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東區週年慶，即日起一同愛GO東區，不限消費金額，總價值百萬元以上超值好禮等你來抽。

2023-11-16 文字：生活消費中心 綜合報導 圖片：臺北市政府產業發展局 人氣：79
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「東區週年慶愛GO東區」活動已正式起跑，串聯東區知名美食、飲品咖啡、私房甜點、特色酒吧、互動娛樂等超過100家特色店家，即日起至112年11月26日止，於特約店家消費不限金額，使用台北通APP掃描特約店家專屬 QRcode ，即可獲得1次抽獎資格，有機會把 MacBook Air、iPhone14 Pro(128G)、Dyson V8™ Slim Fluffy無線吸塵器等700多個，總獎值超過百萬元的超值好禮帶回家。


來東區商圈大家一起GO！購！夠！
臺北市政府產業發展局陳俊安局長表示，為營造友善特色商圈購物環境，持續投入資源協助東區商圈，2日活動吸引破萬人參加，線上抽獎活動更超過4萬人次參與，11月再度推出的「東區週年慶愛GO東區」活動，集結超過100間以上特約店家，推出消費抽獎活動並搭配周邊混市集活動，辦理小型音樂展演活動，邀請民眾於涼爽秋日一同來東區遊逛。


台北市東區商圈發展協會理事長簡國維表示，東區的特色就是大型百貨、國際品牌、特色小店林立的「混」合多元文化，集結東區100家以上特色店家、百貨業者和深耕已久的混市集一同參與響應，活動期間至特約店家消費不限金額，使用台北通APP掃碼後，每人每日每店可獲得1次抽獎資格，有機會將MacBook Air、iPhone14 Pro(128G)、Dyson V8™ Slim Fluffy無線吸塵器等大獎帶回家，總獎值超過新臺幣100萬元，邀請民眾一起參與，好吃好買好玩盡在東區！


更多活動資訊請至台北通APP「東區週年慶愛 GO 東區」活動專區、「混東區」FB 粉絲專頁https://www.facebook.com/eastdistrictplus或「台北市商業處-我是商 Ya 人」 FB 粉絲專頁
https://www.facebook.com/tcooc查詢

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