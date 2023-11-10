熱騰騰的牛肉麵是臺灣人熟悉的代表性美食，更深受各國觀光遊客的喜愛。國內牛肉麵，大多以紅燒與清燉兩大味型為主流，但你有聽過「黃金酸辣」湯頭的牛肉麵嗎？飄香40餘年、全國第一碗附有真實肉塊料理包的「滿漢大餐」，旗下「Gold系列-金牛肉麵」，黃金色湯頭酸辣一絕，7-11上市初期即搶下高價大碗麵TOP1，並被吃過金牛肉麵的網友譽為臺灣泡麵的天花板，不僅銷售及口碑有好評表現，上市不到一年更獲得ITI 國際風味絕佳獎的肯定。今年度《家樂福牛肉麵大賞》即日起熱烈開跑，亦特別針對在家樂福牛肉泡麵熱銷TOP1的滿漢大餐推出限定優惠。



滿漢大餐，臺灣牛肉麵文化代表

牛肉麵是來臺觀光客必嚐美食，但若希望長期保存牛肉麵美味，以供旅客在世界各地隨時隨地回味，則需要類似日本拉麵名店的常溫外帶包，故「牛肉泡麵」即成為不二選擇，家樂福今年銷售排名TOP1則為深受饕客們喜愛的滿漢大餐。



滿漢大餐是臺灣牛肉麵文化的代表品牌之一，身為開創臺灣豪華速食麵的先鋒，自1983年推出第一款附有料理包的「滿漢大餐-珍味牛肉麵」問市，即熱賣至今，亦征服不少海外粉絲的心，「有真的肉！」是國外網友對滿漢大餐的最大驚呼亮點，更是被（韓國綜藝節目）選為臺灣第一名的泡麵 。





走在酸辣潮流尖端 Gold金牛肉麵酸辣湯頭超開胃

近年酸辣風潮襲捲全台，這股風氣也吹到臺灣經典美食牛肉麵上，為搶攻這波「酸辣」商機，滿漢大餐Gold系列有別於以往傳統牛肉麵，融合道地川菜精隨、打造出獨特的「金牛肉麵」、「熗牛肉麵」。



「金牛肉麵」採用海南島獨有的帝王椒「黃燈籠辣椒」為基礎，為湯頭帶來豐富的金黃色澤與濃郁口感，辣口卻不辣喉的主味，與溫和的「酸」融合得恰到好處，辣中帶酸，富有層次的湯頭，時時刻刻刺激你的味蕾；「熗牛肉麵」則以特選子彈椒、紅花椒及青花椒，經三段溫層炒製粹出道地川蜀「刀口紅油」，香麻帶勁，帶來唇齒留香的尾韻。



兩款獨特湯頭，搭配Q彈有嚼勁、宛如現煮「沖泡式非油炸直麵」，與軟嫩牛腱肉塊，無辣不歡的你絕對不可錯過滿漢大餐Gold系列這兩款爽度破表、開胃過癮的絕佳選擇！





風靡臺灣、吹向國際 滿漢大餐牛肉麵屢獲佳績

滿漢大餐Gold系列上市以來，7-11上市短短一年便攻下高價大碗麵TOP1、2，銷售突破90萬碗，鞏固一批死忠的嗜辣回購客群。



來自全球頂級餐廳主廚對滿漢大餐Gold金牛肉麵的評語：「麵條的口感恰到好處，在沖泡後仍能維持原本的Q彈有勁。」、「金黃湯頭中點綴鮮紅辣椒與翠綠蔬菜，看起來很吸引人。」國際風味評鑑所（ITI）是全球業界公認最具影響力的評鑑之一，今年「滿漢大餐」挾帶旗下經典口味「蔥燒牛肉麵」和「麻辣鍋牛肉麵」、升級版「Gold系列」、精品級伴手禮牛肉麵「滿漢御品」，遠赴歐洲比利時參與評鑑，推出的參賽作品全數得獎，不負「滿漢大餐」享有「紅到海外餐桌上的臺灣之光」之名。





家樂福牛肉麵大賞，一次品嚐滿漢大餐全系列星級美味

滿漢大餐一直是許多國外觀光客來臺灣的熱門伴手禮之一，日韓網友大推滿漢大餐開箱分享也時常可見甚至一吃成主顧，可謂風靡亞洲的臺灣牛肉麵。



無論你對經典款情有獨鍾，或對獨特黃金酸辣風味躍躍欲試，滿漢大餐都能滿足各位美食饕客挑剔的味蕾。快抓緊這次家樂福牛肉麵節11/8-11/21限定優惠，一嚐臺灣最強牛肉麵的星級美味秘訣吧！