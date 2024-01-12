日本的著名酒鄉「伏見」位於京都站以南約6公里處，從京都站搭乘電車僅需10至15分鐘即達。這座城鎮四處可見風情十足的街道，頗有來歷的釀酒廠和古香古色的歷史建築。本次的伏見之旅中，光是漫步於伏見街頭，就令人感到無比愉悅。此外，我們也學習了「伏見之酒」的相關知識，並品嚐了美酒滋味，透過五感充分體會到伏見的魅力。伏見湧出的地下水相當豐盈，具備釀酒的最佳條件。酒鄉伏見始於名水，本文將深入介紹名水勝地，並探索傳承多年技術與文化的釀酒廠魅力。



淺談伏見的「歷史」與「水」



▲ 伏見街頭仍保留著城下町的風貌，不妨在此處漫步停留！



伏見位於京都市南部，是京都、大阪、奈良、近江的交界處，木津川、宇治川和桂川在此匯流，因此伏見自古就作為水陸交通樞紐而蓬勃發展。早在平安時代，伏見就是皇族和貴族安置別墅的所在地，安土桃山時代，豐臣秀吉在此修築伏見城，作為城下町的伏見日漸繁榮。到了江戶時代，則以伏見港為中心，作為水運據點持續發展。伏見不僅作為驛站城鎮和港口城鎮而興盛，在幕末時期還成為坂本龍馬等志士活躍的舞台，見證了日本走向近代發展的曙光。而這些不同年代的建築和名勝，也在當地居民的努力維護下得以保存，至今伏見依然能見到富有舊時風情的街道。





▲ 豐臣秀吉修築伏見城時打造的河港——「伏見港公園」

這座城鎮也曾因「水運」而興盛一時。「伏見港公園」位於豐臣秀吉所修築的伏見港，在此依稀可見昔日風貌。在德川家康於伏見城執政期間，伏見港成為京都和大阪之間的水路要衝，伏見也發展為京都南端的重要門戶。昔日往返於伏見與大阪之間的運輸工具「三十石船」，在今日以觀光遊覽船「十石舟」的形式重現，讓人們可在搭乘之際親身感受舊時風情。



▲ 十石舟再現了江戶時代載酒載客的景象



終於實際坐上十石舟！自弁天橋畔的十石舟乘船處出發，徐徐駛入宇治川的清冽支流。自水上望去，伏見的街道風景與妝點護岸的美麗綠意，在療癒的景致中悠然前進。遊客可在「伏見港廣場」暫時下船，於周邊地帶徜徉漫步。之後再坐上船，沿原路回到乘船處，結束這趟愜意的輕舟之旅。悠閒地欣賞河邊的成排柳樹，以及蘊含風情的釀酒廠白牆，邊聽著資深船夫導覽伏見，讓人彷彿恍若穿越至江戶時代。當地的地下水在釀製日本酒時不可或缺，水運則是承載美酒、釀酒用米等商品的重要管道。透過這趟約50分鐘的「十石舟」體驗，讓人感受到伏見與水之間的深厚關聯。



