魚座別管閒事保平安。



牡羊座：放慢速度，減少出包

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週在運勢方面會有不穩定的情況，特別是在工作上容易有意外發生，放慢運作的速度，多檢查幾次可以減少粗心大意的風險，感情緣分不錯，遇到困難多跟伴侶討論，有助於破除盲點，讓問題迎刃而解！







金牛座：關心他人，互助共好

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢還不錯，各方面都有新的進展，職場上的表現更是可圈可點，除了能完成自己負責的任務，還有餘力可以幫助他人，主動關心身邊的人，伸出援手，讓工作氛圍變得更正向，累積你的善循環。







雙子座：遵守規定，別想投機

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週運勢起伏不定，跟人合作會有不少磨合的過程，提醒自己務必遵守公司規定，千萬不能因為他人三言兩語的遊說，就跟著投機取巧，小心變成背黑鍋的代罪羔羊。財運尚可，在工作上勤奮努力才能累積財富。







巨蟹座：伴侶口角，理智溝通

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢不足，加上本身的精神狀態不佳，導致你對人失去耐心，尤其是越親近的人越要留意。別讓你的負面情緒發洩在伴侶身上，遇到兩人意見不同的時候，記得先讓自己緩和下來，透過理性溝通使彼此找到共識。







獅子座：展現風采，桃花運旺

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週有愛神加持，讓你的感情發展順利，跟伴侶相處甜蜜，安排假日旅遊一起大秀恩愛，單身的人，大方展現自己的魅力，把握這段時間多認識不同的朋友，除了拓展人際關係，還有機會遇到心儀的對象。







處女座：工作順心，包容他人

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢中上，在工作方面大致順心，不過在跟同事合作的時候，需要收起自己吹毛求疵的習慣，包容他人的缺點，才能讓事情進行得更順利，凡事以大局為重，學習不同的角度思考問題，有助於提升個人的格局。







天秤座：左右逢源，人氣十足

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週外緣運勢強，出門在外有貴人相助，有機會多跟人互動以增加你的好人氣，從事業務的朋友，在業績方面，別害羞拿出誠意的介紹，你的努力會有所回報。感情緣分不錯，但是提醒自己不能因為忙碌而忽略伴侶的感受唷！







天蠍座：體貼家人，平衡生活

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢是穩定發展，工作上只要跟著原訂計劃進行，就不會有太多的麻煩，但是這段時間也不能太過放鬆，需要把心力放在家庭上，用心去觀察家人的需求，生活中繁瑣的家事都得幫忙分擔，讓家庭生活維持平衡。







射手座：財物損失，別再傷神

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週財運欠佳，你的口袋像破洞一樣，很容易花錢大手大腳，另外要注意可能會遺失貴重物品，提醒自己保管好手機錢包，遇到無法避免的損失，別太糾結，當成破財消災，趕快整理好心情，讓生活回到正軌才是最好的選擇。







摩羯座：遇到知音，產生共鳴

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢在交友方面的緣分有不少收穫，平時大家各忙各的工作，這陣子可以積極一些，利用放假的時候，約好友相聚聊天，有機會經過轉介紹認識志同道合的夥伴，不管是工作還是生活都能交流到不同的經驗。







水瓶座：人際紅燈，不爭輸贏

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週在人際中，需要多花耐心協調，如果用我行我素的態度處理事情，小心不但無法解決問題，還會被身邊的小人趁機暗算，這陣子別太苛責自己，工作上勉強完成任務就好。感情方面也要多讓步，避免內憂外患同時發生。







雙魚座：管好自己，別問閒事

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢有口舌是非的困擾，提醒自己不管跟誰交談，都要好好說話，即使對某人有所不滿，也不能輕易跟他人抱怨，這時候守住嘴巴就是你非常重要的功課，不去聽他人的流言蜚語，靠自己拿出真正的實力才能發光發熱。



與人相處都要有防人之心，保持適當距離，讓我們省去不必要的麻煩與紛爭。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。