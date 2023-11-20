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中華航空直飛日本十大航點，即刻出發！找回旅遊的儀式感。

2023-11-20 文字：生活消費中心 綜合報導 圖片：中華航空 人氣：106
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隨著時序歲末將至，出遊的玩心是否也在蠢蠢欲動？該來規劃一場慢旅日本之行了!日本一直以來都是國人最愛到訪的國家之一，在中華航空飛往日本的十大航點中，位於中部地區的名古屋、九州地區的福岡以及於9月份甫開航的熊本，都擁有慢活慢旅的文化氣息以及豐富的風土民情和自然資源，邀請嚮往美好旅遊體驗的您，邁出悠閒的步伐，體會更深刻的日本人文風情。


中華航空天天帶您飛往最愛的日本，東京、福岡、琉球、高松、熊本等航點陸續增班，提供旅客更多航班選擇，以體驗更道地的旅遊儀式感：在福岡街邊屋台品嚐最道地的豚骨拉麵，在熊本名湯之地進行溫泉泡湯、接力再爬阿蘇山暢快身心，或是到名古屋的老街來趟在地深度巡禮；隨著體驗走訪文化美食兼備的各旅遊景點，讓每一環節儀式感拉好拉滿，創造專屬於自己、極致放鬆的日本之旅。

心動了嗎?即刻出發吧~ 屬於您最美的旅遊儀式感，首選中華航空!現在到中華航空的Facebook粉絲專頁留言，還可以抽福岡人氣拉麵店伴手禮哦！

⦁ 活動網站 : https://ceremonyofjapan2023.com.tw
⦁ CHINA AIRLINES 中華航空官方粉絲團 : https://www.facebook.com/chinaairlines.travelchannel

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