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炸雞11元！德克士炸雞限時優惠「兌中1」加購咔滋脆皮炸雞、德克士雞塊11元。

2023-11-11 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：德克士炸雞 人氣：1,460
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編輯 李維唐

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雙11限定開吃！超人氣炸雞德克士脆皮炸雞，為了搶攻雙11商機，特別於即日起--11/14每日10:30午餐餐期間，推出雙11限定11元吃炸雞加購價活動，只要身上的任一證件，對中2個「1」，可以用加購價+11元、換購咔滋脆皮炸雞乙塊、德克士雞塊乙份。

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德克士脆皮炸雞雙11優惠

超人氣炸雞德克士脆皮炸雞表示，這一次的單筆消費+11元可換購：原價69元「咔滋脆皮炸雞乙塊」或原價55元「德克士雞塊乙份」，都是店內的人氣商品。就是希望在雙11這個檔期，可以讓粉絲、炸雞控，多一個理由衝炸雞德克士脆皮炸雞吃炸雞。
德克士脆皮炸雞雙11優惠

並且，德克士脆皮炸雞即將突破15萬會員數，除了在每個月8、18、28號，逢8會員日讓會員有+10元得雙份商品的限定優惠外，更希望讓「金黃、皮脆、肉嫩、多汁」的德克士脆皮炸雞，藉由雙11活動讓炸雞愛好者能進店品嚐。

咔滋脆皮炸雞有別於其他連鎖速食店，全部使用雞腿及雞大腿現裹粉現炸，除了經典原味炸雞外，四川椒麻辣味炸雞使用秘製醃醬，麻辣餘韻帶勁、越吃越上癮，雙11期間兩種口味炸雞均可加價換購。楊梅大成門市11/11新店開幕，不參與雙11優惠活動。

 


德克士脆皮炸雞
活動門市：北市重慶南店、天母棒球場(球賽開打營業)、新北三重正義北、板橋南雅、永和中正
官網：https://www.dicos.com.tw/

 

 

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