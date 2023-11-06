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和風感爆棚的「Miffy 點心堂」新春風新品登場，手帕木枡點心盒加碼4款地區限定圖案。

2023-11-06 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社　寺子屋 人氣：66
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特派員 Trish

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來自荷蘭的米飛兔，在日本的超人氣不亞於史努比！在日本全國共有多種主題的米飛兔專賣店，這次主打和風點心的「Miffy 點心堂」以招牌商品為元素，推出新春感十足的新品，再加碼地區限定包裝，鐵粉不容錯過！

「Miffy 點心堂」新春感手帕木枡點心盒新品搶先登場！

Miffy 點心堂是以「Miffy x 點心時間」為概念主題，不管是與親友相聚、或獨自一人的充電時間、工作間的休息空擋都需要能帶來幸福感的小點心，目前在日本已有4間店舖，販售著各式各樣的精緻點心，並融入了日式元素，打造日西合璧的獨家風味。其中「手帕木枡點心盒（はんかち枡ぼうろ）」是Miffy 點心堂的招牌產品，迄今已推出了三種不同圖案的手帕，廣受好評，適合作為致贈友人的小禮物或自己收藏。 

▲圖片來源／株式会社　寺子屋

手帕木枡點心盒的外包裝為一塊方巾，打上一個精緻的蝴蝶結，打開方巾後可以看到用檜木製成的木枡，上面印有Miffy的圖案。木枡內則裝著印有Miffy各種臉孔的小饅頭，相當療癒！且很適合在新年期間與親朋好友分享，一起迎來新年祝福！

▲圖片來源／株式会社　寺子屋

▲圖片來源／株式会社　寺子屋

這次4家「Miffy 點心堂」都推出了以店鋪特色顏色為主題的限定「手帕木枡點心盒」。每個木枡都有一個以不同的米飛兔中出現的動物圖案為設計，代表各個店鋪，每一款都令人直呼太可愛了，粉絲們怎能錯過！

▲圖片來源／株式会社　寺子屋


■商品資訊
商品名稱：手帕木枡點心盒（はんかち枡ぼうろ）
售價：1,430日幣(含稅）
販售日期：2023年10月20日起
販售店舖：
みっふぃーおやつ堂　京都祇園店
みっふぃーおやつ堂　飛騨高山店
みっふぃーおやつ堂　太宰府店
みっふぃーおやつ堂　小樽店

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