▲ 春賞櫻，秋觀紅葉，徜徉於港都伏見的釀酒廠與優美街道之間



十石舟

地址：京都市伏見區南兵町247

交通：從京阪本線「中書島站」步行5分鐘

電話：075-623-1030

營業時間：10:00～16:00

休息日：每週一

預約：須透過官方網站（https://kyoto-fushimi.or.jp/fune/）預約。※官網為日文版。



伏見日本酒與名水之間的深厚關聯





▲ 在步行範圍內，匯集了多家足以代表日本的釀酒廠

▲ 在伏見的釀酒廠和神社寺廟內，許多地方可汲取泉水

▲ 本殿與正門皆獲指定為日本國家重要文化財的高格調神社

▲ 建議您也可用名水沏茶或泡咖啡！



享受名水城鎮「伏見」特有的日本酒體驗！

酒鄉「伏見」堪稱足以代表日本的釀酒重鎮，方圓2公里內匯集了約20家釀酒廠。為何此地如此盛行釀日本酒？答案的關鍵仍在於「水」。一般認為，釀一升的酒需要八升的水。釀酒地最重要的條件即是擁有優質且充沛的水，而「伏見」的一大特色便是完美吻合此條件。「伏見」在昔日也被寫作「伏水」，由此可見優質地下水對這片土地的惠澤。清冽的水穿過桃山丘陵，於地底深處形成水脈，最終在山麓處化作清泉湧現。正是這天然的好水，讓伏見成為足以代表日本的著名酒鄉。其水質屬於中硬水，含有均衡的鉀、鈣等礦物質成分，符合釀酒的最佳條件。就酒質特徵而言，伏見的酒酸度低，口感柔和，故被稱為「女酒」，而兵庫酒鄉——「灘」盛產的酒，大多口感辛辣，故被稱為「男酒」。從京伏見桃山站步行5分鐘即可抵達「御香宮神社」，此處流傳著一段優質地下水的傳說。神社境內湧出的清泉被譽為「御香水」，是伏見七大名水之一。據神社社傳記載，當初的由來是在一千數百年前，神社境內湧出一泓香氣四溢的清泉，因而被朝廷賜名「御香宮」。這段佳話也成為名水之地伏見的象徵，廣為人知。此地的湧泉被列入「日本名水百選」，遊客可以用寶特瓶裝滿名水帶回，空瓶售價100日圓。地址：京都市伏見區御香宮門前町174交通：從京阪本線「伏見桃山站」步行約5分鐘電話：075-611-0559時間：9:00～16:00（接待結束時間16:00）休息日：無



伏見匯集了約20家釀酒廠，每家都使用伏見名水自行釀出獨樹一格的日本酒。根據釀造方法和米而異，酒的清涼感、香氣、醇厚度等特性皆各不相同。鎮上隨處都是可試飲評比各種日本酒的店家，以及可參觀釀造過程的釀酒廠。此外，街上還有許多販售伏見地區限定美酒的商店等，在此尋覓喜歡的酒也不失為一大樂趣。而伏見名水之旅自然免不了用伏見美酒收尾，最後將為各位精選幾處能讓人度過幸福時光的景點。



景點1:釀酒廠參觀、品酒、名水，應有盡有！「月桂冠大倉紀念館」





▲ 展示木桶、酒樽（酒桶）、櫂（攪拌棒）等指定為「京都市有形民俗文化財」的主要釀造用具



首先來到這座由伏見代表性釀酒廠「月桂冠」經營的日本酒博物館「月桂冠大倉紀念館」。這裡除了不需預約的一般參觀以外，也另外提供需預約的釀酒廠之旅（附導覽）。該博物館由一座建於1909年（明治42年）的釀酒廠改建而成，是一座厚實的木造建築。進入該館入口後，眼前所看到的土間（日本古民家中一種特定的空間區塊）、橫梁、天花板等，處處皆瀰漫著釀酒廠的昔日風情，空氣中那股涼爽的氣息也讓人感到格外舒適。



▲ 能在現場品嚐到臨近釀酒廠於釀酒所用之名水，令人興奮



步出館外，除了中庭和日式庭園外，還有可品嚐伏水的井。在參觀的尾聲，會帶參訪者回到大廳，讓大家在此體驗品酒樂趣，細細辨別各種美酒的滋味差異。亦附設商店，可自行購買喜愛品牌的美酒。



月桂冠大倉紀念館

地址：京都市伏見區南濱町247

交通：從京阪本線「中書島站」步行5分鐘

電話：075-623-2056

時間：9:30～16:30

費用：【釀酒廠導覽之旅】20歲以上每人3,000日圓。【一般參觀】20歲以上每人600日圓，13歲～19歲每人100日圓，12歲以下免費

休息日：8/13～16，12/28～1/4

預約：【釀酒廠導覽之旅】須在官方網站（https://www.gekkeikan.co.jp/china-tw/museum/）預約。【一般參觀】無須預約。



景點2:從酒吧窺見釀酒廠一隅「酒藏Bar En&藤岡酒造」





▲ 藤岡酒造品牌酒「蒼空」，口味多樣是其一大特點



接下來到訪的地點是「藤岡酒造」，以及這座釀酒廠附設的酒吧「酒藏Bar En」。藤岡酒造釀製的純米酒「蒼空」口感清爽宜人，令人不禁聯想到美麗的蒼藍天空。「酒藏Bar En」的一大特色是可透過店內正面的窗戶，窺見緊鄰的釀酒廠內部情景。一想到自己品嚐中的美酒就是在眼前釀造，讓人忍不住想多喝幾杯。



▲ 藤岡酒造所有酒類均採用手工釀造



藤岡酒造以期間限定方式，在每年6月至9月開放參觀釀酒廠。先在儲酒槽前聆聽釀酒廠歷史，以及對釀造日本酒的想法等，再依序參觀從清洗酒米開始的各道釀造工程。在參觀釀酒廠的尾聲，還有品酒體驗活動，每人三杯，可謂物超所值。



