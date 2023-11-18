不管心情好、心情壞，要犒賞自己或是安慰朋友的每個重要時刻，一顆統一布丁、一罐麥香奶茶，瞬間開心就是這麼簡單。統一布丁和麥香系列陪伴了台灣的大朋友、小朋友超過40年，到底他們有甚麼擄獲人心的魔力呢？





大人小孩都愛的百搭布丁

原來還能這樣吃





傳承各個世代的國民系甜點，當然非統一布丁莫屬啦！長年以來，不僅是超商甜點銷售冠軍，大朋友、小朋友們也都擁有自己的一套獨門吃法，像是直接舀著吃、攪混著吃、用吸管吸、冰凍吃、倒出來吃、加入牛奶或是近期瘋傳的加皮蛋吃等多種創意吃法；而出門點餐時，統一布丁也都默默陪伴著大家，像是茶攤常見的布丁奶茶、刨冰店的布丁混搭口味等，都是許多店家運用創意時所指定選用的；另外近年亦有布丁泡芙、冰銅燒、冰棒等商品聯名推出，結合不同型態甜點，加乘布丁經典風味與焦糖，使美味巔峰更上一層樓！完全可以看到，統一布丁就是這樣正經地、有點胡搞的陪伴著大家開心長大，制霸大人小孩的甜點領域！





熟悉的味道

麥香給你清爽好滋味

另一個常和統一布丁常搭配在一起的好夥伴，就是麥香系列飲品了！長年陪伴台灣人的奶茶、綠茶、紅茶口味，不只蟬聯台灣超商飲料的銷售冠軍，更是有一票忠實信眾，甚至連外國朋友來台灣時，都必須要朝聖。





今年，統一布丁的雙響好夥伴麥香，也不約而同推出「檸檬紅茶」新口味！當果香十足的檸檬香氣，遇上回甘醇厚的紅茶，茶香與酸甜果香，碰撞出今年全新滋味，包你喝完就想念。





超商必買神隊友！連外國人都愛~

推出限時優惠CP值爆表

想要再次感受經典好滋味，回顧那大人小孩、外國人都愛的國民系甜點「統一布丁」與飲品「麥香」！即日起快到7-11購買統一小布丁與麥香375ml任一口味，不僅銅板價就可入手，合購還現省5元喔！快讓熟悉的統一布丁與麥香，入住你的冰箱，甜蜜你的成長經驗吧。

