來自荷蘭的米飛兔，在日本的超人氣不亞於史努比！在日本全國共有多種主題的米飛兔專賣店，這次主打和風點心的「Miffy 點心堂」以招牌商品為元素，推出新春感十足的新品，再加碼地區限定包裝，鐵粉不容錯過！

「Miffy 點心堂」新春感手帕木枡點心盒新品搶先登場！

Miffy 點心堂是以「Miffy x 點心時間」為概念主題，不管是與親友相聚、或獨自一人的充電時間、工作間的休息空擋都需要能帶來幸福感的小點心，目前在日本已有4間店舖，販售著各式各樣的精緻點心，並融入了日式元素，打造日西合璧的獨家風味。其中「手帕木枡點心盒（はんかち枡ぼうろ）」是Miffy 點心堂的招牌產品，迄今已推出了三種不同圖案的手帕，廣受好評，適合作為致贈友人的小禮物或自己收藏。



▲圖片來源／株式会社 寺子屋



手帕木枡點心盒的外包裝為一塊方巾，打上一個精緻的蝴蝶結，打開方巾後可以看到用檜木製成的木枡，上面印有Miffy的圖案。木枡內則裝著印有Miffy各種臉孔的小饅頭，相當療癒！且很適合在新年期間與親朋好友分享，一起迎來新年祝福！



▲圖片來源／株式会社 寺子屋



▲圖片來源／株式会社 寺子屋



這次4家「Miffy 點心堂」都推出了以店鋪特色顏色為主題的限定「手帕木枡點心盒」。每個木枡都有一個以不同的米飛兔中出現的動物圖案為設計，代表各個店鋪，每一款都令人直呼太可愛了，粉絲們怎能錯過！



▲圖片來源／株式会社 寺子屋





■商品資訊

商品名稱：手帕木枡點心盒（はんかち枡ぼうろ）

售價：1,430日幣(含稅）

販售日期：2023年10月20日起

販售店舖：

みっふぃーおやつ堂 京都祇園店

みっふぃーおやつ堂 飛騨高山店

みっふぃーおやつ堂 太宰府店

みっふぃーおやつ堂 小樽店