藤岡酒造 酒藏Bar緣

地址：京都市伏見區今町672-1

交通：從京阪本線「伏見桃山站」步行約5分鐘

電話：075-611-4666

時間：11:30～18:00

費用：【釀酒廠體驗】2,500日圓

休息日：每週三

預約：【釀酒廠體驗】須透過官方網站（https://www.sookuu.net/）預約。※官網為日文版。



景點3:可現場試喝選購伏見18家釀酒廠商美酒的好去處——「吟釀酒房 油長」





▲ 位於伏見主要拱廊大手筋商店街的老字號酒行



店內陳列著來自伏見18家釀酒廠商的各式美酒，以吟釀、大吟釀為中心，多達80～90種佳釀任君試喝。由通曉英語的老闆打理生意，因其對外國顧客的友好服務，讓這裡成為觀光客絡繹不絕的熱門店鋪。



▲ 在店內吧檯品味品酒套餐和下酒菜



眼中欣賞著店內陳列的伏見美酒，耳朵聽著熟知美酒的店員介紹商品，嘴裡吃著精緻的下酒菜，對伏見美酒的了解又增添了不少。店家所在的伏見大手筋商店街是伏見最繁忙的商店街之一，交通十分便利。如果想找出適合自己口味的釀酒廠商，這裡就是您的最佳選擇。



吟釀酒房 油長

地址：京都市伏見區東大手町780

交通：從京阪電車「伏見桃山站」步行3分鐘

電話：075-601-0147

營業時間：10:00～20:00

價格：品酒套餐3種680日圓起等

休息日：每週二、每月第一和第三個週三



景點4:享受以伏見清酒製作的甜點與品酒體驗——「伏見夢百眾」





▲ 此建築始建於大正時代，原作爲月桂冠總公司使用，如今改建為咖啡廳兼紀念品商店



在厚實日式建築中巧妙融入現代和風元素，營造出時尚空間，內部則洋溢著舒適氛圍。咖啡廳區由月桂冠總公司時代的業務部與會計部辦公室改裝而成，可在此感受從格子窗照入的每一縷陽光，並細細品味使用日本酒製作的創意餐點。



▲ 由顧客淋上日本酒的清酒冰淇淋700日圓（含稅）



▲ 伏見清酒品酒套餐1,500日圓（含稅）

在品酒套餐中，可以看到酒盅下方擺著印有釀酒廠名稱和酒名的紙卡，即使是新手也可以輕鬆地試飲評比。此外，淋上日本酒後再享用冰淇淋，將日本酒的辛辣風味巧妙融入香草冰淇淋的甘甜中，造就出令人沉醉的美妙滋味。



伏見夢百衆

地址：京都市伏見區南濱町247

交通：從京阪本線「中書島站」步行5分鐘

電話：075-623-1360

時間：10:30～17:00

休息日：每週一



景點5:不喝酒的人也可以享用日本酒甜點「伏水菓藏本店」





▲ 烤醬油糰子每串140日圓（含稅），醍醐之花起司蛋糕每個140日圓（含稅）



在伏見街上也有許多店家提供使用酒糟製作的料理和甜點，即使不善飲酒也能安心享用。這家日式甜點店備有以酒糟為提味祕方的起司蛋糕，以及在醬汁中添加純米大吟釀酒的烤醬油糰子等。店內販售許多京都、伏見地區限定商品。



伏水菓藏本店

地址：伏見區上油掛町33

交通：京阪本線「伏見桃山」下車，步行6分鐘

電話：075-604-2237

時間：10:00〜17:00

休息日：每週一



自古因水運而繁盛、受名水滋養的伏見，從京都站搭乘電車僅需10至15分鐘即達，交通其實相當便捷，因此前往的路途比想像中更輕鬆。此外，伏見的另一個特色是觀光景點大多集中在步行範圍內，對美酒愛好者而言，能微醺地巡遊多間釀酒廠，堪稱夢幻仙境。當然，即使不善飲酒也有各種玩法，比如造訪伏見的名水勝地，或從十石舟上欣賞飽含舊時風情的街景。不妨到伏見來趟城鎮巡禮或釀酒廠巡禮，細細品味以悠久歷史堆砌而成的當地魅力。



※ 費用等相關資訊有可能會有變更，因此請參考各個景點的官方網站以取得最新資訊。