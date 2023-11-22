智能、虛擬、永續，形塑未來生活，現在不斷出現且融入你我的生活裡。人工智慧、數位科技等新興技術也逐漸使用在商業運作、文創娛樂、人際互動等方面，讓我們的生活不斷的產生變化，激盪出各種可能。而2023年京站週年慶以「新世代、新Green style、新食代」來描繪期待的未來，將未來科技帶進京站讓大家體驗新消費視野。點我看更多詳情





京站於週年慶期間 11/22(三)~12/18(一)，準備了多樣智能家電、科幻旅遊獎項，以及大獎NISSAN汽車1台！累積總價值甚至超過160萬的抽獎內容，此外更包含全館線上、線下滿千送百、銀行禮、商品陣容都是超高回饋，邀請您來京站和我們一起瘋購物，玩未來！



全館線上+線下Q卡有限定

加總優惠最高享21%回饋 點我看更多詳情

今年京站週年慶仍維持採取全館線上＋線下方式，讓你出門血拼還是在家購物，都能買到超殺價！當日全館滿3800送400(累贈)、3C家電單筆滿1萬送500(累贈)。當日單筆滿1499元可兌換4波回門禮：

◼ 第一波11/23(四)起矽膠廚房二件組

◼ 第二波11/30(四)起送廚房小工具乙組

◼ 第三波12/7(四)起皺褶購物袋1個

◼ 第四波12/14(四)起修容組1組



而化妝品、內衣、香氛當日單櫃累計滿6000元，11/22(三)起送麥飯石不沾炫風鍋1個、12/6(三)起送大容量保溫保冷運動壺1個，有這麼多好康，不買真的太對不起自己啦！



Q卡友限定

◼ 全館滿3,800元送500元線下專屬，刷JCB實體信用卡滿12,000元再送1000元現金禮券，優惠加總最高享21%回饋！

◼ 首五日11/22(三)-11/26(日)全館3,800元送500元(400元商品贈券+100限定贈券)/ 3C家電單筆滿1萬再送500元

◼11/28(二)~11/30(四) Q點成金點數變現金，全館單筆滿3000元扣30點現抵300元





「我的未來 我做主」京站週年慶

Q卡友獨享滿額抽大獎 點我看更多詳情

週年慶期間推出總價值超過160萬的多種獎項，一人中獎多人同享！提供多樣智能家電、科幻旅遊獎項，以及價值104.9萬元的2023 NISSAN KICKS e-POWER汽車乙台，獨家採用先進動力技術e-POWER智能系統，提供新能源科技及多元環保潔淨的選擇，帶來全新的駕馭體驗！Q卡友們只要憑當日消費發票，全館累計滿6,000元就可獲得抽獎機會乙次(可累贈)。







