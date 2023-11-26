為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 旅遊 > 彰化祕境免費拍！7個隱藏版「彰化免費景點」必拍清單，超欠拍「落羽松祕境、夕陽海天步道」領軍IG美拍一次收。

彰化祕境免費拍！7個隱藏版「彰化免費景點」必拍清單，超欠拍「落羽松祕境、夕陽海天步道」領軍IG美拍一次收。

2023-11-26 文字：編輯助理 鄭亦庭 綜合報導 攝影：各個部落客 人氣：420
share
編輯助理 鄭亦庭

編輯助理 鄭亦庭

7個彰化免費打卡點搶攻略！多數人來到彰化都會先衝鹿港，朝聖懷舊小鎮風情，但彰化以田尾花都為首，四季都有絕美的賞花景點可以遊賞，這次窩客島便整理了「7個彰化免費景點」，包括自然系景點、懷舊打卡點，讓你在下個假期揪親友出遊時，就先來彰化收獲這些免費打卡景點。


冬天來到彰化旅遊，一定不能錯過超熱門的「大村落羽松」，一整排紅黃色落羽松和金黃油菜花相映，形成絕美的夢幻景象，另外，有著兩層樓高花牆的「田中九重葛」，長達300公尺的花海預計一路開到明年3月，兩者都是網美必拍的打卡勝地；而「溪湖軍機公園」則有多架軍機林列，還有飛機造型的兒童遊樂區，讓大人、小孩都能一起玩得盡興。


彰化免費景點：田中九重葛花牆

部落客 Kiwi 造訪 田中九重葛花牆 說：
七彩花牆大概有兩層樓高度，整個花瀑漂亮耶！長達300公尺的花海太壯觀，九重葛有橘色、白色、紫紅、粉色、桃紅、黃色好多不同的繽紛色彩也為這片花海染上漂亮的顏色，坐在這裡拍照簡直美翻。<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#田中九重葛花牆
地址：彰化縣田中鎮150縣道232號
彰化免費景點：田中九重葛花牆 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
彰化免費景點：田中九重葛花牆 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


彰化免費景點：大村落羽松

部落客 萍姐愛分享 造訪 大村落羽松 說：
這次剛好在ＩＧ刷到彰化大村得落羽松秘境，除了有超大片的落羽松外，旁邊的農地還有一大片盛開的油菜花田，拍照起來超夢幻！<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#大村落羽松
地址：彰化縣大村鄉中山路三段156巷36號
彰化免費景點：大村落羽松 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
彰化免費景點：大村落羽松 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


彰化免費景點：芳苑濕地紅樹林海空步道

部落客 來自品兒的食旅日常 造訪 芳苑濕地紅樹林海空步道 說：
來到這裡不僅可近距離欣賞紅樹林景色及豐富的濕地潮間帶生態，還可站在觀夕平台上欣賞夕陽，漫步在全長約1公里的海空步道十分舒適，吸引不少當地人與外地遊客來此欣賞美景<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#芳苑濕地紅樹林海空步道
地址：彰化縣芳苑鄉
彰化免費景點：芳苑濕地紅樹林海空步道 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
彰化免費景點：芳苑濕地紅樹林海空步道 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


彰化免費景點：溪湖軍機公園

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 溪湖軍機公園 說：
其實軍機公園也是很多IG網美必來拍的景點之一，這裡是之前是為停放軍方已報廢的古老飛機，在之前的鎮長爭取之下，才造就這個公園。<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#溪湖軍機公園
地址：彰化縣溪湖鎮
彰化免費景點：溪湖軍機公園 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
彰化免費景點：溪湖軍機公園 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


彰化免費景點：八卦山天空步道

部落客 快門下的幸福 造訪 八卦山天空步道 說：
採用純白的輕鋼架結構打造的天空步道，步道寬敞穩固，帶著小朋友推車絕對沒有問題<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#八卦山天空步道
地址：彰化縣彰化市卦山路8-1號
電話：04-753-2755
彰化免費景點：八卦山天空步道 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
彰化免費景點：八卦山天空步道 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


彰化免費景點：和興青創基地

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 和興青創基地 說：
這裡僅有兩棟是2層樓建築，所以架高的空中廊道可以看到漂亮的天際線，也能一覽整個青創基地的樣貌。<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#和興青創基地
地址：彰化縣鹿港鎮景興街108-8號
電話：04-777-0908
彰化免費景點：和興青創基地 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
彰化免費景點：和興青創基地 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


彰化免費景點：路葡萄隧道休閒農場

部落客 大海愛上藍天 造訪 路葡萄隧道休閒農場 說：
滿滿成串葡萄園還是好壯觀喔～路葡萄隧道有全台最美的葡萄隧道之稱，走在其中夢幻至極，彰化是葡萄的故鄉，台灣最美的風景是人，感謝地主無私地分享，請一定要好好愛惜<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#路葡萄隧道休閒農場
地址：彰化縣埔心鄉南昌南路136巷85號
電話：0939-657-393
彰化免費景點：路葡萄隧道休閒農場 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
彰化免費景點：路葡萄隧道休閒農場 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#彰化
morechevron_right
文章關鍵字
彰化 彰化打卡 彰化景點 彰化IG打卡 more
相關商家
延伸閱讀

IG高雄打卡景點清單！IG熱搜7個高雄景點推薦清單，旗津旗後燈塔、日本風和服體驗、田寮石頭廟美照拍起來。

 編輯 張人尹

必拍落羽松再加1！北埔大地農場「落羽松漫漫藝術季」每日限額百名遊客入園。

 編輯 李維唐

[彰化二林景點] 香田國小美人樹步道｜枝條垂落美人樹爆發｜浪漫粉色花海｜秋季限定美景｜2023.11.12花況 - 萍姐愛分享

 萍姐愛分享
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯助理 鄭亦庭

編輯助理 鄭亦庭
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯助理 鄭亦庭最新文章

morechevron_right

COUPON

日本必買藥妝省錢攻略! 0點換~日本札幌藥妝優惠券

九州獨家0點換~ 札幌藥妝福岡店優惠券 (近海鷹希爾頓飯店/福岡巨蛋)

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up