韓國爆夯粉紅貓ZIZONE療癒來襲！自從外帶飲料杯實行限塑令開始，各家手搖飲變在紙杯上花心思，找來人氣IP打造好拍、好打卡的聯名飲料杯。這次鶴茶樓強勢和韓國超紅的粉紅貓ZIZONE聯手，不僅有5款飲料杯設計，更推出10款聯名加價購周邊，呆萌的粉紅貓ZIZONE就在鶴茶樓等大家抱回家。







此次，鶴茶樓和ZIZONE跨界聯名以美式風格和東方元素完美融合在杯身設計上，由頑皮的粉紅貓Pingo帶領著天真的麵包鳥BREAD18、正經的小鼠Z.Z和丹頂鶴一起在鶴茶樓賣萌。以美式顯明高彩度為特色，在東方山水畫中的雲、山和太陽為背景下練武術、喝珍奶，呆萌模樣超療癒。







聯名活動將於11/15正式開跑，除了紙杯換上新裝之外，也同時推出10款加價購周邊，只要來店消費滿98元即可加購一件，滿196元加購兩件。飲料控看到就想的700ml大容量、可插粗吸管的「不銹鋼保溫杯」；質感電繡的粉紅貓Pingo大頭造型「飲料提袋」；從絨毛吊飾變身為購物袋的「折疊購物袋」；以及可愛到爆棚Pingo造型「連帽毛毯」；又或是造型文件夾、燒酒杯等，憨萌又可愛的周邊讓人選擇障礙發作。



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鶴茶樓X韓國粉紅貓ZIZONE聯名

鶴茶樓X韓國粉紅貓ZIZONE聯名 買飲料抽貼紙

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開賣日：2023/11/15購買辦法：來店單次消費滿98元可加購週邊(滿196可加購2項，以此類推)。聯名品項：不銹鋼保溫杯( 700ml 黃/藍 ) $428元折疊購物袋 248元連帽毛毯 398元飲料提袋( 藍/綠 ) 188元文件夾( A4 3色入 ) 88元燒酒杯( 66ml 四入 ) 348元注意事項：1、無開放：預訂、預購、外送隨單加購。2、週邊商品限量發售，以各店庫存量為主。活動時間：11/15～11/28、12/6～12/19活動辦法：至門市購買任意飲品，並標註@鶴茶樓分享至限動(FB或IG)即可抽摸彩箱，獲得免費貼紙。注意事項：1、限當下分享，限抽一次，恕不提供換款。2、貼紙款式：Pingo、Bread18、Z.Z 共三款角色。第一波 11/15～11/28第二波 12/6～12/19