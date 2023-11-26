7個彰化免費打卡點搶攻略！多數人來到彰化都會先衝鹿港，朝聖懷舊小鎮風情，但彰化以田尾花都為首，四季都有絕美的賞花景點可以遊賞，這次窩客島便整理了「7個彰化免費景點」，包括自然系景點、懷舊打卡點，讓你在下個假期揪親友出遊時，就先來彰化收獲這些免費打卡景點。





冬天來到彰化旅遊，一定不能錯過超熱門的「大村落羽松」，一整排紅黃色落羽松和金黃油菜花相映，形成絕美的夢幻景象，另外，有著兩層樓高花牆的「田中九重葛」，長達300公尺的花海預計一路開到明年3月，兩者都是網美必拍的打卡勝地；而「溪湖軍機公園」則有多架軍機林列，還有飛機造型的兒童遊樂區，讓大人、小孩都能一起玩得盡興。





彰化免費景點：田中九重葛花牆

部落客 Kiwi 造訪 田中九重葛花牆 說：

七彩花牆大概有兩層樓高度，整個花瀑漂亮耶！長達300公尺的花海太壯觀，九重葛有橘色、白色、紫紅、粉色、桃紅、黃色好多不同的繽紛色彩也為這片花海染上漂亮的顏色，坐在這裡拍照簡直美翻。<全文介紹>



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#田中九重葛花牆

地址：彰化縣田中鎮150縣道232號







彰化免費景點：大村落羽松

部落客 萍姐愛分享 造訪 大村落羽松 說：

這次剛好在ＩＧ刷到彰化大村得落羽松秘境，除了有超大片的落羽松外，旁邊的農地還有一大片盛開的油菜花田，拍照起來超夢幻！<全文介紹>



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#大村落羽松

地址：彰化縣大村鄉中山路三段156巷36號







彰化免費景點：芳苑濕地紅樹林海空步道

部落客 來自品兒的食旅日常 造訪 芳苑濕地紅樹林海空步道 說：

來到這裡不僅可近距離欣賞紅樹林景色及豐富的濕地潮間帶生態，還可站在觀夕平台上欣賞夕陽，漫步在全長約1公里的海空步道十分舒適，吸引不少當地人與外地遊客來此欣賞美景<全文介紹>



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#芳苑濕地紅樹林海空步道

地址：彰化縣芳苑鄉







彰化免費景點：溪湖軍機公園

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 溪湖軍機公園 說：

其實軍機公園也是很多IG網美必來拍的景點之一，這裡是之前是為停放軍方已報廢的古老飛機，在之前的鎮長爭取之下，才造就這個公園。<全文介紹>



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#溪湖軍機公園

地址：彰化縣溪湖鎮







彰化免費景點：八卦山天空步道

部落客 快門下的幸福 造訪 八卦山天空步道 說：

採用純白的輕鋼架結構打造的天空步道，步道寬敞穩固，帶著小朋友推車絕對沒有問題<全文介紹>



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#八卦山天空步道

地址：彰化縣彰化市卦山路8-1號

電話：04-753-2755







彰化免費景點：和興青創基地

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 和興青創基地 說：

這裡僅有兩棟是2層樓建築，所以架高的空中廊道可以看到漂亮的天際線，也能一覽整個青創基地的樣貌。<全文介紹>



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#和興青創基地

地址：彰化縣鹿港鎮景興街108-8號

電話：04-777-0908







彰化免費景點：路葡萄隧道休閒農場

部落客 大海愛上藍天 造訪 路葡萄隧道休閒農場 說：

滿滿成串葡萄園還是好壯觀喔～路葡萄隧道有全台最美的葡萄隧道之稱，走在其中夢幻至極，彰化是葡萄的故鄉，台灣最美的風景是人，感謝地主無私地分享，請一定要好好愛惜<全文介紹>



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#路葡萄隧道休閒農場

地址：彰化縣埔心鄉南昌南路136巷85號

電話：0939-657-393



