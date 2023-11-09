吉豚屋「吉豚雞排丼」限定回歸！吉豚屋將在雙11活動期間，限時以炸雞為主題推出「超吉優惠」。11/08至11/19止，限時12天，凡點購任一吉豚屋主餐，即可以111元超殺優惠價（原價189元）加購吉豚雞排丼一份。同時，18塊超juicy唐揚炸雞桶，整桶特價599元，雙11再折111元。



推薦閱讀：頂呱呱雙11優惠！速食控最愛「11元呱呱包、買一送一地瓜薯條」3大優惠跟上，再吃新品可可波堤球。





網路超人氣的吉豚雞排丼，是選用肉質最為軟嫩的雞腿部位，再裹上日本獨家麵包粉現炸。酥脆的外皮將肉汁完美包覆，再搭配撒在雞排上的海苔及蛋液，吃起來擁有豐富的層次感，讓人有一秒置身日本的感覺，雙11限定加碼，凡購買一份套餐即可以59折超值價111元，加購一份吉豚雞排丼。





同時，還有吉豚屋的唐揚雞更是店內招牌之一，使用新鮮大塊的雞腿肉，以醬油、薑等到道地的日本調味料去做醃漬，接著再裹上獨家日式炸粉下去油炸至金亮焦糖色澤。薄脆的外皮完美包覆鮮嫩的雞肉，與辛香料的結合達到畫龍點睛的效果。





吉豚屋雙11優惠

活動期間：11/08- 11/19止

活動內容：

1、凡點購任一吉豚屋主餐，即可以111元超殺優惠價（原價189元）加購吉豚雞排丼一份。

2、超juicy的唐揚炸雞，整桶特價599元，雙11再折111元，超殺優惠只要488元（原價822元）。

3、個人獨享3塊唐揚雞，雙11輕鬆省只要111元（原價147元）。