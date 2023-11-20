臺灣「國民零食」乖乖已深耕在地55周年，特別將素有「保庇」意象的綠色乖乖放大450倍！，成為兩層樓高的巨型扭蛋機環台巡迴展示，希望讓乖乖的好運能持續帶給國民。綠乖乖扭蛋機更提供超過百項獎品，包含上市新品、野餐墊及行李箱等熱門周邊商品都有機會扭到帶回家，破解額外任務再抽Switch！即日起在桃園、新竹、高雄及台北各地巡迴，歡迎民眾前往朝聖，轉扭蛋打卡照片！
民眾只要現場闖關（一般場次）或者購買乖乖（家樂福場）即可抽獎，共計超過百種商品，最大獎為「乖乖聯名款行李箱」，無法到場參與的民眾也可參與線上抽獎，只要分享粉專貼文、邀請朋友參與即可，最大獎為藍芽喇叭、家樂福1,000元禮券等。
乖乖表示，身為陪伴大小朋友長大的「國民零食」，「挺在地」一直是長期的經營理念，因此不斷與全台各地研發限定風味的乖乖，如今更開發出乖乖食堂系列的「冬瓜茶」與「滷肉飯」風味，還有奇米星系列的「海鮮總匯」與「焦糖椰奶」滋味，採用嚴選在地好米製成的，再融合台灣道地飲食文化風味，希望讓國民每嚐一口乖乖，都吃到台灣寶島的在地風味。
「乖乖扭蛋機快樂環台趣」並分別在桃園、新竹、高雄及台北四處共舉辦5場扭蛋機巡迴，共計超過百種商品，提供民眾「扭轉好運」，歡迎民眾前往朝聖沾好運，更多詳細訊息，請見乖乖粉絲專頁： https://www.facebook.com/onlykuaikuai。
全台首創！450倍巨型「綠乖乖扭蛋機」，北中南巡迴送好運，滷肉飯、冬瓜茶也能做乖乖？挺在地風味新上市。
臺灣「國民零食」乖乖已深耕在地55周年，特別將素有「保庇」意象的綠色乖乖放大450倍！，成為兩層樓高的巨型扭蛋機環台巡迴展示，希望讓乖乖的好運能持續帶給國民。綠乖乖扭蛋機更提供超過百項獎品，包含上市新品、野餐墊及行李箱等熱門周邊商品都有機會扭到帶回家，破解額外任務再抽Switch！即日起在桃園、新竹、高雄及台北各地巡迴，歡迎民眾前往朝聖，轉扭蛋打卡照片！
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