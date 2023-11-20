隨著時序歲末將至，出遊的玩心是否也在蠢蠢欲動？該來規劃一場慢旅日本之行了!日本一直以來都是國人最愛到訪的國家之一，在中華航空飛往日本的十大航點中，位於中部地區的名古屋、九州地區的福岡以及於9月份甫開航的熊本，都擁有慢活慢旅的文化氣息以及豐富的風土民情和自然資源，邀請嚮往美好旅遊體驗的您，邁出悠閒的步伐，體會更深刻的日本人文風情。





中華航空天天帶您飛往最愛的日本，東京、福岡、琉球、高松、熊本等航點陸續增班，提供旅客更多航班選擇，以體驗更道地的旅遊儀式感：在福岡街邊屋台品嚐最道地的豚骨拉麵，在熊本名湯之地進行溫泉泡湯、接力再爬阿蘇山暢快身心，或是到名古屋的老街來趟在地深度巡禮；隨著體驗走訪文化美食兼備的各旅遊景點，讓每一環節儀式感拉好拉滿，創造專屬於自己、極致放鬆的日本之旅。



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⦁ 活動網站 : https://ceremonyofjapan2023.com.tw

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