文青要逛SOU・SOU快閃店！即日起在華山登場的「Pinkoi瘋設祭」，在11/17-11/19連續三天、引進亞洲各國設計師總共160個品牌，其中還有超人氣「SOU・SOU聯名展示店」超文青小物打造實體快閃店，窩客島推薦7大必買SOU・SOU系列，文青一定要準時衝去逛一波。



推薦閱讀：史努比恐龍小七！全台第一間恐龍史努比7-ELEVEN主題店5大打卡點，史努比校車、探險史努比天花板要打卡。







Pinkoi瘋設祭在11/17-11/19於華山東2館登場，展場超過160個攤位中，特別設計一整區「SOU・SOU聯名展示店」，現場展出數十款Pinkoi x SOU・SOU聯名小物，推薦必收印花設計「手機殼、murmur收納包、小達摩」系列小物，搶先作為聖誕禮物也很可以，此外還有「樂陶陶」瓷器、以及飾品、寵物用品、寢具等類別，在現場實體展示，可以掃描QRcode直接線上下單，買完戰利品宅配送到家。







除了SOU・SOU之外，在Pinkoi瘋設祭也邀請到來自台灣、日本、泰國、香港、韓國、中國等地創作者，無論是超夯飾品、精緻小包，還是插畫公仔通通都超欠買，吸引粉絲排隊擠爆的「鬍子碰碰」、可愛韓國躺肥虎「MUZIK TIGER」、香港可愛兔兔「Shuku」，並且攜手台灣超人氣KINGJUN，總共20個插畫家共同展出，並且設計展場限定拍貼框，可以約姐妹逛完展到拍貼機耍可愛、拍爆。





2023 Pinkoi Design Fest瘋設祭

看更多2023 Pinkoi Design Fest瘋設祭推薦必買：















為了讓人在逛展、逛市集的同時，還有更多不同玩法，Pinkoi瘋設祭同步引進12個深度策展品牌，包含質感系香氛、布作、植人等主題，還有耶誕節小物手作DIY，在展場入口更邀請到手搖杯「再睡5分鐘」進駐，限定飲品「泰式鮮奶茶」在pinkoi瘋設祭強勢回歸，讓人逛展更好玩。展覽日期：2023/11/17-11/19開放時間：11:00至19:30（每日最後入場日19:00）活動現場售票：220元