關東煮地位不保！全家瞄準秋冬商機，將馬來西亞全家熱賣到翻的南洋酸辣燙「馬尚煮」引進來台，以世界三大名湯泰式冬蔭功湯為基底，搭配10種海鮮串串，首發於40店限定開賣，預計年底前擴到200間門市，酸辣滋味在今年秋冬打造最療癒的暖心美食。
在馬來西亞全家熱銷2.5億份的南洋酸辣燙「馬尚煮」，於今日正式登台，從馬來西亞100％原裝進口湯底和食材，就是為了讓大家吃到最道地的南洋風味。湯頭部分以經典世界名湯「冬蔭功湯」為基底，再加入香茅、馬蜂橙葉等香料，搭配洋蔥、辣椒、魚露與檸檬汁調味出黃金比例，蘇酸辣辣的滋味讓人大呼過癮。
食材部分以海鮮為主推，有療癒感爆棚的「愛心造型起司海鮮魚板、爆漿系起司魚卵球」，會爆漿的起司餡一定要點。另外，3個串串也是不能錯過，Ｑ彈海味十足的「海鮮魚卵棒」，每一口咬下都有顆粒感魚卵；以及吸滿酸辣湯汁的「韓式魚板棒、豆腐造型海鮮魚板」等。目前首波鎖定醫院、交通幹道、工業廠區等區域，讓大家快速取餐、品嚐。
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全家南洋酸辣燙 馬尚煮
海鮮魚卵棒 25元
韓式魚板棒 25元
海鮮魚板（豆腐造型）25元
炸中丸（炸魚丸）20元
竹輪 20元
龍蝦風味魚丸 20元
中白丸（魚丸）20元
魚板 20元
起司海鮮魚板（愛心造型，11/22開賣）20元
起司魚卵球（11/22開賣）20元
優惠活動：活動期間任選4入享88折優惠