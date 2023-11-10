日本的聖誕節離跨年不遠，每到12月，街上到處都是美麗的聖誕燈飾及到除飄揚著聖誕音樂，超有聖誕氣氛。如果這段期間你剛好在東京，不妨好好體驗一下道地的日式聖誕，小編整理出「聖誕必去5選！」每年都有一點進化，今年將帶來更精彩的展演，一起跟著日本人過聖誕吧！



體驗一場日本人的聖誕節吧

1.日本聖誕節必吃食物竟是肯德基！

聖誕節當晚，上班族們人手一桶家庭號炸雞及聖誕蛋糕穿梭巷弄中，別懷疑！這就是日本的聖誕景象，跟台灣中秋節家家戶戶烤肉差不多，就是一定要吃肯德基。



這項文化源自1974年，傳說一位在日本買不到火雞的外國人，在聖誕節去肯德基買了炸雞的關係，並透過廣告宣傳爆紅，許多來不及準備聖誕大餐的家庭，也紛紛接受了這項新潮的洋食，成為了大眾文化之一。聖誕節炸雞跟年菜一樣需要早幾個月前開放預訂，若當天臨時起意想吃，就只能冷天在大街上排隊喔！



▲圖片來源／Photo AC



2. 一定要來個草莓蛋糕

12月在日本，很容易在便利商店及甜點店看到雪白可愛的草莓蛋糕，配色就像聖誕老公公，也是日本的吉祥色，搭配大家「過節就是想吃蛋糕」的印象。



▲圖片來源／Photo AC



3. 聖誕點燈活動是重頭戲

用閃亮的燈飾照亮蕭瑟的冬夜，也是日本的冬季必看景色之一。近年來，因LED技術的成熟，越來越多城市選擇舉辦點燈照亮夜晚，而東京更是箇中翹楚，整條街道滿溢著光輝的場景不僅出現在各大日劇，也成了許多人對聖誕的美好印象及回憶。



▲圖片來源／Photo AC





2023東京都內聖誕必訪五選

參觀東京聖誕點燈等各種活動還是有些小提醒，一、確定點燈時間和期間。二、確認車程及步行時間。三、 提前預約燈飾附近餐廳，這樣大家就能擁有一個幸福的聖誕假期了。

1.六本木Hills「Roppongi Hills Christmas 2023」

全長400公尺的欅坂以「SNOW＆BLUE」為主題點亮整條街道，搭配東京鐵塔形成經典的東京風聖誕夜景；若從下方的「蔦屋書店」、「Tiffany」等地取景，還有機會拍下整條坡道的閃耀景象。



日期：2023年11月6日～12月25日

地點：六本木之丘（六本木Hills）周圍及欅坂一代



▲圖片來源／Photo AC

2.明治神宮外苑「東京聖誕市集2023」

被譽為「日本最大聖誕市集」的東京聖誕市集今年邁入第9年，將傳統歐洲風格搬到了東京的明治神宮外苑，去年吸引25萬人後，今年一定會帶來更多驚喜。在聖誕市集裡，除了能品嚐薑餅、熱紅酒及雜貨挖寶，還有經典的聖誕金字塔、音樂團體表演， 如果想體驗濃濃聖誕氣氛來這裡就對了。



日期：2023年11月23日～12月25日 首日16：00～21：30，全天11：00～21：30

地點：東京明治神宮外苑

費用：11／23～12／22大人平日1,000円／假日1,500円，小學生500円，5歲以下免費。

12／23～12／25 大人2,000円，小學生1,000円，5歲以下免費。



▲圖片來源／Photo AC

3.東京車站「丸之內 illumination 2023」

東京車站前的點燈活動歷史悠久，也最具代表性的點燈景點之一；約120萬顆燈泡同時點亮，以香檳金的色彩渲染長達1.2公里的街道，精彩可期。此外，今年為了慶祝迪士尼100週年，還在東京車站將舉辦「Disney Dreams and Wishes」活動，附近區域可以找到熟悉的作品，例如「冰雪奇緣」、「美女與野獸」、「動物方城市」等造景。



日期：2023年11月16日～2024年2月18日（迪士尼活動至 12月25日止）

地點：東京車站周圍、丸之內地區（大手町、丸之內、有樂町）等



▲圖片來源／Photo AC



▲圖片來源／Photo AC

4.惠比壽花園廣場「Baccarat ETERNAL LIGHTS」

想感受大人氛圍的聖誕嗎？惠比壽車站有名為「Baccarat 永恆光彩」的世界最大聖誕吊燈，更有暌違4年重現的10米高聖誕樹迎接你，搭配平日晚上及假日擺攤的聖誕小吃，一邊喝著熱可可與紅酒，能一邊享受華麗的聖誕佳節吧。



日期：2023年11月11日～2024年1月8日

地點：惠比壽站周圍



▲圖片來源／Photo AC

5.台場「彩虹花火」

想在東京參與免費的煙火秀，那一定不能錯過台場的「台場彩虹花火」！12月的每個週六晚上7點，在台場自由女神前就能欣賞到煙火，為冬夜增添許多色彩！雖然聖誕節當天沒有活動，但仍是聖誕結期間一大盛事！



日期：2023年12月2、9、16、23日 19：00 開始（約5分鐘）

地點：台場自由女神像前



▲圖片來源／Photo AC



2023年的年尾，如果你人在東京，真的非常建議前往以上景點，享受浪漫夢幻的日式聖誕，此外更建議除了參加各種聖誕活動外，天冷在外拍照真的很冷，事先預約暖呼呼的火鍋，為聖誕夜劃下一個完美的句點吧！

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