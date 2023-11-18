玥老師在 Walker 占星分享好運妙方，獅子座人氣聚集萬事成，雙魚座好運敲門財運旺，雙子座感情豐收請專一。



牡羊座：調整心情，不被影響

整體運勢. ★★☆☆☆

愛情運勢. ★★☆☆☆

金錢運勢. ★★☆☆☆

事業運勢. ★★☆☆☆

本週運勢會遇到一些小災小難，想辦法讓自己的心情不受外界影響，才能找到解決問題的方法，工作上需要多用包容的心態看待身邊的人，別急著要對方理解你的想法，耐心溝通自然能減少摩擦，往好的方向前進。







金牛座：身體微恙，注意保暖

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週請多注意身體健康，因為天氣變化大，容易有感冒跟不舒服的症狀，充足睡眠跟均衡飲食可以舒緩不適，遇到工作上的困難，別一個人悶在心裡，跟信任的好友傾訴，釋放壓力後對你會有所幫助。







雙子座：桃花朵朵，別太濫情

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢在感情方面大放異彩，你的八面玲瓏吸引周遭異性的目光，天生不害羞的你，這時候就更能展現自己的優點。雖然桃花盛開進而出現許多機會，但是別忘了拿捏分寸，小心太放縱之後造成不好的結果，最後害人害己。







巨蟹座：財運不錯，投機獲利

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週金錢運勢有所進展，這段時間短期投資或是與好友討論小額的合作都能有不錯的成果。工作表現需要多努力，容易因為得罪同事，傳出不利的言論造成你被人誤解，記得與他人保持友好的關係才上策。







獅子座：人氣持續，合作順遂

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢延續上週的好人氣，在工作上形成一股助力，從事業務的朋友，加緊腳步安排行程拜訪客戶，為自己增加新的案件與訂單。忙碌的生活中，除了努力工作，更要注意自己的健康，適度的休息才會有高效率。







處女座：焦慮不安，舒緩壓力

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週進入混沌的磁場，你的心情變得焦躁不安，遇到一點小問題就十分緊張，胡思亂想之後，不但干擾自己正常的生活，你的負面情緒還會影響週遭的人，找個寧靜的地方試著靜坐冥想，有助於舒緩壓力讓你身心平衡。







天秤座：粗心失誤，好友救援

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢略有不足，平時很仔細的你，這陣子卻因為恍神造成工作方面的失誤，還好你的人緣不錯，擁有豐富的人脈資源，遇到棘手的難題，別浪費時間找方法，拿起電話撥給好友們，才是你的救命線。







天蠍座：工作煩心，雞同鴨講

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週在工作的部分需要花費許多心力，本來單純的事情，會因為人和問題變得十分複雜，想要跟同事溝通，卻發生雞同鴨講的情況，這時候先提醒自己深呼吸，暫時降低標準換個方式討論，可以減少爭執的過程。







射手座：充實專業，等待機會

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢漸入佳境，雖然還在一個不溫不火的狀態，但是剛好可以利用這段時間，研究有興趣的領域，好好充電一下，替未來做準備，感情緣分佳，在伴侶面前能坦率做自己，自在輕鬆的相處，讓你們都有好心情。







摩羯座：被人嫉妒，預防陷害

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週職場上的成績亮眼，不但能有新的合作機會，還能創造好口碑，但是運勢美中不足，請多留意，身邊可能會有小人出沒，眼紅你的表現，破壞你的成果。工作相關的帳目跟文件都需要特別備份跟保存唷。







水瓶座：練習低調，遠離紛爭

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢依然容易有與人相處的問題，工作上只要懂得跟同事保持適當的距離，遇到他人提問，不用太殷勤的回覆，因為對方只是隨口說說而已，禮貌回應即可，以免變成他人議論的焦點，越親近的人，越要理智溝通。







雙魚座：意外之財，好運敲門

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★★

新的一週好運旺旺來，工作方面請拿出十分的衝勁，努力完成手上的任務，可以受到主管的青睞，進一步贏得升遷的機會。財運表現也是很值得期待，除了正財發展之外，還有意外之財降臨，凡事積極就對了！



運勢跟天氣一樣千變萬化，多觀察趨勢，選擇好的局面，讓我們更靠近成功。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。