超多智能家電獎項看這邊！

1. FISHER&PAYKEL的不鏽鋼隱藏把手智能冰箱1台，價值72,500元

2. 日本KOIZUMI 16.9LWi-Fi 智能除濕機3台，價值19,900元

3. INXNI以內的自動集塵掃拖機器人6台，價值11,990元

4. Harman/Kardon哈曼卡頓的Onyx Studio 8可攜式立體聲藍牙喇叭5台，價值8,990元

5. Ible的Airvida L1穿戴式空氣清淨機10台，價值4,980元



來趟超幻想未來旅遊

1. 日本東京HOTEL TAVINOS二次元智能酒店五天四夜自由行，價值60,000元，2人/組

2. 泰國曼谷時尚酒店升等一晚五星中央世界，價值42,500元，2人/組

3. 香港富薈系列酒店三天兩夜自由行，價值30,000元，2人/組

4. 台南禧榕軒大飯店

- 豪華雙人房客房，價值14,080元，抽2組

- 榕廷家庭四人房，價值22,880元，抽2組

5. 台南趣淘漫旅豪華景觀雙人房客房，價值14,300元，抽3組







多樣智能家電、科技材質商品優惠等你來挑選

◼ 3F 新驊家電LG CordZeroTMR5T濕拖清潔機器人(自動除塵)，推薦價18,900元

◼ 3F 新驊家電Panasonic 電子衣櫥N-RGB1R-W登錄再送極潤奈米水離子吹風機EH-NAOG，特價38,300元

◼ 3F KEEN NXIS EVO高性能科技鞋款，特價4,680 元

萬雙女鞋，禦寒外套3折起

化妝品滿額回饋最高24.1% 點我看更多詳情

Qonline同享滿額享回饋，還有首六日免運

週年慶期間首5日 11/22(三)~11/26(日)，精選推出萬件商品3折起，同時還有多家話題品牌優惠，包含：

◼ 11/20開幕北部獨家，JOURNAL STANDARD relume、APFR、OSIM，MANGO、ADASTRIA等多種時尚品牌紛紛祭出週慶限定優惠活動。



◼ 珠寶、包包配件、鐘錶眼鏡、寢具、化妝品也推出指定櫃位進行加碼贈，總回饋高達24.1%！



◼ 線上商城Qonline，週年慶期間萬件商品與線下同步累積3800送400元、卡友抽獎，宅配799即享免運。Qonline週年慶限定優惠推出，11/22(三)-11/26(日)首5日Q點5倍送。



◼ 11/22(三)~12/4(一)滿2400元折120元，廠商直送商品滿3800元再折150元；刷第一銀行滿1500再送200 統一超商虛擬卡(限量50名)。



◼ 11/22(三)~11/28(二)使用先享後付AFTEE，首七日滿千折百(不累折)、新用戶現折10%(上限200元)。本檔特別與 Uber Direct 合作，11/22 (三) - 11/27 (一) 首六日免運費 (5公里內），當天下單，當天送達！





京站週年慶還有限定話題活動

◼ 北部獨家2F JOURNAL STANDARD relume

時間：11/20(一)開幕到12/3(日)全面9折，單筆消費滿5000元即可現抵500元；

消費滿3500元贈品牌帆布包。

◼ 1F 中庭水池 OSIM

時間：11/18(六)-12/18(一)

滿2萬元送價值1,680元的輕巧美眼舒；購買養身椅系列送價值3,680元的經典壓紋毯禮盒





◼ B1 MANGO

時間：11/22(三)-11/26(日)

非VIP兩件8.5折；單筆滿5千元現抵200元；VIP兩件8折；單筆滿5千元現抵500元



◼ 2F/B1/B2 ADASTRIA集團(含niko and ...、LOWRYS FARM 、GLOBAL WORK、repipi armario)

時間：12/1(五)-12/18(一)

凡開通京站Qsquare App，即可獲得集團4家品牌購物金100元各乙張。



◼ 萬雙女鞋 禦寒外套商品3折起

1F SHISEIDO NO.1百優35周年慶感恩禮盒，原價10,400元，特價5040元

1F shu uemura 植村秀精萃潔顏組，原價9,434元，特價5670元

B1 ORiental Traffic經典繞踝尖楦瑪麗珍鞋，原價3,980元，特價500 元，1.2折

B1 GDC真皮尖頭簡約圓釦磨砂感平底包鞋，原價4,680元，特價990 元，2.1折

B1 CORBAN兩穿風衣外套，原價2,380元，京站獨家價890元1件、1380元2件

B2 izzue休閒長褲，原價5,790元，特價1,700元，2.9折

B2 Timberland品牌LOGO大學T，原價2,990元，特價990元，3.2折







化妝品香氛加碼贈在11/22-11/28，只有7天！單櫃當日消費滿額，憑Q卡及發票每櫃限量兌換商品贈券。(不累贈)



