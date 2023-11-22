這幾天日本演藝圈最讓人津津樂道的新聞，莫過於反町隆史與松嶋菜菜子這對銀色夫妻，在暌違21年後又再度因為拍攝資生堂的男性保養品而同框！回顧以往，日本演藝圈其實有很多銀色夫妻檔都是因為拍戲而結緣，像是堺雅人與菅野美穗、菅田將暉與小松菜奈、星野源與新垣結衣等，現在就趕緊跟著編輯的腳步，來看看有哪些演員們是因為戲劇而結為連理，或許有些組合讓你很意想不到喔。



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▲圖片來源／IG@koji_seto0518、IG@mizukawa_asami、IG@riisa1018naka、翻攝自YouTube畫面



唐澤壽明＆山口智子

當年與木村拓哉主演「長假」一炮而紅的山口智子，和老公唐澤壽明是演藝圈公認的最佳夫妻檔之一，兩人在1988年NHK晨間劇「小純的應援歌」共演而相識、相戀，終於在交往7後於1995年結婚，修成正果；雖然山口智子在結婚之後已經很少演戲，但依舊檔不住當年這位收視女王的光彩。

▲圖片來源／唐澤壽明官網、山口智子官網



堺雅人＆菅野美穗

堺雅人和菅野美穗的定情作是電影「大奧：永遠」，傳出在2012年拍攝期間，堺雅人就對菅野美穗展開非常猛烈的攻勢，只可惜菅野美穗對於戲劇的專注力很高，當時根本無心戀愛，不過堺雅人仍舊不放棄，還在電影試映會上直接公開表示：「菅野小姐就像一棵樹，我就像攀附在樹上的藤蔓植物，她真的很美，散發著危險又甜美的香氣。」這麼文學式又霸氣的表達方式，也讓人看到堺雅人超Man的一面！那段時間兩人因電影宣傳又有更多相處機會，也因為脫離戲劇，菅野美穗才意識到自己其實已經被堺雅人深深吸引，才終於有情人終成眷屬。

▲圖片來源／TOKYO FM、nhk



反町隆史＆松嶋菜菜子

身為前傑尼斯成員的反町隆史，自多年前退出事務所後，就開始活躍於戲劇圈當中，往演員之路邁進，並因為真人版《麻辣教師GTO》日劇，與飾演女老師的松嶋菜菜子因此認識而交往，結婚當時也轟動演藝圈，兩個人育有2個女兒，至今也不知不覺攜手走過20多個年頭。

▲圖片來源／反町隆史官網、松嶋菜菜子官網



在2023年的夫妻節（11/22，發音近似日文的「好夫婦」）前夕，資生堂發表了一支反町隆史與松嶋菜菜子共同拍攝的男性保養品廣告，這是2人自2002年在NHK大河劇「利家與松～加賀百萬石物語～」共演後睽違21年再度公開同框，廣告當中兩人沒有過多的話語，反町隆史在塗抹保養品後只對老婆說了一句「怎麼了」，而松嶋菜菜子則是甜笑搖頭回應「沒什麼」，恩愛之情溢於言表，完全是日本演藝圈的模範銀色夫妻代表。

▲圖片來源／翻攝自YouTube畫面



中尾明慶＆仲里依紗

擁有四分之一瑞典血統的女演員仲里依紗，從日劇「不良仔與眼鏡妹」、電影「穿越時空的少女」開始漸漸為人所知，也因為「穿越時空的少女」與老公中尾明慶相戀、並奉子成婚，近幾年她都有固定接演戲劇，讓她人氣再創高峰的就是「今際之國的闖關者」紅心Q「加納未來」一角，而她私底下則是個超會幫自己和小孩打扮的超潮辣媽，而且與中尾明慶感情相當甜蜜，也成為不少網友羨慕的銀色夫妻組合。

▲圖片來源／IG@riisa1018naka

窪田正孝＆水川麻美

日劇迷都相當熟悉的這兩人，長年以來在鏡頭前出現的次數已多到數不清，而這對俊男美女組合，在結婚前也各自傳過不少緋聞，不過自從兩人共演了日劇「是我們做的」之後就開始互相來電，而2017年底一張猶如劇照般的敞篷車浪漫兜風照，不經意讓這對相差5歲的姊弟戀曝光，後來經過兩年的交往，窪田正孝和水川麻美終於正式在2019年9月21日一早，透過經紀公司低調宣布已經入籍結婚。

