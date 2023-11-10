新莊人真的準備衝一波了！金色三麥新品牌「SUNMAI BURGER麥漢堡」進駐新莊宏匯廣場，開幕首周11/10至11/12下午2點起，以及11/13至11/16營業時段，來店消費餐點即送等價智慧取酒卡儲值金，吃堡換酒，兌換無上限。同時，宏匯會員再加碼11/10-11/12開幕首三日，11點到下午1點獨享11元1小時Happy Hour無限暢飲。



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金色三麥「麥漢堡」最大亮點之一，就是金色三麥第一台「智慧打酒牆」，自助打酒並供應多款獨家酒款，有以冷泡技法釋放啤酒花熱帶果香，酒體超輕盈爽口，絕配薯條的「薯條拉格」；還有香氣融合焦糖麥芽與烏梅，酸甜解膩的「烏梅啤酒」；而全店啤酒最高酒精度10%的「極濃 IPA」，則是以冷萃啤酒花噴發繽紛果香，並且運用發酵技術達到「零糖質」，搭配漢堡大口享用也沒負擔。





同時，金色三麥集團積極實踐啤酒減廢循環應用，善用釀酒麥渣質地特色「豐富營養價值」，添加在全新品牌「麥漢堡」的漢堡麵包中，創造扎實有嚼勁的口感，越嚼越香。其中，「鮮酥雞麥漢堡」展現主廚獨門酥炸技巧，一咬超酥脆，花椒香麻繚繞唇舌間，交疊上滑順微酸的自製荷蘭醬，收尾清新不膩口。「浪花蝦麥漢堡」以重磅手打蝦肉餅吃進大海的鮮甜與彈脆，搭配新鮮酪梨片與自製酪梨醬，讓蝦肉本身的鮮美破浪而出。





此外，看準健身風氣，金色三麥執行長葉冠廷特別為低碳水飲食者設計「BIG Q麥漢堡」，使用排餐級原塊牛肉製作無麵包的雙層牛肉堡，特製麻辣牛肉醬展現經典麻辣鍋的香濃，雙重肉感爆發的豐厚肉汁讓人大呼過癮。





並且，金色三麥「麥漢堡」除了有首座智慧打酒牆、好吃的漢堡之外，以充滿氣勢的黑、深灰、金色LOGO構成簡約俐落設計空間，除了40席內用座位外，將用餐空間延伸至戶外露天座位區，呼應綠意公園的悠閒氛圍，打造出雙北機捷線最具質感的美食地標。





金色三麥「麥漢堡」開幕優惠 吃堡換酒

活動期間：11/10-11/12下午2點起，11/13-11/16營業時段

活動內容：來店消費餐點即送等價智慧取酒卡儲值金，吃堡換酒



金色三麥「麥漢堡」宏匯會員優惠

活動期間：11/10-11/12

活動內容：11點到下午1點獨享11元1小時Happy Hour無限暢飲



金色三麥SUNMAI BURGER麥漢堡

地址：新北市新莊區新北大道四段3號

電話：02-8522-9809



