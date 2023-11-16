週末就是要睡到自然醒，起床後用超澎派美味的早午餐來個美好開場，才算是最完美的假日！早午餐控注意啦，瓦城集團旗下台北早午餐霸主－樂子the Diner來囉！2006年在台北創立至今，樂子不僅是台北最好吃的早午餐外，更是許多藝人、名人及美食愛好者的口袋名單，同時是廣大朋友們歡聚首選的排隊餐廳。這次插旗台中不僅要用最新鮮且健康的食材，打造最道地的美式早午餐，連用餐環境也特別精心設計，現在就讓我們直接前進樂子台中三越店，直擊台北最好吃早午餐的魅力吧！





黃色魅力席捲台中早午餐圈

樂子給你最有溫度&活力的早晨時光

一走進台中三越店，便可以感受到滿滿的美式居家休閒風！以樂子的品牌代表色「黃色」為靈感，調配出清新的鵝黃色，搭配沉靜優雅的莫蘭迪綠以及木質桌椅，再加入植栽點綴空間，營造出溫暖有活力且淡雅舒適的美式居家休閒風格，就是要讓每個人走進此處，都能在用餐時刻享受放鬆愜意的氛圍。





台中限定！Open Kitchen溫控煎台現點現做

用濃濃香氣喚醒你的美好週末

除了用餐空間精心設計外，店內更以Open Kitchen的方式規劃，樂子首次將電熱式溫控煎台移置吧檯前，以現做的美式鬆餅、法式吐司香氣瀰漫，讓你一進門就能聞到濃濃的飄香，打造品嚐早午餐成為另一種新食感的體驗。





吃貨們週末就要來點樂子

內行鐵粉秘密點法大公開

相信各位吃貨、早午餐控應該已經等不及，究竟內行鐵粉來到樂子會點什麼？現在話不多說直接上菜，帶大家搶先品嚐台北最好吃的早午餐，究竟有什麼獨特的美味餐點？



早午餐就是要吃飽飽，大食客族必點推薦

推薦1 樂子漢堡王非他莫屬 - 花生培根醬牛肉堡



每個週末都想要用最澎派的早午餐滿足自己嗎？那麼超級推薦大家來到樂子試試看花生培根醬牛肉堡，用這種罪惡又美味的經典餐點慰勞一下平日工作的辛勞！有別於市售花生醬漢堡，每一口咬下你都能感受到更多的層次感，以花生醬抹在漢堡麵包上層，烤至奶酥感，多汁的漢堡牛肉煎至七分熟，再加上鹹甜的培根醬Bacon Jam與濃郁的起司，最後夾入酥脆的洋蔥圈增加口感，搭配現炸薯條，這樣的餐點是不是超派的！



推薦2 早午餐的王者美味 - 燻鮭魚酪梨班尼迪克蛋



這道可以說是早午餐的王者，只要是早午餐店都肯定要有的必備經典款，而這道更說是所有樂子鐵粉狂推的一道！被眾多網友號稱是班尼迪克蛋代名詞的樂子，以入口即化的酪梨與燻鮭魚放在熱呼呼的瑪芬麵包上，搭配半熟的水波蛋，淋上濃郁的荷蘭醬，讓入口的一切搭配都恰到好處，同時讓人沉浸在早午餐的美好饗宴之中。



肉肉控絕不錯過，絕對要奢華吃起來

推薦1 讓你吮指回味 - 美式BBQ豬肋排



週末就是要睡到飽，吃個早午餐來個豬肋排也不為過呀！但你知道好吃的美式BBQ豬肋排，好吃的最重要關鍵之一，就是長時間低溫烘烤。如此一來香氣才能滲入肉塊的每一分每一寸，並造就多汁而柔軟的口感。而樂子特選豬小肋排，肉質軟嫩，油少肉多，刷上BBQ醬汁燒烤，搭配涼拌捲心菜與微辣甜薯與墨西哥玉米條，相信這一盤端上桌，肯定是讓每個人吮指回味！



推薦2 道地北美風味 - 牛肉裸麥三明治



最道地的美式早午餐，肯定要來一個北美常見的魯賓三明治，選用擁有特殊小麥微酸風味的裸麥麵包，夾入鹹香十足的黑胡椒牛肉片與德國酸菜、起司、千島醬，再把三明治烤製酥脆，一道北美風味的魯賓三明治就完成了，而這三明治每一口都充滿著豐富的味覺層次，這真的是只有行家才懂的美味。



週末享樂小點，來點炸物小確幸

推薦1 美國南方媽媽拿手菜 - 是拉差楓糖炸雞



難得休假的時光，就用炸物來感受一下幸福感。是拉差楓糖炸雞是一道充滿美式風味的炸雞，若要說美國南方媽媽們都會的拿手菜非炸雞料理莫屬。樂子幫你把它從美國南方搬上桌。選用肥美的雞腿肉裹上香料粉炸至金黃，搭配甜辣爽口的是拉差醬以及解膩的醃檸檬，真的讓人一吃就開胃，也難怪榮登樂子最受歡迎開胃菜寶座。



推薦2 美式必點開胃菜 - 洋蔥圈塔



不管吃什麼，必點開胃菜就是洋蔥圈塔！但樂子這個洋蔥圈塔真的不得了，別人家的洋蔥圈都是一盤，唯獨樂子送上桌的是洋蔥圈塔！以新鮮洋蔥圈，裹粉後酥炸至金黃，撒上克里歐粉，搭配鄉村醬與辣味美乃滋，超級推薦大家必點這一道，再一起拍拍照、聊聊天之餘享用一番。



早餐控絕不能錯過！讓樂子用美味又有溫度的饗宴，開啟你的周末好食光

樂子始終秉持著「我們給你的，一定是我們自己也喜歡的」。持續以「尋找高品質的食材，健康不能妥協！」這樣的精神，為大家製作美味的餐點！來到樂子享用上述餐點外也非常推薦店內的飲品唷! 尤其在看完我們開箱體驗的6大人氣餐點後，是不是很想趕快週末奔來台中樂子，體驗台北最好吃的早午餐店的魅力？那就不要再等了，用樂子美味的早午餐為你的美好週末揭開序章。



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分店資訊：the Diner 樂子台中三越店

營業地址 : 台中市西屯區臺灣大道三段301號6樓

營業電話 : 04-2253-6269

營業時間：周一至周五11:00-22:00，周六、周日：10:30-22:00