▲圖片來源／IG@mizukawa_asami



星野源＆新垣結衣

新垣結衣和星野源在2016年因合演「月薪嬌妻」而互有往來，劇中兩人簽下「契約結婚」證書，新垣結衣化身職業人妻「森山實栗」，同住一個屋簷下的兩人逐漸在意起對方，展開了一段浪漫愛情。雖然當年一度有傳出緋聞，但兩人從未承認，沒想到選在2021年初播完「月薪嬌妻」新春特別篇4個多月後，共同發表結婚聲明，星野源的經紀公司也透露，兩人其實是在拍攝完新春特別篇之後，才以結婚為前提開始交往，當時的婚訊震驚全亞洲，至今仍歷歷在目。

▲圖片來源／《月薪嬌妻》官方X



菅田將暉＆小松菜奈

擁有「變色龍演技」之稱的菅田將暉，與「厭世臉女神」小松菜奈共演電影「線：愛在相逢時」，在日本不僅引起相當大的話題，兩人也因拍攝「線：愛在相逢時」成為戀人，並且早就被拍到展開甜蜜的同居生活。「線：愛在相逢時」是菅田將暉和小松菜奈兩人繼「失序男孩」、「溺水小刀」後的三度共演之作，菅田將暉當時受訪時還曾表示：「她（小松菜奈）常常準備點心給大家，記得她之前拍戲沒那麼有空閒。某天的拍攝來了很多臨時演員，她還向工作人員提議說，因為天氣很冷是否要準備熱湯給大家喝。後來因為拍攝現場不能用火，她就親自去買了一些點心回來分大家吃，是很認真的職業女性，十分帥氣！」當中不難看出菅田將暉對於小松菜奈的愛意早已溢於言表，兩人交往也早就是許多影迷知曉且認同的事實，因此在2021年11月15日共同對外拋出婚訊，讓各界都紛紛給予祝福。

▲圖片來源／車庫娛樂



松坂桃李＆戶田惠梨香

松坂桃李與戶田惠梨香在2020年的12月10日當天，透過經紀公司發傳真給各大媒體，並同步於個人推特上宣布已與對方結婚的消息，但由於兩人交往實在太過低調，成功躲避掉狗仔犀利的眼睛，因此日本媒體推測兩人應該是因為2014年一起拍攝電影「愚人節」而情繫對方。而戶田惠梨香也在2023年生下與松坂桃李的第一個孩子，相信不少戲迷都很希望可以再度看到她的新作品，見識她的實力派演技。

▲圖片來源／MToriofficial、俺の家の話



玉木宏＆木南晴夏

其實玉木宏與木南晴夏在2010年就已經透過共同朋友介紹而認識，當時兩人還未擦出火花，一直到2017年兩人共演「山崎豊子特別劇～女人的勲章～」有了更進一步的接觸進而交往，並選擇於2018年6月29日分別在IG及官網宣布與對方已經註冊的喜訊。雖然當時不少玉木宏的粉絲感到心碎，但由於木南晴夏多年來在演藝圈的形象一直都相當良好，所以其實祝福的聲浪更高，而且婚後兩人縱使有了孩子，戲劇作品還是維持一定的產量，因此目前都還經常能在日劇中看到他們的身影。

▲圖片來源／島根県商工労働部観光振興課、IG@kinamitopan



小栗旬＆山田優

小栗旬與山田優原先是2007年因為幫美國電影「衝浪季節」配音而認識，但實際上是在隔年共演日劇「貧窮男子」而進一步熟識而交往，兩人個性互補卻也強勢，加上小栗旬是有名的花花公子，所以在結婚之前兩人曾經分手過將近半年，後來小栗旬一路追著山田優到夏威夷要求復合，才又舊情復燃，直到2012年終於宣布攜手步入禮堂。山田優曾在節目提到，只要小栗旬又被爆出緋聞，一定會追問到底、要求雙方一定要誠實，縱使這對夫妻結婚至今也傳出不少次大吵、甚至是離家出走的狀況，但目前兩人共擁有4名兒女，看來多年來的彼此磨合還是有目共睹。