◼ 香氛加碼 下列指定櫃位滿6,000再加碼送300元商品贈券

1F L'OCCITANE，限量100份

1F SABON，限量100份

1F NOSE WAY，限量100份



◼ 下列指定櫃位滿7,600再加碼送400元商品贈券

1F IPSA，限量125份

1F shu uemura 植村秀，限量60份



◼ 下列指定櫃位滿3,800再加碼送200元商品贈券

1F Kiehl's契爾氏，限量250份

1F belif，限量250份

1F NARS，限量50份

1F M.A.C，限量250份

B1 Q小路benefit，限量150份

B1 Q小路PAUL & JOE，限量200份

B1 Q小路蘭芝LANEIGE，限量250份

B1 Q小路MAKE Up for Ever，限量200份





下列品項指定櫃位加碼贈：

◼ 珠寶 11/22~11/26單筆滿150,000元贈2,000元，滿200,000元贈4,000元商品贈券乙張，各限量10份，不累贈，每人每卡每日每櫃限換乙次



◼ 包包/配件 11/22~11/26以及12/15~12/18持Q卡單筆滿5,000元贈300元商品贈券乙張，每日限量100份，不累贈，每人每卡每日每櫃限換乙次



◼ 鐘錶眼鏡 11/22~11/26以及12/15~12/18，持Q卡單筆滿5,000元贈300元商品贈券乙張，每日限量100份，不累贈，每人每卡每日每櫃限換乙次



◼ 寢具 11/27~12/18持Q卡單筆滿5,000元贈300元商品贈券乙張，每日限量100份，不累贈，每人每卡每日每櫃限換乙次





京站B1 Qlice的夢遊鞋境

12/11限時+10元買百件鞋/飾 點我看更多詳情

以年輕客群為主，時刻掌握台北西區流行脈動的京站時尚廣場在10月迎來B1全新區域「Qlice的夢遊鞋境」，以「愛麗絲夢遊仙境」故事為專區改造原型，「尋寶探秘」為概念，區域蘊藏千雙高CP值女鞋、萬件夢幻飾品。





「Qlice的夢遊鞋境」亮點1

流行集散地，全台獨家女裝MISCH MASCH

已在日本成立20年的專櫃女裝「MISCH MASCH」，與日本同步流行新款、秋冬當季服飾、時尚大衣與經典配件，11/22~12/18 商品全面特價再打9折、滿3,000元折300元、滿6,000元就送品牌圍巾1條。





「Qlice的夢遊鞋境」亮點2

萬品自由配，配出你獨有個性

話題女鞋進駐AS集團質感女鞋品牌「BYHUE」，不管是韓系優雅風或質感個性派鞋款，通通都有，其他品牌則有3家女鞋品牌，日系美鞋「ORiental TRaffic」在11/22~11/26單筆滿3,800元就送MISCH MASCH指定服飾1款(每人每日限兌換1款，限量50款)、都會女性熱門首選品牌「GDC」、MIT日韓風格品牌「Avivi」在12/11限時一天，Q卡友只需扣10點就能以10元購買鞋款或飾品等百件指定商品(限量150份，每人每卡限使用1次)







「Qlice的夢遊鞋境」亮點3

一站就變美，奇幻森林購物空間氛圍，變美不再只是夢境

12/10~12/11京站邀請顧客盛裝打扮，一起變身Qlice，只要在B1指定櫃位單筆滿1千元，並身穿連身洋裝，就送善菓屋達克瓦茲1份(限量100份)；在12/10當天還有Qlice夢遊鞋境歡樂神秘魔術秀，有機會獲得童話造型氣球1個。





京站小碧潭店滿額贈，500家電單筆滿1萬送500

11/28~11/30滿2,500扣Q點25點再現抵250元

京站小碧潭店週年慶歡聚熱一起！指定櫃位滿5,000送500元，家電當日單筆消費滿1萬送500元，在11/28(二)~11/30(四)還有Q點成金，點數變現金，Q卡友持本人Q卡於指定櫃位滿2500扣Q點25點就可以現抵250元。



吃美食來新店第二個餐桌「京站小碧潭」就對了！即日起~12/31(三)，小碧潭店儲值卡，新店、文山區Q卡友及上班族憑名片即可辦理，單筆儲值滿3萬加贈3000元美食券！還有更多豐富優惠別忘了也到京站小碧潭店逛逛喔！





Info

Q square京站時尚廣場 - 我的未來 我做主週年慶

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活動時間：2023/11/22(三)~2023/12/18(一)

地址： 103台北市大同區承德路一段1號