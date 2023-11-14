鐵道迷、山林系、日初派，這一次真的可以一起揪團出發了，台灣鐵路最高點祝山車站，將於2023/11/21恢復停靠，祝山車站將在一次展現祝山磅礴大美，讓每一位國人、旅客都能在祝山車站發現台灣的美，為台灣觀光、台灣鐵道文化，開啟新的記錄。





在慶祝「祝山車站」重新啟用，林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處將於11月20日12時40分於阿里山車站、祝山車站舉辦「再現祝山-迎曦.朝聖」啟用典禮，當天並同步開賣「3年5票」第四票(阿里山-祝山)，限量發行700張，每張票價400元。





林鐵及文資處於109年推出「3年5票」藏票計畫，是林鐵首次發行的名片式紀念車票，從尺寸、底紋圖樣和字型皆考究中興號車票樣式，背面印有票面區間路線圖，完整集滿5張車票，更可見背面的林鐵全線圖，創意巧思深受民眾喜愛，造成搶購風潮。「3年5票」第4票「阿里山-祝山」，顏色採用象徵日出的金黃色底紋，持票可搭乘阿里山森林遊樂區內祝山線觀日列車，不但享有收集車票的樂趣，更收藏祝山觀日的國民記憶。





11/20(星期一)上午8時30分起，3年5票第四票「阿里山-祝山」將於嘉義票房、竹崎及阿里山車站開賣。其中，鐵粉最關心的「0000」、「0001」編碼紀念車票，「0000」將於阿里山車站、「0001」則是於嘉義票房販售。為回饋支持者，今年再推出「集票折價購」方案(無論車票是否已搭乘過)，憑不同區間集票，就可享受林鐵及文資處限定商品折扣優惠；集滿五全票可享85折；集滿四張票可享9折；集滿三張票可享95折。











祝山線觀日列車恢復停靠祝山車站

11月21日祝山線觀日列車即將恢復停靠祝山車站(中途不再停靠對高岳)，祝山線單程車票恢復原價150元。

官網網址：https://afrch.forest.gov.tw