▲圖片來源／翻攝網路



瀬戸康史＆山本美月

山本美月和瀬戸康史在2020年8月7日當天突如其來宣布喜訊，告知大眾兩人已經結婚，當時也嚇了媒體和粉絲一大跳！在日劇「完美世界」中未能相伴的倆人，現實生活中已甜蜜成為夫妻，但比起這個喜訊，他們釋出的結婚照獲得超多網友好評！雖然同樣都是穿著白色衣服，但山本美月走一個酷酷的褲裝路線，白紗改以波浪荷葉邊的白襯衫替代，而且還打破「男站女坐」的傳統拍攝姿勢，讓人有種嶄新的視覺感受。

▲圖片來源／IG@koji_seto0518



生田斗真＆清野菜名

以演技著稱的前傑尼斯成員生田斗真，透過與小栗旬共同主演的日劇「無間雙龍」認識了清野菜名，這緋聞一傳就傳了快5年，也被週刊雜誌拍過共同出遊的模樣，終於選在2020年6月5日向大眾宣布兩人已結婚的訊息，雖然不少生田斗真的粉絲們仍忍不住心碎，但清野菜名在演藝圈當中的形象良好，雖然並非一線演員，不過演技自然不做作，因此也有許多人給予祝福。

▲圖片來源／FAMILY CLUB、IG@seinonana



三浦翔平＆桐谷美玲

提到演藝圈的高顏值夫妻，三浦翔平和桐谷美玲絕對榜上有名！兩人在2016年日劇「有喜歡的人」當中展開一段四角關係，雖然結局未能修成正果，但私底下就默默開始交往，還被狗仔拍到桐谷美玲與三浦翔平到高級餐廳用餐慶生後，一起甜蜜走在路上的畫面。2018年7月兩人宣布結婚，在海邊的陽光婚紗照散發出濃濃的甜蜜感，而三浦翔平也對外公開求婚過程，他當時帶著桐谷美玲一起到朋友的餐廳吃飯，將求婚戒指藏在餐點裡頭，待桐谷美玲發現戒指後，三浦翔平就立刻對她說出：「我們結婚吧！」這句偶像劇感飆破天際的台詞，而2020年兩人的第一個孩子也誕生了，幸福的模樣真是羨煞眾人。

▲圖片來源／ORICON NEWS



林遣都＆大島優子

兩人首次合作是2012年電影「黑金丑島君」，當時林遣都就曾表示AKB48當中他最喜歡的成員就是大島優子，如今算是夢想實現，將與心中女神共同步入禮堂；而日本「Sponichi體育報」報導指出，兩人在2019年合作演出NHK晨間劇「緋紅」及木村拓哉主演的特別劇「教場」之後快速拉近距離，進而假戲真做從2020年夏天開始交往，並於2021年宣告結婚。

▲圖片來源／IG@yuk00shima、林遣都經紀公司官網



山本耕史＆堀北真希

與山本耕史交往兩個月就決定閃婚的堀北真希，當年讓不少影迷都超震驚！兩人當初是因為拍攝日劇「我家的男子」時互相認識，而山本耕史當時對她一見鍾情，已經開始想要追求她，後來2015年再度合作演出舞台劇「咆哮山莊」，堀北真希終於抵擋不住山本耕史的熱烈攻勢，交往沒多久就決定步入禮堂。目前兩人育有兩個孩子，堀北真希更因為想專心照顧家庭而宣布引退演藝圈，讓不少影迷深感遺憾。

▲圖片來源／Amazon



賀來賢人＆榮倉奈奈

身高170公分的榮倉奈奈，超高挑的身材讓她在進入演藝圈後，立刻變成女性潮流雜誌「SEVENTEEN」的專屬模特兒，雖然演過不少知名電影和日劇，但最令人印象深刻的，莫過於和窪田正孝主演的黑暗系愛情劇「為了N」，也因為這部戲劇才讓她與老公賀來賢人結緣，目前兩人育有兩個孩子，生活過得相當甜蜜。

▲圖片來源／Nのために