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EAST END強勢回歸！台北人秘密基地EAST END全新酒單、菜單搶先公開，堪稱最具在地特色酒吧。

2023-11-18 文字：編輯 李維唐 圖片：EAST END 人氣：419
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編輯 李維唐

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懂喝調酒一定會知道EAST END，東區最有人氣的酒吧之一、也是許多上班族下班必約清單。EAST END為了讓「酒、餐」更具在地特別，特別重塑品牌定位，以「延展當地文化」的全新定位，推出一系列在地特色調酒，要讓客人像是在秘密基地，享受「Off time」時光。

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EAST END全新酒單以台灣在地代表性元素為靈感發想，選用芭樂、咖啡、檜木、龍眼等等在地特別，並由世界調酒冠軍金子道人帶領冠軍團隊協助研發。其中最讓酒客期待的就是「Taiwanese Fermentation Guava High Ball」以芭樂為靈感，將優格與芭樂汁一同發酵後打入氣泡，味道纖細清爽，泡沫則是利用紅心芭樂、粉紅胡椒製成，富有層次的香氣與味道，共同襯托出 Johnnie Walker 黑牌所帶有的煙燻、果香與青草感。
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此外，「Hinoki Hop Highball」則是把臺灣檜木浸泡於 Johnnie Walker 黑牌中，讓檜木香氣徹地與酒液結合，融匯檜木獨特的木香、啤酒花的苦味與接骨木花的香氣，搭配調和威士忌的木質調與煙燻味，組成在日本受歡迎的 Mizuwari（水割）調酒。
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而在餐食方面，EAST END 的 Bar Food，首推招牌「EAST END 香料炸雞」將新鮮蒜頭、辣椒、紐奧良香料、黑胡椒、朝天椒等打碎製成醃汁，讓雞翅充分浸泡12小時入味，下鍋油炸後撒上特調紅椒鹽粉，紅椒香氣四溢，搭配調酒更加爽口。還有「白酒蒜味蛤蜊炒軟絲」蒜頭與乾辣椒小火爆香，加入蛤蜊、軟絲一同翻炒，撒上百里香、蕃茄 與橄欖增添香氣，白酒嗆鍋後，淋上特級橄欖油，散發濃濃的酒香與蒜香，是絕佳的下酒菜。
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活動時間：11/17-12/30
活動辦法：房客憑房卡
活動優惠：調酒買一送一（每位當晚限一次）


EAST END 訂位資訊

地址：台北市大安區大安路一段56號3樓  ( HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居 三樓 )
IG：https://www.instagram.com/eastendbar/
訂位專線：0903-531-851
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調酒 買一送一 東區酒吧 EAST END
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